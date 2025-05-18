Мои заказы

Поездка к Эльбрусу на Porsche

Путешествие к Эльбрусу, белоснежному великану, от величия которого захватывает дух.

Вместе мы доберёмся до горной поляны Азау, чтобы по канатной дороге взлететь к вечным снегам, альпийским лугам и потрясающим панорамам.

Вы насладитесь видами озера Гижгит и величественной горой Чегет, заглянете в долину нарзанов и прикоснётесь к традициям местных жителей.
1 отзыв
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание трансфер

Путешествие к легендарному исполину и история Приэльбрусья Отправляемся в путешествие к белоснежному великану — Эльбрусу! Вместе мы доберёмся до горной поляны Азау, чтобы по канатной дороге взлететь к вечным снегам, альпийским лугам и панорамам, от которых захватывает дух. Вы насладитесь видами озера Гижгит, лежащем в обрамлении скал, и потрясающей горой Чегет. Мы заглянем в долину нарзанов и прикоснёмся к традициям местных жителей. Поездка на Porsche Cayenne Наше автомобильное путешествие к Эльбрусу будет проходить вдоль невероятной красоты Баксанского ущелья к селению Азау и станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». В пути вы узнаете о том, как и кому покорился Эльбрус, услышите немало интересных легенд и произведений, посвящённых главному кавказскому великану, а также познакомитесь с местными обычаями и культурой. Мы покажем вам все самые интересные места и маршруты. Мы даём сопровождение на всех этапах поездки. Домой вы вернетесь счастливыми и полными ярких впечатлений — это мы гарантируем. Важная информация:
  • При себе обязательно иметь паспорт.
  • Обязательно возьмите с собой тёплую одежду и удобную обувь. На высоте может быть прохладно, особенно вечером.
  • Перекус, питьевую воду, можно термос с чаем или кофе.
  • Имейте при себе наличные деньги (в заповедных местах не везде есть интернет, то есть не будет возможности перевести деньги или оплатить онлайн).
  • Мы также везём из Ессентуков, Пятигорска, Железноводска, Минеральных Вод.

Это индивидуальная экскурсия, дату и время необходимо согласовать с гидом.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Горные панорамы Приэльбрусья
  • Гора Эльбрус
  • Гора Чегет
  • Озеро Гижгит
  • Поляна Нарзанов
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер (Porsche Cayenne)
  • Комфортный кемпинг и всё необходимое для отдыха на природе
Что не входит в цену
  • Питание
  • Подъём на канатной дороге - 2450 руб.
  • Экосбор - 150 руб.
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Это индивидуальная экскурсия, дату и время необходимо согласовать с гидом.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Владимир
18 мая 2025
Большое спасибо Исламу за поездку!
Из всех путешествий это было лучшее!

Спасибо в первую очередь за ответственное отношение к клиентам - за каждым глаз да глаз, к каждому находит свой подход.
Ислам знает
лучшие виды, самые необычные места и самые безопасные тропы.
У него всё под контролем:)

Обязательно берите с ним многодневные туры - он хорошо знает, где вкусно и сытно кормят и где лучше всего оставаться на отдых.

На наш взгляд - его поездки должны раза в 3 дороже стоить:)

Спасибо за путешествие!
Однозначно рекомендуем)

