Кисловодская крепость XIX века

Экскурсия по Кисловодску начинается в старинной части города, от Кисловодской крепости, давшей начало городу-курорту в первых годах XIX столетия. В те давние времена крепость служила для сохранения целебного источника от недовольного местного населения и для создания благоприятных условий пользования минеральными водами гражданами России. До наших дней сохранились в первозданном виде ворота, фрагмент крепостной стены с бойницами и угловая башня.

Свято-Никольский кафедральный собор

Следующим объектом для посещения в экскурсии 🧭 по Кисловодску является Свято-Никольский собор — главный храм Кисловодска XIX века в честь Николая Чудотворца. Изначально это была деревянная церковь ⛪, в конце XIX века построили каменный собор, взорванный в советское время. В 1990-2000-е годы шло восстановление пятиглавого храма высотой 54 м, максимально схожего с уничтоженным оригиналом.

Колоннада Кисловодска

Колоннада в Кисловодске, возведенная к столетию победы над Наполеоном, — главный вход в Курортный парк 🌳, один из городских символов. Это полукруглое сооружение с коринфскими колоннами, расположенными в два яруса: нижний занимает выставка-продажа украшений и картин, в верхнем ярусе находится кафе.

Нижний Курортный парк

Продолжается экскурсия ⛳ на аллеях и тропинках лечебного Курортного парка Кисловодска — второго по площади рукотворного парка в Европе. Это популярнейшее место для прогулок, более тысячи гектаров зеленых насаждений простираются по берегам Ольховки от центра города до вершины горы ⛰️ Большое Седло.

Восхищает парк и богатством растительного мира, многообразием видов экзотических деревьев и кустарников, привезенных сюда со всей России. А ведь многие из 300 видов растений не соседствуют в дикой природе! Здесь растут березы и сосны, кипарисы и кедры, черный орех и пихта, туя и можжевельник – всего не перечесть!

Зеркальный пруд, Стеклянная струя и мостик «Дамский каприз» в Кисловодске

Водопад «Стеклянная струя», Зеркальный пруд и мостик «Дамский каприз» – живописнейшие достопримечательности 🏛️ в тихой уединенной части Курортного парка, очень популярные для проведения фотосъемок во время обзорных экскурсий по Кисловодску.

Искусственный бассейн, вырытый в толще известняка, с облицованными камнем берегами носит название Зеркального пруда благодаря прозрачной воде, поверхность которой абсолютно гладкая и ровная. Водная гладь, в которой отражаются как в зеркале беседка, растущие вокруг пруда деревья и небо, очень красива. Вода в бассейн поступает из так называемого «Семиградусного» источника – родника с постоянной в течение года температурой 7 градусов по Реомюру или +9 °С. По традиции туристы, стремящиеся вернуться в эти места, бросают в пруд монетки.

Красные камни в Кисловодске

Красные камни Курортного парка — природный памятник в его средней части. Это песчаные скалы кирпично-красного цвета, в древности вытолкнутые со дна моря 🌊 тектоническими силами и приобретшие в результате выветривания причудливые формы. В одной из каменных глыб можно разглядеть улыбающуюся добрую мордочку животного. На Красных камнях установлена скульптура горного орла, терзающего змею, с образом которого связано множество кавказских легенд.

Источник Нарзана и Замок 🏰 Коварства и Любви в Кисловодске

Далее обзорная экскурсия продолжается по городским окрестностям, ландшафт которых очень живописен. Каждый путешественник стремится посетить источник Нарзана и побывать у скалы «Замок», получившей название Замка Коварства и Любви.

Нарзан – целебная минеральная вода, главное богатство города, которому Кисловодск обязан своим возникновением. Зародившись у подножия Эльбруса из ручейков чистейшей талой ледниковой воды, нарзан в толще земли обогащается солями и минералами, насыщается углекислым газом. По дороге к Замку Коварства и Любви доступно для посещения место, в котором выходит на поверхность земли из подземного озера сульфатный нарзан, прошедший стокилометровый путь от ледников Эльбруса.

Замок Коварства и Любви в ущелье реки Аликоновки в четырех километрах от Кисловодска – удивительное романтическое место, с которым связаны самые разнообразные легенды о несчастной любви и коварном предательстве. Скала «Замок» – это высокий утес, напоминающий своими очертаниями мужскую фигуру. У подножия скалы возведено здание ресторана в виде средневекового замка.

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