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Обзорная экскурсия по Кисловодску

Эдельвейс
Эдельвейс – Гид из Кисловодска
На знакомство с Кисловодском лучше всего отправляться в компании опытного гида.

Мы совершим променад по историческому центру города, посетим Курортный парк 🌳, осмотрим исторические и природные достопримечательности 🏛️.

Наш гид поделится с вами любопытными фактами из прошлого и настоящего города, расскажет о великих людях, с именами которых связана история 📖 этих мест, поведает легенды и тайны города, его улиц и зданий, а также знаменитых нарзанных источников.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 700 ₽ за человека

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Обзорная экскурсия по Кисловодску
Обзорная экскурсия по Кисловодску

Что вы увидите

  • Крепость XIX века
  • Свято-Никольский Кафедральный Собор
  • нижний Курортный Парк
  • Стеклянная Струя
  • Зеркальный Пруд
  • мостик «Дамский каприз»
  • Колоннада
  • источник Нарзана
  • Красные камни
  • скала «Замок» и «Замок Коварства и Любви».
Кисловодская крепость XIX века
Экскурсия по Кисловодску начинается в старинной части города, от Кисловодской крепости, давшей начало городу-курорту в первых годах XIX столетия. В те давние времена крепость служила для сохранения целебного источника от недовольного местного населения и для создания благоприятных условий пользования минеральными водами гражданами России. До наших дней сохранились в первозданном виде ворота, фрагмент крепостной стены с бойницами и угловая башня.
Свято-Никольский кафедральный собор
Следующим объектом для посещения в экскурсии 🧭 по Кисловодску является Свято-Никольский собор — главный храм Кисловодска XIX века в честь Николая Чудотворца. Изначально это была деревянная церковь ⛪, в конце XIX века построили каменный собор, взорванный в советское время. В 1990-2000-е годы шло восстановление пятиглавого храма высотой 54 м, максимально схожего с уничтоженным оригиналом.
Колоннада Кисловодска
Колоннада в Кисловодске, возведенная к столетию победы над Наполеоном, — главный вход в Курортный парк 🌳, один из городских символов. Это полукруглое сооружение с коринфскими колоннами, расположенными в два яруса: нижний занимает выставка-продажа украшений и картин, в верхнем ярусе находится кафе.
Нижний Курортный парк
Продолжается экскурсия ⛳ на аллеях и тропинках лечебного Курортного парка Кисловодска — второго по площади рукотворного парка в Европе. Это популярнейшее место для прогулок, более тысячи гектаров зеленых насаждений простираются по берегам Ольховки от центра города до вершины горы ⛰️ Большое Седло.
Восхищает парк и богатством растительного мира, многообразием видов экзотических деревьев и кустарников, привезенных сюда со всей России. А ведь многие из 300 видов растений не соседствуют в дикой природе! Здесь растут березы и сосны, кипарисы и кедры, черный орех и пихта, туя и можжевельник – всего не перечесть!
Зеркальный пруд, Стеклянная струя и мостик «Дамский каприз» в Кисловодске
Водопад «Стеклянная струя», Зеркальный пруд и мостик «Дамский каприз» – живописнейшие достопримечательности 🏛️ в тихой уединенной части Курортного парка, очень популярные для проведения фотосъемок во время обзорных экскурсий по Кисловодску.
Искусственный бассейн, вырытый в толще известняка, с облицованными камнем берегами носит название Зеркального пруда благодаря прозрачной воде, поверхность которой абсолютно гладкая и ровная. Водная гладь, в которой отражаются как в зеркале беседка, растущие вокруг пруда деревья и небо, очень красива. Вода в бассейн поступает из так называемого «Семиградусного» источника – родника с постоянной в течение года температурой 7 градусов по Реомюру или +9 °С. По традиции туристы, стремящиеся вернуться в эти места, бросают в пруд монетки.
Красные камни в Кисловодске
Красные камни Курортного парка — природный памятник в его средней части. Это песчаные скалы кирпично-красного цвета, в древности вытолкнутые со дна моря 🌊 тектоническими силами и приобретшие в результате выветривания причудливые формы. В одной из каменных глыб можно разглядеть улыбающуюся добрую мордочку животного. На Красных камнях установлена скульптура горного орла, терзающего змею, с образом которого связано множество кавказских легенд.
Источник Нарзана и Замок 🏰 Коварства и Любви в Кисловодске
Далее обзорная экскурсия продолжается по городским окрестностям, ландшафт которых очень живописен. Каждый путешественник стремится посетить источник Нарзана и побывать у скалы «Замок», получившей название Замка Коварства и Любви.
Нарзан – целебная минеральная вода, главное богатство города, которому Кисловодск обязан своим возникновением. Зародившись у подножия Эльбруса из ручейков чистейшей талой ледниковой воды, нарзан в толще земли обогащается солями и минералами, насыщается углекислым газом. По дороге к Замку Коварства и Любви доступно для посещения место, в котором выходит на поверхность земли из подземного озера сульфатный нарзан, прошедший стокилометровый путь от ледников Эльбруса.
Замок Коварства и Любви в ущелье реки Аликоновки в четырех километрах от Кисловодска – удивительное романтическое место, с которым связаны самые разнообразные легенды о несчастной любви и коварном предательстве. Скала «Замок» – это высокий утес, напоминающий своими очертаниями мужскую фигуру. У подножия скалы возведено здание ресторана в виде средневекового замка.
Важно знать
  • в поездках каждому туристу необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис на всякий случай, детям — свидетельство о рождении;
  • удобные одежда и обувь скрасят ваше путешествие;
  • в горах пригодится дополнительная одежда, чтобы утеплиться по сезону, нужен головной убор, закрывающий лицо, солнцезащитные очки и крем;
  • советуем брать с собой дождевики или зонты, так как погода на Кавказе очень изменчива;
  • в дальние поездки советуем брать с собой запас еды и питьевой воды, особенно если путешествуете с детьми или не собираетесь посещать кафе и рестораны, а кое-где их просто нет;
  • не лишней будет пустая пластиковая тара, чтобы не упускать возможностей набрать минеральной или ледниковой воды;
  • к месту сбора нужно прибыть вовремя!
Что входит
  • услуги гида
  • транспортное обслуживание
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁
Обзорная экскурсия по Кисловодску
Обзорная экскурсия по Кисловодску
Обзорная экскурсия по Кисловодску
Обзорная экскурсия по Кисловодску

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Эдельвейс
Эдельвейс
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