Перевал «Восьмёрка» - туда, где дышат горы

Индивидуальная экскурсия в Кисловодске
Предлагаем Вам отправиться в незабываемое путешествие, в места, где нет толп туристов и машин.

Мы поднимемся на перевал «Восьмёрка», откуда открываются виды на Кавказский хребет и главную вершину Кавказа — величественный Эльбрус.
Перевал «Восьмёрка» - туда, где дышат горы
Перевал «Восьмёрка» - туда, где дышат горы
Перевал «Восьмёрка» - туда, где дышат горы
Перевал «Восьмёрка» - туда, где дышат горы
Перевал «Восьмёрка» - туда, где дышат горы
Перевал «Восьмёрка» - туда, где дышат горы
Ближайшие даты:
25
дек
26
дек
27
дек
28
дек
29
дек
30
дек
31
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Перевал «Восьмёрка»
  • Эльбрус и главный Кавказский хребет
  • Руины сигнально-сторожевой крепости
  • Наскальные рисунки
  • Дикий нарзан
  • Заброшенный аул
  • Ущелье Хасаут
  • Ферма Альпак
  • Колоритное семейное кафе с местной кухней
  • «Лавочка счастья»

Описание

Что вас ожидает: Это не просто красивое место, здесь мы встретим руины крепости 6 века, наскальные рисунки 3 тысячелетия до н. э., заброшенный аул, дикий нарзан, живописное ущелье Хасаут, заедем на ферму альпак и поднимемся на плато Шатджатмаз с «лавочкой счастья». Важная информация:
  • Уважаемые гости, вас заберут с адреса, который вы укажете при бронировании тура. В поездку необходимо быть одетым в закрытую непродуваемую одежду по погоде, удобную обувь, иметь воду и хорошее настроение.
  • Если вы путешествуете с домашними животными, вы обязаны предупредить организатора заранее, так как не все гиды согласны брать путешественников с животными.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
Что не входит
  • Посещение фермы альпак — 500 руб с человека
  • Обед в кафе — 600 руб средний чек
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Уважаемые гости, Вас заберут с адреса, который Вы укажете при бронировании тура. В поездку необходимо быть одетым в закрытую непродуваемую одежду по погоде, удобную обувь, иметь воду и хорошее настроение.
  • Если вы путешествуете с домашними животными, вы обязаны предупредить организатора заранее, так как не все гиды согласны брать путешественников с животными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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