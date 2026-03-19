Домбай, Сырные пещеры и Уллу-Муруджу из Кисловодска

Групповая экскурсия в Домбай: путешествие в кавказскую Швейцарию из Кисловодска
Домбай — сказочный уголок Западного Кавказа, напоминающий Альпы. Он окружён величественными снежными пиками и густыми лесами.

Во время поездки мы посетим древний храм, загадочную реку Уллу-Муруджу и сам посёлок Домбай, а также прокатимся на канатной дороге.
5
294 отзыва
Домбай, Сырные пещеры и Уллу-Муруджу из Кисловодска
Домбай, Сырные пещеры и Уллу-Муруджу из Кисловодска
Домбай, Сырные пещеры и Уллу-Муруджу из Кисловодска

Описание экскурсии

Что вас ожидает? перевал Гум-Баши (Кум-Баши) Первой точкой нашего путешествия станет перевал Гум-Баши или же Кум-Баши (с карач. -балк. “песчаная голова”), с которого ранним утром открывается прекрасный и не очень привычный вид (с западной части) на Эльбрус и Кавказский хребет. Сырные пещеры Спускаясь с перевала Гум-Баши мы сможем остановиться у Сырных пещер, которые получили своё название из-за некого сходства с головкой сыра в классическом представлении: известняковая скала подвергалась многолетней ветряной эрозии, из-за чего имеет вид, похожий на изрешечённую отверстиями головку сыра. озеро Кара-Кёль Проезжая близ селения Теберда мы сможем остановиться у настоящего горного озера, расположенного рядом с дорогой. В летнее время оно отлично отражает солнце, так что вы сможете запечатлеть чистую водную гладь на фоне горных зелёных хребтов. посёлок Домбай В соединении трёх ущелий – Алибекского, Аманауз и Домбай-Ёльген, располагается знаменитый посёлок Домбай (с карач. -балк. “зубр”), который иногда называют “швейцарскими Альпами” из-за некоторого внешнего сходства. Именно Домбай привлекает множество туристов круглый год. Некоторые приезжают посмотреть на красоту снежных пиков и альпийских лугов (в летнее время), а другие приезжают сюда просто покататься на лыжах или сноуборде. река Уллу-Муруджу На обратном пути мы посетим знаменитую реку Уллу-Муруджу (с карач. -балк. “большая река”), которая славится своей чистотой воды и мистическим видом, особенно вкупе с окружающим реку тёмным лесом. Фотографии реки всегда получаются красивыми и как будто написанными рукой человека на холсте. Шоанинский храм Не доезжая до Карачаевска, в селе имени Коста Хетагурова стоит древний храм, расположенный на отроге горы Шоана. Отсюда и название храма – Шоанинский. Примерная дата основания храма – X век, что делает его одним из старейших храмов на Северном Кавказе. Преимущества выбора поездки с нами:
  • Поездки проводятся в сопровождении профессионалов с многолетним опытом и спокойным стилем езды по горным дорогам, так как поездка в первую очередь должна быть комфортной для вас.
  • Поездки в маленьких группах (мини-группах) до 6-8 участников, поэтому мы уделим внимание каждому участнику нашего маленького путешествия.
  • Останавливаемся только в проверенных кафе без толп людей и со вкусной местной кухней.
  • В отличие от автобусных поездок, никто никого не торопит (выделяем достаточное количество времени для осмотра той или иной локации, а также всегда отталкиваемся от мнения всех участников экскурсии), а программа представлена в расширенном варианте с возможностью замены локаций по вашему желанию. Не будет никаких ненужных остановок на местных рынках, как это делают в автобусных турах.
  • Сможем остановиться, к примеру, для фотосессии или по вашему желанию в любом понравившемся вам месте по пути следования.
  • Комфортный маленький транспорт: внедорожники и минивэны. Без спешки доезжаем до точки назначения раньше автобусов, поэтому мы не попадаем в большие очереди в кафе/на канатные дороги/на локациях.
  • Заберём вас от вашего места проживания в Кисловодске и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования. Важная информация: Поездки проводятся в сопровождении профессионалов с многолетним опытом и спокойным стилем езды по горным дорогам, так как поездка в первую очередь должна быть комфортной для вас. Останавливаемся только в проверенных кафе без толп людей и со вкусной местной кухней. Заберём вас от вашего места проживания в Кисловодске и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования. Форма одежды — по сезону, желательно многослойная: куртка (или ветровка, или пуховик в зависимости от времени года и погоды), кофта/свитер, футболка, штаны/джинсы, удобная закрытая обувь. Обязательно берите с собой наличные деньги, так как в горах не везде есть терминалы и не всегда есть возможность расплатиться онлайн-переводом.

ежедневно

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Перевал Гум-Баши
  • Сырные пещеры
  • Озеро Кара-Кёль
  • Домбай
  • Река Уллу-Муруджу
  • Ущелье Гоначхир и озеро Туманлы-Кёль (в летнее время, по желанию всех участников)
  • Шоанинский храм
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Канатная дорога в Домбае (по желанию) - 2900 руб. /чел.
  • Подъем к Шоанинскому храму (по желанию) - 200 руб. /чел.
  • Проезд в ущелье Гонахчир (по желанию) - 200 руб. /чел. (в летнее время)
  • Обед (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваше место проживания в пределах Кисловодска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Поездки проводятся в сопровождении профессионалов с многолетним опытом и спокойным стилем езды по горным дорогам, так как поездка в первую очередь должна быть комфортной для вас
  • Останавливаемся только в проверенных кафе без толп людей и со вкусной местной кухней
  • Заберём вас от вашего места проживания в Кисловодске и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования
  • Форма одежды - по сезону, желательно многослойная: куртка (или ветровка, или пуховик в зависимости от времени года и погоды), кофта/свитер, футболка, штаны/джинсы, удобная закрытая обувь
  • Обязательно берите с собой наличные деньги, так как в горах не везде есть терминалы и не всегда есть возможность расплатиться онлайн-переводом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 294 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
268
4
18
3
7
2
1
1
О
Супер!
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Т
Очень понравилась экскурсия в сопровождении гида Арсения, с момента посадки в машину и до завершения дня всё было на высшем уровне, бутылочки воды для каждого пассажира-очень приятная забота) Арсений очень
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вежливый, грамотный, приятный молодой человек. Очень легкая подача информации о достопримечательностях и истории региона. Также хочется отметить, что поездка была безопасной. Аккуратное вождение, инструктаж по безопасности, постоянно уделял особое внимание самочувствию пассажиров при перепаде высот. Очень важный для нас момент был в том, что Арсений не торопил и не подгонял нас на локациях-дал возможность насладиться прекрасными видами и сделать незабываемые фото. Благодарим за рекомендации вкусных и интересных мест по Кисловодску.

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О
Отличная экскурсия. Мы ездили в солнечный день. Такую красоту посмотрели!!! Перевал - это великолепно, Домбай в свежевыпвшем снегу просто сказочное зрелище! У нас гидом и водителем был Алексей. Так много
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нового рассказал о самом Кавказе и о населяющих его народах. Очень очень интересно. Видно, что влюблён в своё дело и в место, где живёт. Попили водички из самой чистой горной реки. Сходили в древний храм на скале. Домбай посмотрели с вершины Мусса-Ачитар! И вишенка на торте- великолепное зрелище заката с перевала Гум-Баши. Эльбрус был полностью открыт и гордо возвышался в лучах закатного солнца. Огромное спасибо за интересные рассказы и прекрасные виды! Экскурсия обязательна к посещению.

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Д
Экскурсия очень понравилась с гидом Алексеем. Чувствуется человек знает свое дело, в пути рассказывал много об истории Кавказа, его образовании, обычаях народов. Чувство юмора у гида тоже присутствует, поддержит беседу.
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По экскурсии проехали все локации, в Домбае было свободное время на 3,5 часа чего предостаточно. Ездил в четверг народу было мало, в очередях нигде не стоял,. Подъемники современные полный подъем на три очереди стоит 2300, но можно взять на две очереди за 2000 руб. И до верха подняться самому, дорога есть по пути фотографироваться… На второй очереди есть кафешки и сувенирный рынок, плюс можно попасть на дегустацию вин домашних. Основная, конечно локация это Домбай.

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С
Название экскурсии, оправдало своё наименование, Домбай -действительно сказка!!! В которой необходимо побывать каждому! Красота неимоверная! Все локации просто шикарные! Про природу Домбая можно писать бесконечно, остается только процитировать строки из
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стиха Е. Хаванского "Домбай":"… Кто здесь бывал хотя бы раз, Запомнит навсегда Кавказ! …".
Организация экскурсии, также на высшем уровне! Водитель-гид был Сергей, который не ограничивал во времени, была возможность даже искупаться, достаточно интересно, ненавязчиво сопровождал экскурсию рассказами про Кавказ, при необходимости и фотографировал! Человек, для которого важно, чтобы его туристы получили только положительные эмоции от экскурсии, которых было получено более чем! При этом, необходимо отметить аккуратное и комфортное вождение на автомобиле! Без сомнений, все на Домбай!)

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Т
Экскурсия очень насыщенная, интересная. Гид-Сергей замечательно рассказывал о достопримечательностях, особенностях, нравах и обычаях тех территорий,населенных пунктов,что проезжали,с долей юмора и интересных фактов и примеров из жизни. Было очень интересно следить
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за его рассказом.
Забирал чётко по времени в начале экскурсии,что очень волнительно,т. к. подъём ранний и всякие задержки наводят на "ненужные" мысли-здесь такого не было,что безусловный плюс гиду и организаторам!
Времени для любования горными красотами и фотографирования более чем достаточно,как и для перекуса на фоне незабываемых горных пейзажей.
Очень насыщенная экскурсия,увидели и посетили "кучу" красивых мест в приятной компании во главе с гидом-Сергеем.
Отличная организация, комфортное авто и очень рада,что всё так отлично прошло!

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