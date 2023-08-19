Отправиться к первозданной природе, попить нарзан из источника и узнать историю местных народов
Побываете в местах, где нет толп туристов, насладитесь свежей водой из нарзанного источника, полюбуетесь водопадами и лесами. Подышите горным воздухом и расслабитесь вдали от городского шума.
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Описание
Что вас ожидает
Живописная дорога и самобытные аулы
По пути вам встретятся несколько посёлков — Учкулан, Карт-Джурт и Хурзук. Они считаются заповедниками деревянной горской архитектуры. Здесь сохранилось более 50 уникальных построек — бревенчатых домов с необычными дерновыми крышами в духе норвежской сакли, каких не найти не только на Кавказе, но и во всей Восточной Европе. Также мы остановимся на смотровой площадке Гум-Баши и полюбуемся Эльбрусом.
Первозданная природа Махарского ущелья
В ущелье находятся нарзанные источники с целебной водой, которую можно набрать в бутылки, и красивые подвесные мостики. Вы насладитесь фантастическими природными видами — долиной реки Махар, сказочными лесами, множеством водопадов. Узнаете, когда и как началось образование народов Карачаево-Черкесии, прикоснётесь к местной истории, познакомитесь с бытом и культурой живущих тут людей.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
- Дополнительные расходы (по желанию): обед в кафе по маршруту
- Пожалуйста, возьмите с собой бутылки для нарзана, перекус (по желанию)
- Дети допускаются от 3 лет
- По запросу можно устроить поездку для 5–6 путешественников. Цена в этом случае составит 19 000 рублей.
- По желанию можно дополнить поездку ночёвкой у озера Уллу-Кёль в комфортном жилье. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от места вашего пребывания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.