Плато Бермамыт находится в всего в 40 км от Кисловодска. Путь к нему будет лежать через красивый скалисто-пастбищный хребет и альпийские луга. По дороге вы узнаете о происхождении названия разных вершин на маршруте. Услышите о таинственном Броккенском призраке и, если повезет, даже сможете увидеть этот редкий природный феномен. И все время перед вами будут гора Эльбрус и Кавказский хребет, которые вы сможете запечатлеть с разных ракурсов.