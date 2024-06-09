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читать дальше городу, во время которой вы узнаете его историю и попробуете разные нарзаны, мы отправимся в горную местность неподалёку: к горе Кольцо, замку Коварства и Любви и Медовым водопадам. А также посетим плато Шаджатмаз с видом на Эльбрус и исследуем Долину Нарзанов. День будет насыщенным!

Во время этой экскурсии вы увидите город Кисловодск, а также 2 очаровательные республики — Карачаево-Черкесскую и Кабардино-Балкарскую! Встретившись, мы прогуляемся по центру Кисловодска, увидим его курортную архитектуру.После пешеходной прогулки по