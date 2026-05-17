Символы Кисловодска: Медовые водопады, гора Кольцо, Замок коварства и любви

С посещением этнографического музея «Карачаевское подворье»
Окрестности Кисловодска обещают не только природные красоты, но и легенды, без которых трудно почувствовать характер этого края.

Вы отправитесь к Замку коварства и любви, подниметесь к горе Кольцо, увидите Медовые водопады и заглянете в музей «Карачаевское подворье». В итоге у вас сложится цельное впечатление о природе, историях и культуре Кавказа.
Описание экскурсии

Замок коварства и любви: легенда среди скал

Вы отправитесь в живописную каменную лощину, где возвышаются скалы, напоминающие древние руины. Здесь находится место с поэтичным названием Замок коварства и любви. Вы услышите легенду, которая издавна живёт в этих краях, и поймёте, почему это место стало символом романтических чувств.

Гора Кольцо — природные ворота Кавказа

Одно из самых узнаваемых природных чудес региона — гора Кольцо. Вы услышите легенду о желаниях, которые загадывают здесь на закате.
Увидите:

  • гигантское сквозное отверстие в скале диаметром около 8 метров
  • гроты, созданные ветром и временем
  • панораму Кисловодска с высоты

Медовые водопады — сила и красота природы

В ущелье реки Аликоновки посетим комплекс из пяти водопадов, каждый из которых отличается характером и формой:

  • Жемчужный — самый мощный поток
  • Скрытый и Чёртова Мельница на реке Аликоновка
  • Большой и Малый Медовые на притоке Эчки-Баш
    Спустившись по тропе в каньон, вы окажетесь рядом с водой и сможете рассмотреть водопады вблизи.

Этнографический музей «Карачаевское подворье»

В музее, оформленном в традиционном стиле с земляными крышами, собраны предметы быта, одежда и орудия труда разных эпох.
Вы узнаете:

  • как на Кавказе обустраивали жилища
  • какие предметы использовали в повседневной жизни
  • какие традиции сохраняются до сих пор

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автобусе
  • Дополнительно оплачивается вход на водопады — 200 ₽ за чел
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в четверг и воскресенье в 14:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2000 ₽
Дети до 14 лет1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1759 туристов
В нашей команде — только профессиональные гиды с большим опытом. Транспорт — комфортный и надёжный. С радостью покажем вам все красоты Кавказа!

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
гида не очень хорошо было слышно, о чем сказали по сути в начале экскурсии — автобус мешал даже после увеличения громкости. в автобусе было достаточно душно. финальная точка экскурсии отличалась
от заявленной (вероятно из-за того, что выбились из графика). скомканное повествование от гида оставило не лучшее впечатление на фоне предыдущей экскурсии по Кисловодску, где гид рассказывал все куда информативнее и интереснее. также во время экскурсии гид убегала вперед, чтобы мы догоняли её, а не вела группу, как было на предыдущей экскурсии

