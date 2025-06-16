Обзорная экскурсия по Кисловодску: исторические и туристические места

Маршрут экскурсии начинается у истоков зарождения Кисловодска как курорта, у стен первого каменного укрепления Крепости (краеведческий музей).
Мы посетим знаковые исторические места города-курорта: Никольский храм, Дача-музей Ярошенко, Лермонтовская скала, Колоннада и
Мы посетим знаковые исторические места города-курорта: Никольский храм, Дача-музей Ярошенко, Лермонтовская скала, Колоннада и
Описание экскурсии
Индивидуальная обзорная экскурсия позволяет туристу в комфортной среде в дружественной атмосфере ознакомиться с достопримечательностями города-курорта Кисловодска, больше времени уделить фотосессии и прогулкам по местности посещаемых локаций, не зависеть от пожеланий и настроений групповых экскурсионных поездок. Вы сможете лучше усвоить информацию в приятной обстановке. Что вас ждёт?
- Маршрут экскурсии начинается с исторического места основания Кисловодска в 1803 году: территории краеведческого музея Крепость. Никольский храм (1803 год, реконструкция 2008 года) был построен рядом с Крепостью для солдат, ушедших в отставку и создавших поселение (слободу) вокруг Крепости.
- Дача-музей Ярошенко был основан в 1962 году в здании усадьбы «Белая вилла», где и жил художник. В доме, окружённом дивным садом, бывали Ф. Шаляпин, Д. Менделеев, И. Репин и А. Куинджи. На вилле сохранились личные вещи художника и предметы интерьера.
- Лермонтовская скала: красивая природная локация Лермонтовского ущелья, скалы, горы, лес. Сама Лермонтовская скала, образованная в процессе выветривания горной породы, возвышается над долиной на 20 метров, и добраться до неё довольно сложно. На её вершине была найдены керамические предметы, датированные VIII-VII веками до нашей эры. На склонах в это время жили представители древних племён, а недалеко от Лермонтовской скалы археологи нашли каменную плиту с отпечатками лап динозавра.
- Колоннада: в начале XX века в Кисловодске случился курортный бум, город должен был соответствовать ожиданиям туристов, которые в большинстве своём принадлежали знати. С опозданием на год, но колоннаду торжественно открыли в 1913 году и приурочили к столетнему юбилею победы над Наполеоном.
- Главные Нарзанные ванны: лечебный комплекс «Углекислые ванны Нарзана» был построен в 1903 году инженером и архитектором А. Н. Клепининым. Двухъярусное здание из жёлтого кирпича в мавританском стиле похоже на восточный замок. Его украшает многочисленная лепнина, в том числе лепные наличники и карнизы, а также прекрасная расписанная керамика — майолика. Благодаря тому, что здание расположили ниже уровня воды минерального озера, нарзан поступал внутрь сам по себе.
- Госфилармония на КМВ: в 1895 году в городе построили здание филармонии и основали оркестр, который сейчас является Академическим симфоническим. Идея создания учреждения принадлежала музыканту и общественному деятелю В. А. Сафонову.
- Железнодорожный вокзал: 1893-й стал памятным в истории Кисловодска, ведь именно в этот год в слободу наконец-то проложили железную дорогу, что значительно облегчило грузоперевозки и увеличило туристический поток на курорт.
- Каскадная лестница (1935 год): состоит из двух частей с 170 ступенями, которые разделены в середине спуска террасой. Венчает лестницу смотровая площадка с колоннадой из десяти колонн коринфского ордена. От площадки идут вниз две полукруглые лестницы, между которыми установлен главный фонтан. Вдоль всего каскада расположены бассейны и фонтаны, которые особенно красиво смотрятся в тёмное время суток, когда включается подсветка.
Усадьба Твалчрелидзе: уроженец Грузии Антон Иванович Твалчрелидзе в начале XX века был инспектором народных училищ Ставропольской губернии. В 1905 году он заказал строительство усадьбы у архитектора Э. Б. Ходжаева из соседнего Пятигорска. На выходе он получил весьма симпатичное здание в стиле модерн, напоминающее настоящий замок. Водный парк «Старое озеро»: озеро появилось на реке Аликоновке в 1953 году как народная стройка. Русло реки забрали в коллектор и пустили немного в стороне. Была возведена плотина, оборудованы пляжи, построена лодочная станция, озеленены берега. «Замок коварства и любви» (1898 год, реконструкция 1949 года): расположен в четырёх километрах от Кисловодска в долине реки Аликоновка. Согласно легенде, в этих местах жили княжеская дочь Даута и молодой пастух Али. Они полюбили друг друга, однако князь не желал отдавать свою единственную дочь нищему юноше… Во время экскурсии у туристов есть возможность по желанию посетить национальные подворья, сувенирные лавки, заказать поездку на квадроцикле или конную прогулку. Важная информация:.
Усадьба Твалчрелидзе: уроженец Грузии Антон Иванович Твалчрелидзе в начале XX века был инспектором народных училищ Ставропольской губернии. В 1905 году он заказал строительство усадьбы у архитектора Э. Б. Ходжаева из соседнего Пятигорска. На выходе он получил весьма симпатичное здание в стиле модерн, напоминающее настоящий замок. Водный парк «Старое озеро»: озеро появилось на реке Аликоновке в 1953 году как народная стройка. Русло реки забрали в коллектор и пустили немного в стороне. Была возведена плотина, оборудованы пляжи, построена лодочная станция, озеленены берега. «Замок коварства и любви» (1898 год, реконструкция 1949 года): расположен в четырёх километрах от Кисловодска в долине реки Аликоновка. Согласно легенде, в этих местах жили княжеская дочь Даута и молодой пастух Али. Они полюбили друг друга, однако князь не желал отдавать свою единственную дочь нищему юноше… Во время экскурсии у туристов есть возможность по желанию посетить национальные подворья, сувенирные лавки, заказать поездку на квадроцикле или конную прогулку. Важная информация:.
• Усадьба Твалчрелидзе: уроженец Грузии Антон Иванович Твалчрелидзе в начале XX века был инспектором народных училищ Ставропольской губернии. В 1905 году он заказал строительство усадьбы у архитектора Э. Б. Ходжаева из соседнего Пятигорска. На выходе он получил весьма симпатичное здание в стиле модерн, напоминающее настоящий замок. Водный парк «Старое озеро»: озеро появилось на реке Аликоновке в 1953 году как народная стройка. Русло реки забрали в коллектор и пустили немного в стороне. Была возведена плотина, оборудованы пляжи, построена лодочная станция, озеленены берега. «Замок коварства и любви» (1898 год, реконструкция 1949 года): расположен в четырёх километрах от Кисловодска в долине реки Аликоновка. Согласно легенде, в этих местах жили княжеская дочь Даута и молодой пастух Али. Они полюбили друг друга, однако князь не желал отдавать свою единственную дочь нищему юноше… Во время экскурсии у туристов есть возможность по желанию посетить национальные подворья, сувенирные лавки, заказать поездку на квадроцикле или конную прогулку. Важная информация:
- Бронь для туристов, находящихся в Кисловодске: бронирование экскурсии проводится за 24 часа до выезда на экскурсию.
- Бронь для туристов, готовящихся к приезду в Кисловодск на отдых: бронирование экскурсии проводится за 7 дней до прибытия на место.
- Есть возможность за доп. плату расширить маршрут до окрестностей Кисловодска: гора Кольцо, Медовые водопады, Долина Нарзанов.
С понедельника по пятницу время выезда 14:00-16:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Крепость
- Никольский храм
- Дача-музей Ярошенко
- Лермонтовская скала
- Лермонтовский водопад
- Колоннада
- Главные Нарзанные ванны
- Госфилармония на КМВ
- Железнодорожный вокзал
- Дача Шаляпина
- Каскадная лестница
- Усадьба Твалчрелидзе
- Водный парк Старое Озеро
- Замок коварства и любви
Что включено
- Услуги водителя-гида
- Трансфер с места проживания и возвращение на удобном кроссовере или внедорожнике 4х4
Что не входит в цену
- Проезд в эко-зоны
- Посещение национальных подворий, сувенирных лавок
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кисловодск, краеведческий музей Крепость ул. Мира15
Завершение: Кисловодск, Колоннада ул. Курортный бульвар, 21
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по пятницу время выезда 14:00-16:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
16 июн 2025
Спасибо Федору за отличную экскурсию. Это душевный человек, коренной житель города, рассказал много нового и показал красивые места. Передвигались на комфортном автомобиле. Получили море впечатлений. Очень советую.
Т
Томина
9 июн 2025
Удобный формат экскурсии для ознакомления с основными достопримечательностями Кисловодска - на автомобиле небольшой группой осмотрели в том числе удалённые от центра места. Фёдор любезно старался учесть наши желания. Темп экскурсионной поездки комфортный, удалось без спешки послушать рассказ, сфотографировать красоты, наметить себе план более детального ознакомления с городом.
Т
Татьяна
30 мая 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия! Экскурсовод Федор отлично знает историю города и края, показал удивительные, красивые достопримечательности Кисловодска. Очень интересный собеседник, с огромным запасом историй по каждой локации. Рекомендуем!
Д
Дмитрий
26 мар 2025
Фёдору большое спасибо за экскурсию. Интересно, познавательно и по дружески душевно.
Входит в следующие категории Кисловодска
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