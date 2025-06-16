Обзорная экскурсия по Кисловодску: исторические и туристические места

Индивидуальная обзорная экскурсия позволяет туристу в комфортной среде в дружественной атмосфере ознакомиться с достопримечательностями города-курорта Кисловодска, больше времени уделить фотосессии и прогулкам по местности посещаемых локаций, не зависеть от пожеланий и настроений групповых экскурсионных поездок. Вы сможете лучше усвоить информацию в приятной обстановке. Что вас ждёт?

Маршрут экскурсии начинается с исторического места основания Кисловодска в 1803 году: территории краеведческого музея Крепость. Никольский храм (1803 год, реконструкция 2008 года) был построен рядом с Крепостью для солдат, ушедших в отставку и создавших поселение (слободу) вокруг Крепости.

Дача-музей Ярошенко был основан в 1962 году в здании усадьбы «Белая вилла», где и жил художник. В доме, окружённом дивным садом, бывали Ф. Шаляпин, Д. Менделеев, И. Репин и А. Куинджи. На вилле сохранились личные вещи художника и предметы интерьера.

Лермонтовская скала: красивая природная локация Лермонтовского ущелья, скалы, горы, лес. Сама Лермонтовская скала, образованная в процессе выветривания горной породы, возвышается над долиной на 20 метров, и добраться до неё довольно сложно. На её вершине была найдены керамические предметы, датированные VIII-VII веками до нашей эры. На склонах в это время жили представители древних племён, а недалеко от Лермонтовской скалы археологи нашли каменную плиту с отпечатками лап динозавра.

Колоннада: в начале XX века в Кисловодске случился курортный бум, город должен был соответствовать ожиданиям туристов, которые в большинстве своём принадлежали знати. С опозданием на год, но колоннаду торжественно открыли в 1913 году и приурочили к столетнему юбилею победы над Наполеоном.

Главные Нарзанные ванны: лечебный комплекс «Углекислые ванны Нарзана» был построен в 1903 году инженером и архитектором А. Н. Клепининым. Двухъярусное здание из жёлтого кирпича в мавританском стиле похоже на восточный замок. Его украшает многочисленная лепнина, в том числе лепные наличники и карнизы, а также прекрасная расписанная керамика — майолика. Благодаря тому, что здание расположили ниже уровня воды минерального озера, нарзан поступал внутрь сам по себе.

Госфилармония на КМВ: в 1895 году в городе построили здание филармонии и основали оркестр, который сейчас является Академическим симфоническим. Идея создания учреждения принадлежала музыканту и общественному деятелю В. А. Сафонову.

Железнодорожный вокзал: 1893-й стал памятным в истории Кисловодска, ведь именно в этот год в слободу наконец-то проложили железную дорогу, что значительно облегчило грузоперевозки и увеличило туристический поток на курорт.

Каскадная лестница (1935 год): состоит из двух частей с 170 ступенями, которые разделены в середине спуска террасой. Венчает лестницу смотровая площадка с колоннадой из десяти колонн коринфского ордена. От площадки идут вниз две полукруглые лестницы, между которыми установлен главный фонтан. Вдоль всего каскада расположены бассейны и фонтаны, которые особенно красиво смотрятся в тёмное время суток, когда включается подсветка.

Усадьба Твалчрелидзе: уроженец Грузии Антон Иванович Твалчрелидзе в начале XX века был инспектором народных училищ Ставропольской губернии. В 1905 году он заказал строительство усадьбы у архитектора Э. Б. Ходжаева из соседнего Пятигорска. На выходе он получил весьма симпатичное здание в стиле модерн, напоминающее настоящий замок. Водный парк «‎Старое озеро»: озеро появилось на реке Аликоновке в 1953 году как народная стройка. Русло реки забрали в коллектор и пустили немного в стороне. Была возведена плотина, оборудованы пляжи, построена лодочная станция, озеленены берега. «‎Замок коварства и любви» (1898 год, реконструкция 1949 года): расположен в четырёх километрах от Кисловодска в долине реки Аликоновка. Согласно легенде, в этих местах жили княжеская дочь Даута и молодой пастух Али. Они полюбили друг друга, однако князь не желал отдавать свою единственную дочь нищему юноше… Во время экскурсии у туристов есть возможность по желанию посетить национальные подворья, сувенирные лавки, заказать поездку на квадроцикле или конную прогулку. Важная информация:.

Усадьба Твалчрелидзе: уроженец Грузии Антон Иванович Твалчрелидзе в начале XX века был инспектором народных училищ Ставропольской губернии. В 1905 году он заказал строительство усадьбы у архитектора Э. Б. Ходжаева из соседнего Пятигорска. На выходе он получил весьма симпатичное здание в стиле модерн, напоминающее настоящий замок. Водный парк «‎Старое озеро»: озеро появилось на реке Аликоновке в 1953 году как народная стройка. Русло реки забрали в коллектор и пустили немного в стороне. Была возведена плотина, оборудованы пляжи, построена лодочная станция, озеленены берега. «‎Замок коварства и любви» (1898 год, реконструкция 1949 года): расположен в четырёх километрах от Кисловодска в долине реки Аликоновка. Согласно легенде, в этих местах жили княжеская дочь Даута и молодой пастух Али. Они полюбили друг друга, однако князь не желал отдавать свою единственную дочь нищему юноше… Во время экскурсии у туристов есть возможность по желанию посетить национальные подворья, сувенирные лавки, заказать поездку на квадроцикле или конную прогулку. Важная информация:.

• Усадьба Твалчрелидзе: уроженец Грузии Антон Иванович Твалчрелидзе в начале XX века был инспектором народных училищ Ставропольской губернии. В 1905 году он заказал строительство усадьбы у архитектора Э. Б. Ходжаева из соседнего Пятигорска. На выходе он получил весьма симпатичное здание в стиле модерн, напоминающее настоящий замок. Водный парк «‎Старое озеро»: озеро появилось на реке Аликоновке в 1953 году как народная стройка. Русло реки забрали в коллектор и пустили немного в стороне. Была возведена плотина, оборудованы пляжи, построена лодочная станция, озеленены берега. «‎Замок коварства и любви» (1898 год, реконструкция 1949 года): расположен в четырёх километрах от Кисловодска в долине реки Аликоновка. Согласно легенде, в этих местах жили княжеская дочь Даута и молодой пастух Али. Они полюбили друг друга, однако князь не желал отдавать свою единственную дочь нищему юноше… Во время экскурсии у туристов есть возможность по желанию посетить национальные подворья, сувенирные лавки, заказать поездку на квадроцикле или конную прогулку. Важная информация: