Ирина проводит ещё 2 экскурсии

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Кисловодские истории за чашкой чая

Обзорная прогулка по Курортному бульвару и традиционное чаепитие с самоваром и сладостями

Ирина
Ирина – Гид из Кисловодска
Никто не поспорит, что главный напиток Кисловодска — освежающий нарзан.

Но в 19 веке невозможно было представить отдых на курорте без чашечки чая с лимоном.

Подобно купцам, помещикам и светским львам царской эпохи, мы прогуляемся вдоль особняков Курортного бульвара, погружаясь в историю 📖 города.

А после продолжим беседу за пузатым самоваром с шарадами, шутками и, конечно, сладостями.
Задать вопросОбычно отвечает за 50 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 650 ₽ за человека

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Кисловодские истории за чашкой чая
Кисловодские истории за чашкой чая

Что вас ожидает

Курортный бульвар в деталях
Гуляя по самой живописной и оживлённой улочке Кисловодска, вы почувствуете себя гостями курорта 19 века. Мы поговорим о зарождении региона Кавминводы, истории 📖 города и его именитых гостях, вспомним легенду о нарзане. А по пути, разумеется, рассмотрим самые красивые 🤩 здания Курортного бульвара: особняки купцов и помещиков Зипаловых, Тахтамировых, Бештау, Смирновых, Кекишевых и Мистровых,

Посиделки с самоваром: чаепитие, шарады и беседы
Вторая — теплая и уютная — часть экскурсии 🧭 пройдет за чашечкой горячего чая. Во время традиционного чаепития с самоваром вы узнаете о чайных традициях царской эпохи, разгадаете шарады и загадки, заглянете в путеводитель по Кавказу 19 века и сравните, как отдыхала курортная публика раньше и сейчас. Сопровождать душевную беседу будут блины, сушки, цукаты, пахлава, варенье и секретный русский десерт 🍪, который многие любили, но незаслуженно забыли. Кроме того, во время чаепития вы сможете сфотографироваться в образе помещицы или купца, гребенской казачки или горца.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Русское чаепитие с самоваром оплачивается дополнительно — 350 руб. с человека. В стоимость входят 3 сорта чая, блины, сушки, цукаты, пахлава, варенье и секретный русский десерт.
Начало и место завершения
🚩 у ж/д вокзала
Кисловодские истории за чашкой чая
Кисловодские истории за чашкой чая
Кисловодские истории за чашкой чая
Кисловодские истории за чашкой чая
Кисловодские истории за чашкой чая
Кисловодские истории за чашкой чая
Кисловодские истории за чашкой чая
Кисловодские истории за чашкой чая
Кисловодские истории за чашкой чая

Экскурсия проводится в четверг в 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ирина
Ирина
Влюбившись в регион Кавказские Минеральные Воды очень давно, хочу и вас убедить, что этот край прекрасен в любое время. Экскурсии вожу не так давно, но понимаю, что на экскурсии по Кисловодску и Ессентукам должно быть интересно и вашим детям, несмотря на «кислое» и непривычное название городов. Поэтому экскурсии сопровождаются также наглядными материалами. Умею находить общий язык с любыми гостями. Готова познакомить вас с Кисловодском, Ессентуками и их достопримечательностями, рассказать о самых интересных страницах прошлой и нынешней жизни этих городов, которые по праву считаются крупными жемчужинами в короне КАВМИНВОД.
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Ирина проводит ещё 2 экскурсии

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