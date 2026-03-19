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стиха Е. Хаванского "Домбай":"… Кто здесь бывал хотя бы раз, Запомнит навсегда Кавказ! …".

Организация экскурсии, также на высшем уровне! Водитель-гид был Сергей, который не ограничивал во времени, была возможность даже искупаться, достаточно интересно, ненавязчиво сопровождал экскурсию рассказами про Кавказ, при необходимости и фотографировал! Человек, для которого важно, чтобы его туристы получили только положительные эмоции от экскурсии, которых было получено более чем! При этом, необходимо отметить аккуратное и комфортное вождение на автомобиле! Без сомнений, все на Домбай!)