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Авторский тур
4 дня
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
Увидеть Эльбрус, погладить яка на Мусса-Ачитара, послушать шум водопадов и покататься по горам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
79 900₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
3 дня
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 550₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Начало: г. Минеральные Воды
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 17 550₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Встретить рассвет с видом на Эльбрус, разделить пикник с сусликами и попробовать «напиток богатырей»
Начало: г. Кисловодск, место и время по договорённости
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгения12 марта 2024Отдельная благодарность Виктору, как гиду и экскурсоводу - лучший! Очень подробно, интересно и захватывающе рассказывает. Всегда на связи, практически 24/7. Сама
- ГГузель24 января 2024Отличный тур! Нам очень понравилось, красивые места, все хорошо организовано. Отдельное спасибо гиду Дарье ❤️
- ААлена15 мая 2023Очень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору Машук (если застать хорошую погоду
- ВВладимир21 марта 2023Добрый день. Воспользовались услугами Большой страны во второй раз. Организация тура вновь на высоте. Грамотно составлена программа. Было свободное время для
- ННина6 марта 2023Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24 февраля по 26 февраля
- ЕЕлена1 июля 2022Юлия, хочу поблагодарить Вас. Все было замечательно! Отдых удался! Большое спасибо! Успехов Вам в вашей работе!
- ЕЕлена28 июня 2022Очень интересный и познавательный тур. Изобилие красок и хорошего настроения.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Нарзанная галерея»
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