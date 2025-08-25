Наша команда покажет вам удивительный уголок западного Кавказа – Домбай. Об этом горнолыжном курорте знает практически каждый, но мы проведём вас по тем местам, о которых вы и не догадывались. Путешествие будет наполнено красивейшими пейзажами — обещаем!

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

от 15 999 ₽ за 1–4 человек или 3999 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Перевал Кум-Баши и древнейшие храмы

Наше автопутешествие начнётся с горного серпантина. По пути на вершину вы полюбуетесь живописными пейзажами. Первой остановкой станет перевал Кум-Баши, что в переводе значит «Песчаная голова». Здесь вы насладитесь красивейшим видом на Эльбрус и сможете посетить Сырные пещеры. Двигаясь дальше по серпантину, остановимся около древнего Шоанинского храма, возраст которого больше тысячи лет.

Река Уллу-Муруджу и озеро Кара-Кёль

Изучив памятники Домбая, поедем к реке Уллу-Муруджу. Мы остановимся у наиболее узнаваемой реки Северного Кавказа. Далее пройдём к озеру Кара-Кёль. Насладившись природой, поднимемся до конечной точки маршрута — горнолыжного курорта Домбай. Поднявшись на канатной дороге, увидим Домбай с высоты, а после при желании продегустируем блюда местной кухни.

Организационные детали

это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации Поездка проходит на внедорожнике или минивэне, в зависимости от размера вашей компании

Дополнительные расходы:

Подъём на канатной дороге в Домбае — 2700 ₽/чел.

Проезд в ущелье Гоначхир к озеру Туманлы-Кёль — 200 ₽/чел. (по желанию)

Подъём к Шоанинскому храму — 200 ₽/чел. (по желанию)

Сувенирная продукция

Питание и напитки в кафе

Что надеть и взять с собой?