Золотое кольцо Кисловодска

Вас ждет экскурсия по живописным окрестностям Кисловодска с дегустацией горного чая

5
1 оценка
Групповая
Вас ждет экскурсия по живописным окрестностям Кисловодска с дегустацией горного чая и самой большой в Европе коллекции варенья!
Золотое кольцо Кисловодска
Золотое кольцо Кисловодска
Золотое кольцо Кисловодска
Золотое кольцо Кисловодска

Что вас ожидает 🤩

  • Гора Кольцо
  • Аликоновское ущелье
  • Замок коварства и любви
  • Медовые водопады

Об экскурсии

Вас ждет экскурсия по живописным окрестностям Кисловодска с дегустацией горного чая и самой большой в Европе коллекции варенья!

В программе:

  • Гора Кольцо, где мы загадаем желание, поищем морские ракушки и посмотрим на Кисловодск с высоты птичьего полёта;
  • Аликоновское ущелье и Замок коварства и любви, овеянный древними легендами;
  • Живописные Медовые водопады (5 водопадов в одном ущелье);
  • Кормление барашка и кроликов;
  • Посещение Карачаевского музея быта;
  • Для любителей экстрима — катание на зиплайне над ущельем;
  • Дегустация горного чая и варенья в чайном домике.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Дегустация горного чая и варенья
Что не входит
  • Вход на водопады (60 руб. /чел)
  • Питание (можно попробовать местные хычины и айран)
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Колоннада, Курортный бульвар
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, четверг, воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вторник, четверг, воскресенье в 14:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьмиГоры🏡Выездные💧ВодопадыМедовые водопады🗽ДостопримечательностиЗамок коварства и любви🍤ГастрономическиеДегустационные туры

Еще несколько похожих предложений в Кисловодске

Живописные окрестности Кисловодска - Медовые водопады и Кольцо гора
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Источник
Нет отзывов
Живописные окрестности Кисловодска - Медовые водопады и Кольцо гора
Вы посетите необычную природную достопримечательность Кольцо гору, увидите живописные Медовые водопады, расположившиеся
1 000 за 1 человека
Конная прогулка и гора Кольцо: сказочный мир в окрестностях Кисловодска
4 часа
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
Эдельвейс
4
1 отзыв
Конная прогулка и гора Кольцо: сказочный мир в окрестностях Кисловодска
Экскурсия к горе Кольцо и конная прогулка - это возможность получить массу удовольствия
900 за 1 человека
Конная прогулка, гора Кольцо и замок коварства и любви
4 часа
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
Эдельвейс
Нет отзывов
Конная прогулка, гора Кольцо и замок коварства и любви
Вас ждет романтическая экскурсия по окрестностям Кисловодска
1 000 за 1 человека
Волшебные окрестности Кисловодска
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ахмат
4.7
15 отзывов
Волшебные окрестности Кисловодска
Медовые водопады, Кольцо-гора, скалы, ущелья и средневековый замок на авто-пешеходной экскурсии
8 000 за 1-4 чел.
Потрясающие окрестности Кисловодска
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Алексей
5
3 отзыва
Потрясающие окрестности Кисловодска
Необычный замок, гора Кольцо, Медовые водопады и шикарные виды города на авто-пешеходной экскурсии
7 000 за 1-6 чел.
Экскурсия на Домбай из Кисловодска
12 часов
Индивидуальная
Юрий
5
1 отзыв
Экскурсия на Домбай из Кисловодска
Тем, кто побывал в Домбае, уже не забыть его величественные горные вершины и захватывающие дух пейзажи
15 000 за 1-7 чел.
Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Спутник
4.2
89 отзывов
Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
Северный Кавказ - рай для любителей природы
900 за 1 человека
Детальное знакомство с городами Кавказских Минеральных Вод и окрестностями
9 часов
Индивидуальная
Карен
Нет отзывов
Детальное знакомство с городами Кавказских Минеральных Вод и окрестностями
Вас ждет продолжение авторской экскурсии на автомобиле по Пятигорску, Кисловодску, Железноводску, Ессентукам
11 500 за 1-6 чел.
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
1.5 часа
🚶 Пешая
Квест
Анна
4.7
11 отзывов
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
Узнать город поближе и перезагрузиться на нестандартной прогулке в наушниках
800 за 1 человека
Домбай - в край ледников, горных вершин и живописных озер
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Спутник
4.7
118 отзывов
Домбай - в край ледников, горных вершин и живописных озер
На день вы переместитесь в край неприступных гор, ледников и живописных озер
2 000 за 1 человека
Золотое кольцо Кисловодска
5 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Золотое кольцо Кисловодска
7 000 за 1-6 чел.
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ирина
5
9 отзывов
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
Познакомиться с курортным городом по лучшей программе-максимум, из путеводителя по Кавказу 1913 года
9 000 за 1-3 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кисловодске
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ