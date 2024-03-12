Туры в Нарзанную галерею в Кисловодске

Найдено 4 тура в категории «Нарзанная галерея» в Кисловодске, цены от 17 550 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
Увидеть Эльбрус, погладить яка на Мусса-Ачитара, послушать шум водопадов и покататься по горам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
79 900 за всё до 4 чел.
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 550 за человека
Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Начало: г. Минеральные Воды
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 17 550 за человека
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Встретить рассвет с видом на Эльбрус, разделить пикник с сусликами и попробовать «напиток богатырей»
Начало: г. Кисловодск, место и время по договорённости
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгения
    12 марта 2024
    Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
    Отдельная благодарность Виктору, как гиду и экскурсоводу - лучший! Очень подробно, интересно и захватывающе рассказывает. Всегда на связи, практически 24/7. Сама
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    экскурсия: Все дни прошли на высоте, Виктор очень гибок, лоялен и мобилен, всегда идёт на встречу и находит оптимальные решения. Экскурсия охватывает весь КМВ и много из северного Кавказа, этого более чем достаточно, что бы иметь представление и понимание. Очень интересно и познавательно. Однозначно рекомендую и буду рекомендовать друзьям! Виктор, спасибо большое

  • Г
    Гузель
    24 января 2024
    Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
    Отличный тур! Нам очень понравилось, красивые места, все хорошо организовано. Отдельное спасибо гиду Дарье ❤️
    Отличный тур! Нам очень понравилось, красивые места, все хорошо организовано. Отдельное спасибо гиду Дарье ❤️Отличный тур! Нам очень понравилось, красивые места, все хорошо организовано. Отдельное спасибо гиду Дарье ❤️Отличный тур! Нам очень понравилось, красивые места, все хорошо организовано. Отдельное спасибо гиду Дарье ❤️
  • А
    Алена
    15 мая 2023
    Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
    Очень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору Машук (если застать хорошую погоду
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    то можно увидеть эльбрус) с Машука открывается отличная панорама всего города. Потрясающий фуд-корт «Кухни мира» у верхнего рынка. И сам рынок классный, цены адекватные и все чисто. Второй день был тур на Домбай. Минусом было то что водитель засыпал прямо во время вождения. Но после небольшой обеденной остановки, все таки без приключений и чп довез нас до места назначения. Про Домбай скажу коротко: это надо видеть. Третий день был в Кисловодске, водитель был настолько обходительный и аккуратный что мы с подругой почувствовали себя принцессами)) подавал руку, открывал двери, добродушно шутил и общался. В этот день мы посетили парк Кисловодска и даже при плохой погоде он произвел положительное впечатление, чайный домик по пути на медовые водопады удивит редкими вареньями и чаями. Рядом паслись лошади это выглядело очень красиво, при лучших погодных условиях устраивают конные прогулки. Вообщем, всем довольны очень рады) спасибо

    Очень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору МашукОчень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору МашукОчень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору МашукОчень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору МашукОчень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору МашукОчень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору МашукОчень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору МашукОчень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору МашукОчень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору МашукОчень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору Машук
  • В
    Владимир
    21 марта 2023
    Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
    Добрый день. Воспользовались услугами Большой страны во второй раз. Организация тура вновь на высоте. Грамотно составлена программа. Было свободное время для
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    покупок. Организаторы были в любое время на связи. Информационная поддержка, комфортный транспорт, грамотные и дружелюбные гиды на месте не давали скучать и замечательно познакомили нас с регионом. Погода также не подвела.

  • Н
    Нина
    6 марта 2023
    Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
    Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24 февраля по 26 февраля
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    2023 года, но мы прилетели на сутки раньше 23 февраля. Разместились в отеле Машук. Отель хороший, с завтраками. В отеле есть столовая, можно самостоятельно пообедать и поужинать, цены доступные, а еда просто объедение! 23 и 24 февраля мы знакомились с Пятигорском. Брали обзорную экскурсию по городу, очень интересная история и достопримечательности. Поднимались на гору Машук, так как канатная дорога была на ремонте, то с удовольствием поднялись пешком, примерно за 1.5 часа. Высота 993 м, красота необыкновенная, гора Эльбрус как на ладоне! Посетили Термальный источник "Жемчужина Кавказа",с бассейнами +4,+28,+37,+41°С, хамамом и сауной. Правда от Пятигорска далековато оказалось, 74 км. Далее у нас программа была уже по туру, мы поехали на встречу Домбаю… Домбай шикарный со своими видами и красотой,к посещению рекомендую обязательно, не пожалеете ни за что на свете! Работает 3-х уровневая канатная дорога, 2277 м, 3008 м и 3168 м. На каждом уровне есть свои локации для фотоссесий! Был большой соблазм прокатится на лыжах, но так как группа, время ограничено, было 4 часа, этого нам хватило, чтобы полюбоваться жизнью, "дотронуться" до солнца и гор! От Пятигорска до Домбая 188 км, в дороге скучно не было, так как нас сопровождала гид Рита, которая все очень интересно рассказывала и показывала,за это ей тоже отдельная благодарность и водителю Сергею за безопасное вождение по дорогам Кавказа! В заключительный день тура была поездка в Кисловодск, от Пятигорска находится в 40 км. По пути заезжали на гору Кольцо, в чайный Домик и на Медовые водопады. В Пятигорске прогулялись по парку и на дорожку попробовали целебную водичку из нарзанной галерее. Пришло время прощаться с Кавказом, но мы ещё обязательно вернёмся. Путешествуйте по России, это очень круто!

    Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24
  • Е
    Елена
    1 июля 2022
    Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
    Юлия, хочу поблагодарить Вас. Все было замечательно! Отдых удался! Большое спасибо! Успехов Вам в вашей работе!
  • Е
    Елена
    28 июня 2022
    Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
    Очень интересный и познавательный тур. Изобилие красок и хорошего настроения.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Нарзанная галерея»

Самые популярные туры этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
  2. Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
  3. Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
  4. Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Плато Бермамыт
  3. Нарзанная галерея
  4. Медовые водопады
  5. Кисловодский парк
  6. Приэльбрусье
  7. Джилы-су
  8. Храм Тхаба-Ерды
  9. Голубое озеро
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит тур в Кисловодске в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Нарзанная галерея" можно забронировать 4 тура от 17 550 до 79 900. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте тур в Кисловодске на 2024 год по теме «Нарзанная галерея», 7 ⭐ отзывов, цены от 17550₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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