Плато Бермамыт находится в всего в 40 км от Кисловодска. Путь к нему будет лежать через красивый скалисто-пастбищный хребет и альпийские луга. По дороге вы узнаете о происхождении названия разных вершин на маршруте. Услышите о таинственном Броккенском призраке и, если повезет, даже сможете увидеть этот редкий природный феномен. И все время перед вами будут гора Эльбрус и Кавказский хребет, которые вы сможете запечатлеть с разных ракурсов.
Что входит
Трансфер
услуги гида
чай на травах
Что не входит
Питание (Обед от 200 до 500 р)
Начало
🚩 Вход в парк в Кисловодске возле памятника Ленину
Место завершения
🏁 Колоннада
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.