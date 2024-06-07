Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость»

Найдено 14 экскурсий в категории «Музей Крепость» в Кисловодске, цены от 1 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кисловодск: город вдохновения
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
221 отзыв
Кисловодск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические тайны и архитектурные жемчужины
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
«Мы начнем экскурсию у стен кисловодской крепости: разговорив древние камни, вы выясните, почему зодчие построили крепость в 200 саженях от нарзанного источника»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 900 за всё до 5 чел.
Волшебный Кисловодск
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
135 отзывов
Волшебный Кисловодск: путешествие по страницам истории
Исследуйте культурное богатство Кисловодска, его исторические памятники и живописные парки в уютной индивидуальной обстановке
Начало: У вашего отеля
«Мы начнем наше путешествие от крепости, частично сохранившейся с момента основания — 1803 года»
11 июня в 17:00
13 июня в 08:00
6 670 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
103 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Влюбиться в Кисловодск
Откройте для себя сокровища Кисловодска: уникальные парки, исторические памятники и живописные уголки города в индивидуальной экскурсии
Начало: У музея «Крепость». Проспект Мира 11
«Рассмотрим старинную крепость, с которой начинался Кисловодск, и находки местных археологов»
Сегодня в 11:30
12 июня в 10:00
48004 320 за всё до 6 чел.
Автотур по Кисловодску: старинная крепость, Нарзан и видовая площадка
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Эксклюзивный автотур: Кисловодск во всем его великолепии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические и природные сокровища
Начало: любом удобном для вас месте в черте Кисловодска
«Музей «Крепость» и Нарзанная галерея»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Очарование курортного Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
118 отзывов
Экскурсия «Очарование курортного Кисловодска»: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Кисловодска с экскурсией, где легенды оживают на фоне архитектурных шедевров и природных красот
Начало: Кисловодск
«А после проедем к крепости Кисловодска и Свято-Никольскому храму — одной из архитектурных доминант города, зайдем за крепостные стены и познакомимся с местной археологической экспозицией»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Гуляем по Кисловодску всей семьей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Гуляем по Кисловодску всей семьей: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Кисловодску: крепость, цветочный календарь, парк, легенды и истории. Подходит для детей и взрослых, интересно и познавательно
Начало: На проспекте Мира в Кисловодске
«Мы встретимся возле одной из немногих сохранившихся на Кавказе крепостей»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 000 за всё до 7 чел.
Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
104 отзыва
Обзорная экскурсия по Кисловодску на автобусе
Откройте для себя Кисловодск с комфортом на автобусе, узнайте его историю и посетите знаковые места
Начало: От Колоннады Кисловодского парка
«Кисловодская крепость, построенная в начале 19 века на расстоянии полёта пушечного ядра от источника нарзана»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
10 июня в 14:00
1 200 за человека
Знакомство с Кисловодском
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
69 отзывов
Знакомство с Кисловодском
Начало: Колоннада, Курортный бульвар
«Внутри крепости сейчас находится краеведческий музей и открытая экспозиция, которую мы посетим»
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 14:00
Сегодня в 14:00
10 июня в 14:00
1 200 за человека
Обзорная экскурсия по Кисловодску
🚌 На автобусе
Групповая
1 час
144 отзыва
Обзорная экскурсия по Кисловодску
Начало: Кисловодск, пр. Мира, д. 1, Коллонада
«Кисловодская крепость XIX века Экскурсия по Кисловодску начинается в старинной части города, от Кисловодской крепости, давшей начало городу-курорту в первых годах XIX столетия»
Расписание: Понедельник, среда, четверг, пятница,суббота, воскресенье 14:00
Сегодня в 14:00
10 июня в 14:00
1 200 за человека
Кисловодск и окрестности: от дна древнего океана до города-курорта
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Кисловодск и окрестности: от дна древнего океана до города-курорта
Собрать аммониты в ущелье, увидеть место дуэли Печорина и запечатлеть себя на камеру квадрокоптера
«Вы познакомитесь с памятниками культуры, а я расскажу о курганах, окружающих город, и том, как была заложена городская крепость»
21 июня в 10:00
29 июня в 10:00
3 500 за человека
Последний день Лермонтова
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Последний день Лермонтова
Посетить главные места, связанные с именем поэта, в 5 городах Кавказских Минеральных Вод
«Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость»»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.
Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
Начало: Ваш отель, Кисловодск
«А может быть Вам интересна крепость Кисловодска или замок Коварства и любви в этом же городе»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255 за всё до 4 чел.
Погружение в Кавказскую сказку: Кисловодск и его живописные окрестности
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
Погружение в Кавказскую сказку: Кисловодск и его живописные окрестности
Начало: По договоренности с гидом
«Кисловодская крепость, с которой началась история города»
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 976 за всё до 4 чел.
От героев иных времён не осталось порой имён
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
От героев иных времён не осталось порой имён
Нескучный экскурс в прошлое Кисловодска, судьбы его жителей и истории о войне и мире
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
«Остатки Кисловодской крепости — у руин древних стен поговорим о становлении курортологии в России»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    7 июня 2024
    Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
    Экскурсия проходит на большом автобусе, очень много народа. На такие экскурсии нужно обязательно давать гидам микрофон, а слушателям наушник. Как бы гид ни старалась, слышно было плохо. Автобус полный и при входе и выходе на локация вечно "пробки".
  • С
    СВЕТЛАНА
    6 июня 2024
    Очарование курортного Кисловодска
    26 мая у нас была прекрасная экскурсия на комфортном авто в компании отличного гида по Кисловодску. Огромное спасибо Юлии за экскурсию!Грамотная речь,глубокие знания и легкая подача основной информации с интересными деталями. Ничего кроме восторга!!! Такими должны быть экскурсии. Однозначно рекомендую!!!!
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
    Спасибо Елене за чудесную экскурсию-прогулку по Кисловодску. Приятный маршрут, образованный гид, увлекательный рассказ. Получить удовольствие не помешала даже жара (часть экскурсии в парке, в тени деревьев, была просто прекрасной).
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Волшебный Кисловодск
    Большое спасибо Ирине за прекрасную динамичную экскурсию, за возможность внести изменения в неё! Рекомендую именно автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы сложилось более полное впечатление о городе.
  • В
    Варвара
    3 июня 2024
    Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
    Спасибо большое Елене за экскурсию! Очень интересно рассказывает, много разных историй про разных людей! Чудесная прогулка по Кисловодску с заходом в парк! Мне очень понравилось! Комфортно и весело! Спасибо большое! Рекомендую!!:)
    Спасибо большое Елене за экскурсию! Очень интересно рассказывает, много разных историй про разных людей! Чудесная прогулкаСпасибо большое Елене за экскурсию! Очень интересно рассказывает, много разных историй про разных людей! Чудесная прогулкаСпасибо большое Елене за экскурсию! Очень интересно рассказывает, много разных историй про разных людей! Чудесная прогулка
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Автотур по Кисловодску: старинная крепость, Нарзан и видовая площадка
    Все хорошо! Погода только подкачала!
  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
    Экскурсия прошла отлично. Гид Сергей грамотный и эрудированный человек. Рекомендую всем к посещению.
  • Н
    Николай
    29 мая 2024
    Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
    Замечательная экскурсия, и благодаря интересному рассказу и маршруту от гида Елены, мы посмотрели много достопримечательностей, получили много информации об истории города, и действительно, влюбились в Кисловодск.
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Волшебный Кисловодск
    Замечательная экскурсия! Время пролетело незаметно!
  • A
    Anna
    28 мая 2024
    Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
    Большое спасибо за прекрасную экскурсию. В восторге!!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Музей Крепость»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Кисловодск: город вдохновения
  2. Волшебный Кисловодск
  3. Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
  4. Автотур по Кисловодску: старинная крепость, Нарзан и видовая площадка
  5. Очарование курортного Кисловодска
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
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  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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