Индивидуальная экскурсия на Медовые водопады

Приглашаю вас в путешествие в долину реки Аликоновка

Приглашаю вас в путешествие в долину реки Аликоновка.

Здесь мы полюбуемся Медовыми водопадам, посетим Замок коварства и любви, а в отрогах Боргустанского хребта увидим Кольцо-гору, которая получила свой нынешний вид в результате многовекового выветривания.
Индивидуальная экскурсия на Медовые водопады
Индивидуальная экскурсия на Медовые водопады
Индивидуальная экскурсия на Медовые водопады
Индивидуальная экскурсия на Медовые водопады
Индивидуальная экскурсия на Медовые водопады
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Что вас ожидает 🤩

  • Гора Кольцо
  • Медовые водопады
  • «Чайный домик»
  • Аликоновское ущелье
  • Замок коварства и любви
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В окрестностях Кисловодска, в долине реки Аликоновка затерялись знаменитые Медовые водопады, которые своим названием обязаны диким пчёлам, некогда обитавшим в скалистых уступах вблизи водопадов. Во время поездки мы посетим как сами Медовые водопады, так и гору Кольцо с видом на Кисловодск, и Замок коварства и любви.

• Медовые водопады:

Основной точкой нашего путешествия будет комплекс Медовых водопадов, который состоит из пяти водопадов: Большой и Малый Медовые, Чёртова мельница, Скрытный и Жемчужный. На сегодняшний день комплекс представляет собой облагороженную территорию с отелем и кафе, и принимает ежедневно сотни путешественников, которые приезжают сюда посмотреть на диковинные водопады, спрятанные в глубине Аликоновского ущелья. Также мы сможем отведать различные виды натурального мёда, настоящий чай на горных травах и сладости в «Чайном домике», а также вы сможете прокатиться на самом длинном в России зип-лайне или же взять на прокат лошадь.

• гора Кольцо:

Совсем недалеко от въезда в город-курорт Кисловодск расположился Боргустанский хребет, в отроге которого находится гора Кольцо. Этот природный памятник является местной достопримечательностью и популярным местом для посещения у туристов, приезжающий на Кавказские Минеральные Воды. Скала получила форму кольца в результате перепада температуры, а также многолетнего выветривания. Гора Кольцо также упоминается в произведение М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», ведь именно сюда ездила главная героиня произведения Мэри.

• Замок коварства и любви:

В ущелье реки Аликоновка, только немного с другой стороны от Медовых водопадов, расположился Замок коварства и любви. Изначально замком являлась живописная группа скал, которая напоминает своими очертаниями зубчатые крепостные стены. Возвышаются эти скалы на высоту около 80 метров над долиной реки Аликоновка. А уже в 1939-ом году у подножия утёса появилось каменное строение, построенное в стиле средневекового замка, в котором позднее расположилась комфортабельная гостиница, а сам замок стал излюбленным местом для посещения у туристов. Здесь же вы сможете отведать настоящий нарзан из естественного источника.

по будним дням

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Вход на территорию комплекса «Медовые водопады» — 60 руб.
  • Поездка на зиплайне — 1 200 руб. (по желанию)
  • Питание и напитки
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Ваше место жительства в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: по будним дням
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • С собой на экскурсию нужно взять:
  • Питьевая вода (хотя бы в одну сторону)
  • Питание (по желанию)
  • Солнцезащитные очки
  • Дождевик
  • Наличные деньги
  • Паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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