Ирина проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Курортный бульвар в деталях

Гуляя по самой живописной и оживлённой улочке Кисловодска, вы почувствуете себя гостями курорта 19 века. Мы поговорим о зарождении региона Кавминводы, истории 📖 города и его именитых гостях, вспомним легенду о нарзане. А по пути, разумеется, рассмотрим самые красивые 🤩 здания Курортного бульвара: особняки купцов и помещиков Зипаловых, Тахтамировых, Бештау, Смирновых, Кекишевых и Мистровых,

Посиделки с самоваром: чаепитие, шарады и беседы

Вторая — теплая и уютная — часть экскурсии 🧭 пройдет за чашечкой горячего чая. Во время традиционного чаепития с самоваром вы узнаете о чайных традициях царской эпохи, разгадаете шарады и загадки, заглянете в путеводитель по Кавказу 19 века и сравните, как отдыхала курортная публика раньше и сейчас. Сопровождать душевную беседу будут блины, сушки, цукаты, пахлава, варенье и секретный русский десерт 🍪, который многие любили, но незаслуженно забыли. Кроме того, во время чаепития вы сможете сфотографироваться в образе помещицы или купца, гребенской казачки или горца.

Организационные детали