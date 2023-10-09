Пять древних храмов Карачаево-Черкесии

Узнать, где молились аланы, как образуются сферические камни и на какой скале появился лик Христа

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Пора садиться в джип и ехать в увлекательное путешествие по Карачаево-Черкесской Республике! С погружением в историю, религию и быт древних народов Северного Кавказа. Мы прикоснёмся к тайнам прошлого, посетим горные храмы и посмотрим на чудеса природы. А начнётся поездка с первого (не)обыкновенного чуда: чашечки кофе и утреннего вида на Эльбрус.
Пять древних храмов Карачаево-Черкесии
Пять древних храмов Карачаево-Черкесии
Пять древних храмов Карачаево-Черкесии
Пять древних храмов Карачаево-Черкесии
Пять древних храмов Карачаево-Черкесии
Пять древних храмов Карачаево-Черкесии
Пять древних храмов Карачаево-Черкесии
Пять древних храмов Карачаево-Черкесии
Пять древних храмов Карачаево-Черкесии
Ближайшие даты:
9
окт
10
окт
11
окт
12
окт
13
окт
14
окт
15
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Смотровая площадка на перевале Гумбаши — мы предложим вам свежий кофе по-турецки, и вы насладитесь утром в горах и прекрасным видом на Эльбрус.
  • Сентинский храм — древнейший и мистический. Он был построен на горе Бурун, где находилось место поклонения языческим богам. Отсюда вы увидите ветвь Великого шёлкового пути, соединявшую начало Кавказского плато и берег Чёрного моря.
  • Шоанинский храм 10 века, стоящий на горе Шоана, но будто бы парящий в воздухе. Мы расскажем о тайнах храма, а вы попробуете отгадать, для чего в нём сделана дверь, за которой — только обрыв. В храме вы сможете позвонить в колокол и послушать удивительную горную акустику.
  • Лик Христа — одно из самых громких открытий 90-х годов 20 века. На склоне хребта Мыцешта, напротив Нижне-Архызского городища, охотниками была обнаружена икона. Исследователи утверждают, что она — самая древняя в России из наскальных.
  • Нижне-Архызский историко-архитектурный комплекс. Мы посетим Северный и Средний аланские храмы, а затем пройдём к Южному (Ильинскому) храму — старейшему из действующих в России.
  • Сферические камни на скале. Поговорим о том, как они образовались. Местные жители верят в мощную энергетику этого природного явления, поэтому не стоит упускать момент — загадывайте у скалы заветное желание!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
  • Поездка пройдёт на комфортабельном, подготовленном к путешествию в горы внедорожнике УАЗ Патриот.
  • На маршруте будет подъём по ступеням — но весьма удобный. В процессе можно будет отдохнуть на лавочках, которые установлены на лестничных площадках.
  • Экскурсия проводится круглогодично.

Дополнительные расходы

  • Билеты в Нижне-Архызский комплекс — 150 руб. с человека.
  • Обед в кафе по маршруту.
  • Есть возможность начать экскурсию из г. Ессентуки (доплата 2000 руб.), г. Пятигорск и г. Железноводск (доплата 3000 руб.).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Индивидуальные
Джиппинг
Природа и пейзажи
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Святые места
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Кавказ
Соборы и храмы
Карачаево-Черкессия

Похожие туры из Кисловодска

Домбай - душа Карачаево-Черкесии
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
191 отзыв
В тренде
Домбай - душа Карачаево-Черкесии
Посетить Тебердинский заповедник и полюбоваться лучшими видами Эльбруса в мини-группе
по адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Завтра
9 окт
10 окт
11 окт
3 000 за человека
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
27 отзывов
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Кисловодска)
Впечатлиться величием гор, увидеть необычные скалы и побывать в заповеднике-зоопарке
по договоренности
Завтра
9 окт
10 окт
11 окт
от 15 000 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
по договорённости
9 окт
11 окт
12 окт
13 окт
от 14 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Кисловодске
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ