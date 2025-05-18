Путешествие к Эльбрусу, белоснежному великану, от величия которого захватывает дух.
Вместе мы доберёмся до горной поляны Азау, чтобы по канатной дороге взлететь к вечным снегам, альпийским лугам и потрясающим панорамам.
Вы насладитесь видами озера Гижгит и величественной горой Чегет, заглянете в долину нарзанов и прикоснётесь к традициям местных жителей.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание трансферПутешествие к легендарному исполину и история Приэльбрусья Отправляемся в путешествие к белоснежному великану — Эльбрусу! Вместе мы доберёмся до горной поляны Азау, чтобы по канатной дороге взлететь к вечным снегам, альпийским лугам и панорамам, от которых захватывает дух. Вы насладитесь видами озера Гижгит, лежащем в обрамлении скал, и потрясающей горой Чегет. Мы заглянем в долину нарзанов и прикоснёмся к традициям местных жителей. Поездка на Porsche Cayenne Наше автомобильное путешествие к Эльбрусу будет проходить вдоль невероятной красоты Баксанского ущелья к селению Азау и станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». В пути вы узнаете о том, как и кому покорился Эльбрус, услышите немало интересных легенд и произведений, посвящённых главному кавказскому великану, а также познакомитесь с местными обычаями и культурой. Мы покажем вам все самые интересные места и маршруты. Мы даём сопровождение на всех этапах поездки. Домой вы вернетесь счастливыми и полными ярких впечатлений — это мы гарантируем. Важная информация:
- При себе обязательно иметь паспорт.
- Обязательно возьмите с собой тёплую одежду и удобную обувь. На высоте может быть прохладно, особенно вечером.
- Перекус, питьевую воду, можно термос с чаем или кофе.
- Имейте при себе наличные деньги (в заповедных местах не везде есть интернет, то есть не будет возможности перевести деньги или оплатить онлайн).
- Мы также везём из Ессентуков, Пятигорска, Железноводска, Минеральных Вод.
Это индивидуальная экскурсия, дату и время необходимо согласовать с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горные панорамы Приэльбрусья
- Гора Эльбрус
- Гора Чегет
- Озеро Гижгит
- Поляна Нарзанов
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер (Porsche Cayenne)
- Комфортный кемпинг и всё необходимое для отдыха на природе
Что не входит в цену
- Питание
- Подъём на канатной дороге - 2450 руб.
- Экосбор - 150 руб.
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Это индивидуальная экскурсия, дату и время необходимо согласовать с гидом.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
18 мая 2025
Большое спасибо Исламу за поездку!
Из всех путешествий это было лучшее!
Спасибо в первую очередь за ответственное отношение к клиентам - за каждым глаз да глаз, к каждому находит свой подход.
