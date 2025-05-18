читать дальше лучшие виды, самые необычные места и самые безопасные тропы.

У него всё под контролем:)



Обязательно берите с ним многодневные туры - он хорошо знает, где вкусно и сытно кормят и где лучше всего оставаться на отдых.



На наш взгляд - его поездки должны раза в 3 дороже стоить:)



Спасибо за путешествие!

Однозначно рекомендуем)

Большое спасибо Исламу за поездку!Из всех путешествий это было лучшее!Спасибо в первую очередь за ответственное отношение к клиентам - за каждым глаз да глаз, к каждому находит свой подход.Ислам знает