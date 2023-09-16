Встретить рассвет с видом на Эльбрус, разделить пикник с сусликами и попробовать «напиток богатырей»
Посетим Нарзанную галерею, прогуляемся по Кисловодскому парку и встретим рассвет на плато Бермамыт с чашечкой свежесваренного кофе и видом на Эльбрус. Восхитимся Медовыми водопадами и 30-метровым в ущелье Джилы-Су. Угостим сусликов, увидим «каменные зубы дракона», причудливую гору Кольцо и Калинов мост.
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Описание
Организационные детали
Возможно организовать тур только для вашей компании от 2 человек. Участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Кисловодск и дегустация нарзанов
Встречаемся в Кисловодске в заранее оговорённое время. Заселяемся в отель и отправляемся гулять по городу. Посетим Нарзанную галерею, под стеклянным куполом которой попробуем целебную воду. Нарзан переводится с кабардинского языка как «напиток богатырей». А всё потому, что содержит в себе высокую концентрацию минералов. Прогуляемся по Кисловодскому парку, увидим каскадную лестницу, цветочный календарь и колоннаду.
Рассвет с видом на Эльбрус, гора Кольцо и Медовые водопады
Сегодня встанем пораньше, чтобы встретить рассвет на плато Бермамыт с видом на Эльбрус. Сделаем эффектные фотографии, устроим завтрак-пикник и отправимся к горе Кольцо — причудливому скальному образованию. Заедем полюбоваться пятью Медовыми водопадами, высота одного из которых достигает 18-ти метров.
К вечеру вернёмся в отель.
Долина Нарзанов, Джилы-Су, пикник с сусликами и ещё 2 локации
После завтрака отправимся в долину Нарзанов по самой красивой дороге Кавказа. Наберём полезной воды с собой и доедем до урочища Джилы-Су, где полюбуемся ещё четырьмя водопадами. Здесь с 30-метровой высоты обрушиваются мощные потоки Каракаи-Су, Султана, Эмира и Кызыл-Су. Устроимся с шикарными видами на пикник, с большой вероятностью встретим сусликов и угостим их. Затем отправимся к ещё двум локациям — Калиновому мосту и «каменным зубам дракона».
К вечеру вернёмся в Кисловодск, где завершится наше путешествие.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- г. Кисловодск, место и время по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.