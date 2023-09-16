После завтрака отправимся в долину Нарзанов по самой красивой дороге Кавказа. Наберём полезной воды с собой и доедем до урочища Джилы-Су, где полюбуемся ещё четырьмя водопадами. Здесь с 30-метровой высоты обрушиваются мощные потоки Каракаи-Су, Султана, Эмира и Кызыл-Су. Устроимся с шикарными видами на пикник, с большой вероятностью встретим сусликов и угостим их. Затем отправимся к ещё двум локациям — Калиновому мосту и «каменным зубам дракона».

К вечеру вернёмся в Кисловодск, где завершится наше путешествие.