Окрестности Кисловодска обещают не только природные красоты, но и легенды, без которых трудно почувствовать характер этого края.
Вы отправитесь к Замку коварства и любви, подниметесь к горе Кольцо, увидите Медовые водопады и заглянете в музей «Карачаевское подворье». В итоге у вас сложится цельное впечатление о природе, историях и культуре Кавказа.
Описание экскурсии
Замок коварства и любви: легенда среди скал
Вы отправитесь в живописную каменную лощину, где возвышаются скалы, напоминающие древние руины. Здесь находится место с поэтичным названием Замок коварства и любви. Вы услышите легенду, которая издавна живёт в этих краях, и поймёте, почему это место стало символом романтических чувств.
Гора Кольцо — природные ворота Кавказа
Одно из самых узнаваемых природных чудес региона — гора Кольцо. Вы услышите легенду о желаниях, которые загадывают здесь на закате.
Увидите:
- гигантское сквозное отверстие в скале диаметром около 8 метров
- гроты, созданные ветром и временем
- панораму Кисловодска с высоты
Медовые водопады — сила и красота природы
В ущелье реки Аликоновки посетим комплекс из пяти водопадов, каждый из которых отличается характером и формой:
- Жемчужный — самый мощный поток
- Скрытый и Чёртова Мельница на реке Аликоновка
- Большой и Малый Медовые на притоке Эчки-Баш
Спустившись по тропе в каньон, вы окажетесь рядом с водой и сможете рассмотреть водопады вблизи.
Этнографический музей «Карачаевское подворье»
В музее, оформленном в традиционном стиле с земляными крышами, собраны предметы быта, одежда и орудия труда разных эпох.
Вы узнаете:
- как на Кавказе обустраивали жилища
- какие предметы использовали в повседневной жизни
- какие традиции сохраняются до сих пор
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автобусе
- Дополнительно оплачивается вход на водопады — 200 ₽ за чел
- С вами будет один из гидов нашей команды
в четверг и воскресенье в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
|Дети до 14 лет
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1759 туристов
В нашей команде — только профессиональные гиды с большим опытом. Транспорт — комфортный и надёжный. С радостью покажем вам все красоты Кавказа!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзыве
А
гида не очень хорошо было слышно, о чем сказали по сути в начале экскурсии — автобус мешал даже после увеличения громкости. в автобусе было достаточно душно. финальная точка экскурсии отличалась
