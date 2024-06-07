1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Кисловодск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические тайны и архитектурные жемчужины
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
«Мы начнем экскурсию у стен кисловодской крепости: разговорив древние камни, вы выясните, почему зодчие построили крепость в 200 саженях от нарзанного источника»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Волшебный Кисловодск: путешествие по страницам истории
Исследуйте культурное богатство Кисловодска, его исторические памятники и живописные парки в уютной индивидуальной обстановке
Начало: У вашего отеля
«Мы начнем наше путешествие от крепости, частично сохранившейся с момента основания — 1803 года»
11 июня в 17:00
13 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Влюбиться в Кисловодск
Откройте для себя сокровища Кисловодска: уникальные парки, исторические памятники и живописные уголки города в индивидуальной экскурсии
Начало: У музея «Крепость». Проспект Мира 11
«Рассмотрим старинную крепость, с которой начинался Кисловодск, и находки местных археологов»
Сегодня в 11:30
12 июня в 10:00
48004 320₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивный автотур: Кисловодск во всем его великолепии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические и природные сокровища
Начало: любом удобном для вас месте в черте Кисловодска
«Музей «Крепость» и Нарзанная галерея»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Очарование курортного Кисловодска»: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Кисловодска с экскурсией, где легенды оживают на фоне архитектурных шедевров и природных красот
Начало: Кисловодск
«А после проедем к крепости Кисловодска и Свято-Никольскому храму — одной из архитектурных доминант города, зайдем за крепостные стены и познакомимся с местной археологической экспозицией»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Гуляем по Кисловодску всей семьей: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Кисловодску: крепость, цветочный календарь, парк, легенды и истории. Подходит для детей и взрослых, интересно и познавательно
Начало: На проспекте Мира в Кисловодске
«Мы встретимся возле одной из немногих сохранившихся на Кавказе крепостей»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Кисловодску на автобусе
Откройте для себя Кисловодск с комфортом на автобусе, узнайте его историю и посетите знаковые места
Начало: От Колоннады Кисловодского парка
«Кисловодская крепость, построенная в начале 19 века на расстоянии полёта пушечного ядра от источника нарзана»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
10 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Знакомство с Кисловодском
Начало: Колоннада, Курортный бульвар
«Внутри крепости сейчас находится краеведческий музей и открытая экспозиция, которую мы посетим»
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 14:00
Сегодня в 14:00
10 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Групповая
1 час
Обзорная экскурсия по Кисловодску
Начало: Кисловодск, пр. Мира, д. 1, Коллонада
«Кисловодская крепость XIX века Экскурсия по Кисловодску начинается в старинной части города, от Кисловодской крепости, давшей начало городу-курорту в первых годах XIX столетия»
Расписание: Понедельник, среда, четверг, пятница,суббота, воскресенье 14:00
Сегодня в 14:00
10 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Кисловодск и окрестности: от дна древнего океана до города-курорта
Собрать аммониты в ущелье, увидеть место дуэли Печорина и запечатлеть себя на камеру квадрокоптера
«Вы познакомитесь с памятниками культуры, а я расскажу о курганах, окружающих город, и том, как была заложена городская крепость»
21 июня в 10:00
29 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Последний день Лермонтова
Посетить главные места, связанные с именем поэта, в 5 городах Кавказских Минеральных Вод
«Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость»»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
Начало: Ваш отель, Кисловодск
«А может быть Вам интересна крепость Кисловодска или замок Коварства и любви в этом же городе»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255₽ за всё до 4 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
Погружение в Кавказскую сказку: Кисловодск и его живописные окрестности
Начало: По договоренности с гидом
«Кисловодская крепость, с которой началась история города»
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 976₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
От героев иных времён не осталось порой имён
Нескучный экскурс в прошлое Кисловодска, судьбы его жителей и истории о войне и мире
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
«Остатки Кисловодской крепости — у руин древних стен поговорим о становлении курортологии в России»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана7 июня 2024Экскурсия проходит на большом автобусе, очень много народа. На такие экскурсии нужно обязательно давать гидам микрофон, а слушателям наушник. Как бы гид ни старалась, слышно было плохо. Автобус полный и при входе и выходе на локация вечно "пробки".
- ССВЕТЛАНА6 июня 202426 мая у нас была прекрасная экскурсия на комфортном авто в компании отличного гида по Кисловодску. Огромное спасибо Юлии за экскурсию!Грамотная речь,глубокие знания и легкая подача основной информации с интересными деталями. Ничего кроме восторга!!! Такими должны быть экскурсии. Однозначно рекомендую!!!!
- ААнастасия5 июня 2024Спасибо Елене за чудесную экскурсию-прогулку по Кисловодску. Приятный маршрут, образованный гид, увлекательный рассказ. Получить удовольствие не помешала даже жара (часть экскурсии в парке, в тени деревьев, была просто прекрасной).
- ЕЕлена4 июня 2024Большое спасибо Ирине за прекрасную динамичную экскурсию, за возможность внести изменения в неё! Рекомендую именно автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы сложилось более полное впечатление о городе.
- ВВарвара3 июня 2024Спасибо большое Елене за экскурсию! Очень интересно рассказывает, много разных историй про разных людей! Чудесная прогулка по Кисловодску с заходом в парк! Мне очень понравилось! Комфортно и весело! Спасибо большое! Рекомендую!!:)
- ТТатьяна3 июня 2024Все хорошо! Погода только подкачала!
- ННаталья30 мая 2024Экскурсия прошла отлично. Гид Сергей грамотный и эрудированный человек. Рекомендую всем к посещению.
- ННиколай29 мая 2024Замечательная экскурсия, и благодаря интересному рассказу и маршруту от гида Елены, мы посмотрели много достопримечательностей, получили много информации об истории города, и действительно, влюбились в Кисловодск.
- ССветлана29 мая 2024Замечательная экскурсия! Время пролетело незаметно!
- AAnna28 мая 2024Большое спасибо за прекрасную экскурсию. В восторге!!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Музей Крепость»
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