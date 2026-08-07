Отправиться к первозданной природе, попить нарзан из источника и узнать историю местных народов
На комфортабельном внедорожнике вы проедете по юго-западной части Карачаево-Черкесии к ущелью вдоль реки Махар. Увидите старинные аулы с аутентичными домиками и нетронутую природу.
Побываете в местах, где нет толп туристов, насладитесь свежей водой из нарзанного источника, полюбуетесь водопадами и лесами. Подышите горным воздухом и расслабитесь вдали от городского шума.
Описание экскурсии
Живописная дорога и самобытные аулы
По пути вам встретятся несколько посёлков — Учкулан, Карт-Джурт и Хурзук. Они считаются заповедниками деревянной горской архитектуры. Здесь сохранилось более 50 уникальных построек — бревенчатых домов с необычными дерновыми крышами в духе норвежской сакли, каких не найти не только на Кавказе, но и во всей Восточной Европе. Также мы остановимся на смотровой площадке Гум-Баши и полюбуемся Эльбрусом.
Первозданная природа Махарского ущелья
В ущелье находятся нарзанные источники с целебной водой, которую можно набрать в бутылки, и красивые подвесные мостики. Вы насладитесь фантастическими природными видами — долиной реки Махар, сказочными лесами, множеством водопадов. Узнаете, когда и как началось образование народов Карачаево-Черкесии, прикоснётесь к местной истории, познакомитесь с бытом и культурой живущих тут людей.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
Дополнительные расходы (по желанию): обед в кафе по маршруту
Пожалуйста, возьмите с собой бутылки для нарзана, перекус (по желанию)
Дети допускаются от 3 лет
По запросу можно устроить поездку для 5–6 путешественников. Цена в этом случае составит 19 000 рублей.
По желанию можно дополнить поездку ночёвкой у озера Уллу-Кёль в комфортном жилье. Детали уточняйте в переписке.
На маршруте бывает сильный ветер — одевайтесь тепло
Возьмите с собой наличные, по пути нет ни мобильной связи, ни интернета
Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 15437 туристов
Мы команда гидов. Работаем на Кавказе с 2016 года.
Нас объединяет цель: превращать каждую экскурсию в уникальное, запоминающееся путешествие. Наша миссия — раскрывать богатство истории, культуры и природы нашего региона, вдохновлять читать дальшеуменьшить
их на новые открытия и создавать тёплую атмосферу доверия и взаимопонимания. Мы верим, что экскурсия — это больше, чем просто рассказ, это возможность погрузиться в атмосферу времени, почувствовать дух места и оставить незабываемые впечатления.
Мы умеем превращать сухие даты и факты в интересные истории и легенды, что помогает сделать материал более доступным и запоминающимся. Наша команда отлично разбирается в природных особенностях региона, что позволяет нам сочетать исторические рассказы с природоохранными темами, создавая целостное представление о месте.
Счастье не за горами, оно в горах!
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии на «Поездка к дикому Махарскому ущелью»