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На плато Бермамыт в мини-группе

Алий Б.
Алий Б. – Гид из Кисловодска
На плато Бермамыт в мини-группе
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  • 👥Групповая
  • В горы
  • 🛣Джиппинг
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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На плато Бермамыт в мини-группе
На плато Бермамыт в мини-группе

Что вы увидите

  • Эльбрус
  • Кавказский хребет
  • Медовые водопады
  • Пещеры Сталоктитовые
Плато Бермамыт находится в всего в 40 км от Кисловодска. Путь к нему будет лежать через красивый скалисто-пастбищный хребет и альпийские луга. По дороге вы узнаете о происхождении названия разных вершин на маршруте. Услышите о таинственном Броккенском призраке и, если повезет, даже сможете увидеть этот редкий природный феномен. И все время перед вами будут гора Эльбрус и Кавказский хребет, которые вы сможете запечатлеть с разных ракурсов.
Что входит
  • Трансфер
  • услуги гида
  • чай на травах
Что не входит
  • Питание (Обед от 200 до 500 р)
Начало
🚩 Вход в парк в Кисловодске возле памятника Ленину
Место завершения
🏁 Колоннада
На плато Бермамыт в мини-группе
На плато Бермамыт в мини-группе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алий Б.
Алий Б.
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