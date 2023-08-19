Поездка к дикому Махарскому ущелью

Отправиться к первозданной природе, попить нарзан из источника и узнать историю местных народов

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На комфортабельном внедорожнике вы проедете по юго-западной части Карачаево-Черкесии к ущелью вдоль реки Махар. Увидите старинные аулы с аутентичными домиками и нетронутую природу.

Побываете в местах, где нет толп туристов, насладитесь свежей водой из нарзанного источника, полюбуетесь водопадами и лесами. Подышите горным воздухом и расслабитесь вдали от городского шума.
Поездка к дикому Махарскому ущелью
Поездка к дикому Махарскому ущелью
Поездка к дикому Махарскому ущелью
Поездка к дикому Махарскому ущелью
Поездка к дикому Махарскому ущелью
Поездка к дикому Махарскому ущелью
Поездка к дикому Махарскому ущелью
Поездка к дикому Махарскому ущелью
Поездка к дикому Махарскому ущелью
Поездка к дикому Махарскому ущелью
Поездка к дикому Махарскому ущелью
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Описание

Что вас ожидает

Живописная дорога и самобытные аулы

По пути вам встретятся несколько посёлков — Учкулан, Карт-Джурт и Хурзук. Они считаются заповедниками деревянной горской архитектуры. Здесь сохранилось более 50 уникальных построек — бревенчатых домов с необычными дерновыми крышами в духе норвежской сакли, каких не найти не только на Кавказе, но и во всей Восточной Европе. Также мы остановимся на смотровой площадке Гум-Баши и полюбуемся Эльбрусом.

Первозданная природа Махарского ущелья

В ущелье находятся нарзанные источники с целебной водой, которую можно набрать в бутылки, и красивые подвесные мостики. Вы насладитесь фантастическими природными видами — долиной реки Махар, сказочными лесами, множеством водопадов. Узнаете, когда и как началось образование народов Карачаево-Черкесии, прикоснётесь к местной истории, познакомитесь с бытом и культурой живущих тут людей.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед в кафе по маршруту
  • Пожалуйста, возьмите с собой бутылки для нарзана, перекус (по желанию)
  • Дети допускаются от 3 лет
  • По запросу можно устроить поездку для 5–6 путешественников. Цена в этом случае составит 19 000 рублей.
  • По желанию можно дополнить поездку ночёвкой у озера Уллу-Кёль в комфортном жилье. Детали уточняйте в переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от места вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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