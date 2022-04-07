Вас ждет экскурсия по живописным окрестностям Кисловодска с дегустацией горного чая и самой большой в Европе коллекции варенья!
В программе:
Гора Кольцо, где мы загадаем желание, поищем морские ракушки и посмотрим на Кисловодск с высоты птичьего полёта;
Аликоновское ущелье и Замок коварства и любви, овеянный древними легендами;
Живописные Медовые водопады (5 водопадов в одном ущелье);
Кормление барашка и кроликов;
Посещение Карачаевского музея быта;
Для любителей экстрима — катание на зиплайне над ущельем;
Дегустация горного чая и варенья в чайном домике.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Услуги гида
Дегустация горного чая и варенья
Что не входит
Вход на водопады (60 руб. /чел)
Питание (можно попробовать местные хычины и айран)
Сувениры
Место начала и завершения?
Колоннада, Курортный бульвар
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, четверг, воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вторник, четверг, воскресенье в 14:00
Ариана — ваш гид в Кисловодске
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