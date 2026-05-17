Окрестности Кисловодска обещают не только природные красоты, но и легенды, без которых трудно почувствовать характер этого края. Вы отправитесь к Замку коварства и любви, подниметесь к горе Кольцо, увидите Медовые водопады и заглянете в музей «Карачаевское подворье». В итоге у вас сложится цельное впечатление о природе, историях и культуре Кавказа.

Замок коварства и любви: легенда среди скал

Вы отправитесь в живописную каменную лощину, где возвышаются скалы, напоминающие древние руины. Здесь находится место с поэтичным названием Замок коварства и любви. Вы услышите легенду, которая издавна живёт в этих краях, и поймёте, почему это место стало символом романтических чувств.

Гора Кольцо — природные ворота Кавказа

Одно из самых узнаваемых природных чудес региона — гора Кольцо. Вы услышите легенду о желаниях, которые загадывают здесь на закате.

Увидите:

гигантское сквозное отверстие в скале диаметром около 8 метров

гроты, созданные ветром и временем

панораму Кисловодска с высоты

Медовые водопады — сила и красота природы

В ущелье реки Аликоновки посетим комплекс из пяти водопадов, каждый из которых отличается характером и формой:

Жемчужный — самый мощный поток

Скрытый и Чёртова Мельница на реке Аликоновка

Большой и Малый Медовые на притоке Эчки-Баш

Спустившись по тропе в каньон, вы окажетесь рядом с водой и сможете рассмотреть водопады вблизи.

Этнографический музей «Карачаевское подворье»

В музее, оформленном в традиционном стиле с земляными крышами, собраны предметы быта, одежда и орудия труда разных эпох.

Вы узнаете:

как на Кавказе обустраивали жилища

какие предметы использовали в повседневной жизни

какие традиции сохраняются до сих пор

