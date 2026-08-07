На комфортабельном внедорожнике вы проедете по юго-западной части Карачаево-Черкесии к ущелью вдоль реки Махар. Увидите старинные аулы с аутентичными домиками и нетронутую природу. Побываете в местах, где нет толп туристов, насладитесь свежей водой из нарзанного источника, полюбуетесь водопадами и лесами. Подышите горным воздухом и расслабитесь вдали от городского шума.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Живописная дорога и самобытные аулы

По пути вам встретятся несколько посёлков — Учкулан, Карт-Джурт и Хурзук. Они считаются заповедниками деревянной горской архитектуры. Здесь сохранилось более 50 уникальных построек — бревенчатых домов с необычными дерновыми крышами в духе норвежской сакли, каких не найти не только на Кавказе, но и во всей Восточной Европе. Также мы остановимся на смотровой площадке Гум-Баши и полюбуемся Эльбрусом.

Первозданная природа Махарского ущелья

В ущелье находятся нарзанные источники с целебной водой, которую можно набрать в бутылки, и красивые подвесные мостики. Вы насладитесь фантастическими природными видами — долиной реки Махар, сказочными лесами, множеством водопадов. Узнаете, когда и как началось образование народов Карачаево-Черкесии, прикоснётесь к местной истории, познакомитесь с бытом и культурой живущих тут людей.

Организационные детали