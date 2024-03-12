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2023 года, но мы прилетели на сутки раньше 23 февраля. Разместились в отеле Машук. Отель хороший, с завтраками. В отеле есть столовая, можно самостоятельно пообедать и поужинать, цены доступные, а еда просто объедение! 23 и 24 февраля мы знакомились с Пятигорском. Брали обзорную экскурсию по городу, очень интересная история и достопримечательности. Поднимались на гору Машук, так как канатная дорога была на ремонте, то с удовольствием поднялись пешком, примерно за 1.5 часа. Высота 993 м, красота необыкновенная, гора Эльбрус как на ладоне! Посетили Термальный источник "Жемчужина Кавказа",с бассейнами +4,+28,+37,+41°С, хамамом и сауной. Правда от Пятигорска далековато оказалось, 74 км. Далее у нас программа была уже по туру, мы поехали на встречу Домбаю… Домбай шикарный со своими видами и красотой,к посещению рекомендую обязательно, не пожалеете ни за что на свете! Работает 3-х уровневая канатная дорога, 2277 м, 3008 м и 3168 м. На каждом уровне есть свои локации для фотоссесий! Был большой соблазм прокатится на лыжах, но так как группа, время ограничено, было 4 часа, этого нам хватило, чтобы полюбоваться жизнью, "дотронуться" до солнца и гор! От Пятигорска до Домбая 188 км, в дороге скучно не было, так как нас сопровождала гид Рита, которая все очень интересно рассказывала и показывала,за это ей тоже отдельная благодарность и водителю Сергею за безопасное вождение по дорогам Кавказа! В заключительный день тура была поездка в Кисловодск, от Пятигорска находится в 40 км. По пути заезжали на гору Кольцо, в чайный Домик и на Медовые водопады. В Пятигорске прогулялись по парку и на дорожку попробовали целебную водичку из нарзанной галерее. Пришло время прощаться с Кавказом, но мы ещё обязательно вернёмся. Путешествуйте по России, это очень круто!