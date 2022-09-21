В окрестностях Кисловодска, в долине реки Аликоновка затерялись знаменитые Медовые водопады, которые своим названием обязаны диким пчёлам, некогда обитавшим в скалистых уступах вблизи водопадов. Во время поездки мы посетим как сами Медовые водопады, так и гору Кольцо с видом на Кисловодск, и Замок коварства и любви.

• Медовые водопады:

Основной точкой нашего путешествия будет комплекс Медовых водопадов, который состоит из пяти водопадов: Большой и Малый Медовые, Чёртова мельница, Скрытный и Жемчужный. На сегодняшний день комплекс представляет собой облагороженную территорию с отелем и кафе, и принимает ежедневно сотни путешественников, которые приезжают сюда посмотреть на диковинные водопады, спрятанные в глубине Аликоновского ущелья. Также мы сможем отведать различные виды натурального мёда, настоящий чай на горных травах и сладости в «Чайном домике», а также вы сможете прокатиться на самом длинном в России зип-лайне или же взять на прокат лошадь.

• гора Кольцо:

Совсем недалеко от въезда в город-курорт Кисловодск расположился Боргустанский хребет, в отроге которого находится гора Кольцо. Этот природный памятник является местной достопримечательностью и популярным местом для посещения у туристов, приезжающий на Кавказские Минеральные Воды. Скала получила форму кольца в результате перепада температуры, а также многолетнего выветривания. Гора Кольцо также упоминается в произведение М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», ведь именно сюда ездила главная героиня произведения Мэри.

• Замок коварства и любви:

В ущелье реки Аликоновка, только немного с другой стороны от Медовых водопадов, расположился Замок коварства и любви. Изначально замком являлась живописная группа скал, которая напоминает своими очертаниями зубчатые крепостные стены. Возвышаются эти скалы на высоту около 80 метров над долиной реки Аликоновка. А уже в 1939-ом году у подножия утёса появилось каменное строение, построенное в стиле средневекового замка, в котором позднее расположилась комфортабельная гостиница, а сам замок стал излюбленным местом для посещения у туристов. Здесь же вы сможете отведать настоящий нарзан из естественного источника.