Домбай — сказочный уголок Западного Кавказа, напоминающий Альпы. Он окружён величественными снежными пиками и густыми лесами.
Во время поездки мы посетим древний храм, загадочную реку Уллу-Муруджу и сам посёлок Домбай, а также прокатимся на канатной дороге.
Во время поездки мы посетим древний храм, загадочную реку Уллу-Муруджу и сам посёлок Домбай, а также прокатимся на канатной дороге.
Описание экскурсииЧто вас ожидает? перевал Гум-Баши (Кум-Баши) Первой точкой нашего путешествия станет перевал Гум-Баши или же Кум-Баши (с карач. -балк. “песчаная голова”), с которого ранним утром открывается прекрасный и не очень привычный вид (с западной части) на Эльбрус и Кавказский хребет. Сырные пещеры Спускаясь с перевала Гум-Баши мы сможем остановиться у Сырных пещер, которые получили своё название из-за некого сходства с головкой сыра в классическом представлении: известняковая скала подвергалась многолетней ветряной эрозии, из-за чего имеет вид, похожий на изрешечённую отверстиями головку сыра. озеро Кара-Кёль Проезжая близ селения Теберда мы сможем остановиться у настоящего горного озера, расположенного рядом с дорогой. В летнее время оно отлично отражает солнце, так что вы сможете запечатлеть чистую водную гладь на фоне горных зелёных хребтов. посёлок Домбай В соединении трёх ущелий – Алибекского, Аманауз и Домбай-Ёльген, располагается знаменитый посёлок Домбай (с карач. -балк. “зубр”), который иногда называют “швейцарскими Альпами” из-за некоторого внешнего сходства. Именно Домбай привлекает множество туристов круглый год. Некоторые приезжают посмотреть на красоту снежных пиков и альпийских лугов (в летнее время), а другие приезжают сюда просто покататься на лыжах или сноуборде. река Уллу-Муруджу На обратном пути мы посетим знаменитую реку Уллу-Муруджу (с карач. -балк. “большая река”), которая славится своей чистотой воды и мистическим видом, особенно вкупе с окружающим реку тёмным лесом. Фотографии реки всегда получаются красивыми и как будто написанными рукой человека на холсте. Шоанинский храм Не доезжая до Карачаевска, в селе имени Коста Хетагурова стоит древний храм, расположенный на отроге горы Шоана. Отсюда и название храма – Шоанинский. Примерная дата основания храма – X век, что делает его одним из старейших храмов на Северном Кавказе. Преимущества выбора поездки с нами:
- Поездки проводятся в сопровождении профессионалов с многолетним опытом и спокойным стилем езды по горным дорогам, так как поездка в первую очередь должна быть комфортной для вас.
- Поездки в маленьких группах (мини-группах) до 6-8 участников, поэтому мы уделим внимание каждому участнику нашего маленького путешествия.
- Останавливаемся только в проверенных кафе без толп людей и со вкусной местной кухней.
- В отличие от автобусных поездок, никто никого не торопит (выделяем достаточное количество времени для осмотра той или иной локации, а также всегда отталкиваемся от мнения всех участников экскурсии), а программа представлена в расширенном варианте с возможностью замены локаций по вашему желанию. Не будет никаких ненужных остановок на местных рынках, как это делают в автобусных турах.
- Сможем остановиться, к примеру, для фотосессии или по вашему желанию в любом понравившемся вам месте по пути следования.
- Комфортный маленький транспорт: внедорожники и минивэны. Без спешки доезжаем до точки назначения раньше автобусов, поэтому мы не попадаем в большие очереди в кафе/на канатные дороги/на локациях.
- Заберём вас от вашего места проживания в Кисловодске и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования. Важная информация: Поездки проводятся в сопровождении профессионалов с многолетним опытом и спокойным стилем езды по горным дорогам, так как поездка в первую очередь должна быть комфортной для вас. Останавливаемся только в проверенных кафе без толп людей и со вкусной местной кухней. Заберём вас от вашего места проживания в Кисловодске и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования. Форма одежды — по сезону, желательно многослойная: куртка (или ветровка, или пуховик в зависимости от времени года и погоды), кофта/свитер, футболка, штаны/джинсы, удобная закрытая обувь. Обязательно берите с собой наличные деньги, так как в горах не везде есть терминалы и не всегда есть возможность расплатиться онлайн-переводом.
ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гум-Баши
- Сырные пещеры
- Озеро Кара-Кёль
- Домбай
- Река Уллу-Муруджу
- Ущелье Гоначхир и озеро Туманлы-Кёль (в летнее время, по желанию всех участников)
- Шоанинский храм
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Канатная дорога в Домбае (по желанию) - 2900 руб. /чел.
- Подъем к Шоанинскому храму (по желанию) - 200 руб. /чел.
- Проезд в ущелье Гонахчир (по желанию) - 200 руб. /чел. (в летнее время)
- Обед (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваше место проживания в пределах Кисловодска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Поездки проводятся в сопровождении профессионалов с многолетним опытом и спокойным стилем езды по горным дорогам, так как поездка в первую очередь должна быть комфортной для вас
- Останавливаемся только в проверенных кафе без толп людей и со вкусной местной кухней
- Заберём вас от вашего места проживания в Кисловодске и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования
- Форма одежды - по сезону, желательно многослойная: куртка (или ветровка, или пуховик в зависимости от времени года и погоды), кофта/свитер, футболка, штаны/джинсы, удобная закрытая обувь
- Обязательно берите с собой наличные деньги, так как в горах не везде есть терминалы и не всегда есть возможность расплатиться онлайн-переводом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 294 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Супер!
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Т
Очень понравилась экскурсия в сопровождении гида Арсения, с момента посадки в машину и до завершения дня всё было на высшем уровне, бутылочки воды для каждого пассажира-очень приятная забота) Арсений очень
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О
Отличная экскурсия. Мы ездили в солнечный день. Такую красоту посмотрели!!! Перевал - это великолепно, Домбай в свежевыпвшем снегу просто сказочное зрелище! У нас гидом и водителем был Алексей. Так много
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Д
Экскурсия очень понравилась с гидом Алексеем. Чувствуется человек знает свое дело, в пути рассказывал много об истории Кавказа, его образовании, обычаях народов. Чувство юмора у гида тоже присутствует, поддержит беседу.
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С
Название экскурсии, оправдало своё наименование, Домбай -действительно сказка!!! В которой необходимо побывать каждому! Красота неимоверная! Все локации просто шикарные! Про природу Домбая можно писать бесконечно, остается только процитировать строки из
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Т
Экскурсия очень насыщенная, интересная. Гид-Сергей замечательно рассказывал о достопримечательностях, особенностях, нравах и обычаях тех территорий,населенных пунктов,что проезжали,с долей юмора и интересных фактов и примеров из жизни. Было очень интересно следить
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