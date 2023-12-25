Предлагаем Вам отправиться в незабываемое путешествие, в места, где нет толп туристов и машин.
Мы поднимемся на перевал «Восьмёрка», откуда открываются виды на Кавказский хребет и главную вершину Кавказа — величественный Эльбрус.
Мы поднимемся на перевал «Восьмёрка», откуда открываются виды на Кавказский хребет и главную вершину Кавказа — величественный Эльбрус.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Перевал «Восьмёрка»
- Эльбрус и главный Кавказский хребет
- Руины сигнально-сторожевой крепости
- Наскальные рисунки
- Дикий нарзан
- Заброшенный аул
- Ущелье Хасаут
- Ферма Альпак
- Колоритное семейное кафе с местной кухней
- «Лавочка счастья»
Описание
Что вас ожидает: Это не просто красивое место, здесь мы встретим руины крепости 6 века, наскальные рисунки 3 тысячелетия до н. э., заброшенный аул, дикий нарзан, живописное ущелье Хасаут, заедем на ферму альпак и поднимемся на плато Шатджатмаз с «лавочкой счастья». Важная информация:
- Уважаемые гости, вас заберут с адреса, который вы укажете при бронировании тура. В поездку необходимо быть одетым в закрытую непродуваемую одежду по погоде, удобную обувь, иметь воду и хорошее настроение.
- Если вы путешествуете с домашними животными, вы обязаны предупредить организатора заранее, так как не все гиды согласны брать путешественников с животными.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Что не входит
- Посещение фермы альпак — 500 руб с человека
- Обед в кафе — 600 руб средний чек
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Уважаемые гости, Вас заберут с адреса, который Вы укажете при бронировании тура. В поездку необходимо быть одетым в закрытую непродуваемую одежду по погоде, удобную обувь, иметь воду и хорошее настроение.
- Если вы путешествуете с домашними животными, вы обязаны предупредить организатора заранее, так как не все гиды согласны брать путешественников с животными
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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