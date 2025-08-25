Мои заказы

Нестандартная индивидуальная поездка в сказочный Домбай

Узнать знаменитый горнолыжный курорт с другой стороны и насладиться природой Кавказа
Наша команда покажет вам удивительный уголок западного Кавказа – Домбай.

Об этом горнолыжном курорте знает практически каждый, но мы проведём вас по тем местам, о которых вы и не догадывались. Путешествие будет наполнено красивейшими пейзажами — обещаем!
1 отзыв
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00

Описание экскурсии

Перевал Кум-Баши и древнейшие храмы

Наше автопутешествие начнётся с горного серпантина. По пути на вершину вы полюбуетесь живописными пейзажами. Первой остановкой станет перевал Кум-Баши, что в переводе значит «Песчаная голова». Здесь вы насладитесь красивейшим видом на Эльбрус и сможете посетить Сырные пещеры. Двигаясь дальше по серпантину, остановимся около древнего Шоанинского храма, возраст которого больше тысячи лет.

Река Уллу-Муруджу и озеро Кара-Кёль

Изучив памятники Домбая, поедем к реке Уллу-Муруджу. Мы остановимся у наиболее узнаваемой реки Северного Кавказа. Далее пройдём к озеру Кара-Кёль. Насладившись природой, поднимемся до конечной точки маршрута — горнолыжного курорта Домбай. Поднявшись на канатной дороге, увидим Домбай с высоты, а после при желании продегустируем блюда местной кухни.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
  • Поездка проходит на внедорожнике или минивэне, в зависимости от размера вашей компании

Дополнительные расходы:

  • Подъём на канатной дороге в Домбае — 2700 ₽/чел.
  • Проезд в ущелье Гоначхир к озеру Туманлы-Кёль — 200 ₽/чел. (по желанию)
  • Подъём к Шоанинскому храму — 200 ₽/чел. (по желанию)
  • Сувенирная продукция
  • Питание и напитки в кафе

Что надеть и взять с собой?

  • Форма одежды — по сезону, желательно многослойная: куртка (или ветровка/пуховик), кофта, футболка, штаны/джинсы, удобная закрытая обувь
  • Рекомендуем взять с собой питьевую воду, перекус, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, дождевик, наличные деньги

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 7035 туристов
Я представляю команду проводников в Кисловодске и городах Кавказских Минеральных Вод. Мы работаем с 2013 года. Покажем вам Северный Кавказ во всей красе!
А
Анастасия
25 авг 2025
Получили сказочное удовольствие от поездки в сказочный Домбай.
Комфортный автомобиль, потрясающая эрудиция гида, великолепная организация.
Благодарим за поездку и однозначно рекомендуем

