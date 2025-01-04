Мои заказы

Река Махар – экскурсии в Кисловодске

Найдено 3 экскурсии в категории «Река Махар» в Кисловодске, цены от 17 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария
На машине
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария
Путешествие на внедорожнике через перевал Актопрак к озеру Гижгит и Чегемским водопадам. Откройте для себя тайны Кавказа и его живописные уголки
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21 000 ₽ за всё до 5 чел.
Завораживающий Домбай: на джипе из Кисловодска
Джиппинг
На машине
10 часов
41 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Завораживающий Домбай: на джипе из Кисловодска
Тебердинский заповедник, Сентинский храм, озеро Каракель, Эльбрус и перевал Гумбаши за 1 день
Начало: Кисловодск
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомство с Махарским ущельем
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Знакомство с Махарским ущельем
Погрузитесь в мир горных пейзажей Карачаево-Черкессии. Увидите перевал Гумбаши, Учкуланское и Махарское ущелья с их природными чудесами
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
25 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    4 января 2025
    Знакомство с Махарским ущельем
    Всё прошло отлично, давно не получал столько положительных впечатлений, начиная от видов, заканчивая качественным сервисом и приятной компанией! Единственная фирма,
    читать дальше

    которая в это время года поехала по такому интересному и не шаблонному маршруту. Виды действительно завораживающие: заснеженные горы, лес, бурлящие реки. Гид Алан очень позитивный и открытый человек, интересно и не скучно рассказывал исторические факты по нашему маршруту, многие из них оказались действительно впечатляющими. В конце тур завершился как нельзя лучше: довольные и насыщенные впечатлениями мы ели в горах стейки, которые при нас приготовил на мангале своими руками Алан. Советую от всей души, редко где можно встретить настолько внимательное и достойное отношение, будто выехал на природу с друзьями.

    Всё прошло отлично, давно не получал столько положительных впечатлений, начиная от видов, заканчивая качественным сервисом и

Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в декабре 2025
Сейчас в Кисловодске в категории "Река Махар" можно забронировать 3 экскурсии от 17 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
