Узнать, где молились аланы, как образуются сферические камни и на какой скале появился лик Христа
Пора садиться в джип и ехать в увлекательное путешествие по Карачаево-Черкесской Республике! С погружением в историю, религию и быт древних народов Северного Кавказа. Мы прикоснёмся к тайнам прошлого, посетим горные храмы и посмотрим на чудеса природы. А начнётся поездка с первого (не)обыкновенного чуда: чашечки кофе и утреннего вида на Эльбрус.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Смотровая площадка на перевале Гумбаши — мы предложим вам свежий кофе по-турецки, и вы насладитесь утром в горах и прекрасным видом на Эльбрус.
- Сентинский храм — древнейший и мистический. Он был построен на горе Бурун, где находилось место поклонения языческим богам. Отсюда вы увидите ветвь Великого шёлкового пути, соединявшую начало Кавказского плато и берег Чёрного моря.
- Шоанинский храм 10 века, стоящий на горе Шоана, но будто бы парящий в воздухе. Мы расскажем о тайнах храма, а вы попробуете отгадать, для чего в нём сделана дверь, за которой — только обрыв. В храме вы сможете позвонить в колокол и послушать удивительную горную акустику.
- Лик Христа — одно из самых громких открытий 90-х годов 20 века. На склоне хребта Мыцешта, напротив Нижне-Архызского городища, охотниками была обнаружена икона. Исследователи утверждают, что она — самая древняя в России из наскальных.
- Нижне-Архызский историко-архитектурный комплекс. Мы посетим Северный и Средний аланские храмы, а затем пройдём к Южному (Ильинскому) храму — старейшему из действующих в России.
- Сферические камни на скале. Поговорим о том, как они образовались. Местные жители верят в мощную энергетику этого природного явления, поэтому не стоит упускать момент — загадывайте у скалы заветное желание!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
- Поездка пройдёт на комфортабельном, подготовленном к путешествию в горы внедорожнике УАЗ Патриот.
- На маршруте будет подъём по ступеням — но весьма удобный. В процессе можно будет отдохнуть на лавочках, которые установлены на лестничных площадках.
- Экскурсия проводится круглогодично.
Дополнительные расходы
- Билеты в Нижне-Архызский комплекс — 150 руб. с человека.
- Обед в кафе по маршруту.
- Есть возможность начать экскурсию из г. Ессентуки (доплата 2000 руб.), г. Пятигорск и г. Железноводск (доплата 3000 руб.).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Манана — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 62 туристов
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Позвольте представиться, меня зовут Манана. Я организатор и координатор экскурсионных путешествий по Северному Кавказу. Я и гиды нашей команды родились и выросли на Кавказе, мы с любовью относимся к нашему краю, с удовольствием исследуем интересные маршруты и факты о культурном и природном наследии, этнических традициях и на протяжении трёх лет с радостью делимся нашими знаниями, даря нашим гостям в путешествии легкость, безопасность, яркие впечатления и прекрасное настроение. Мы любим путешествовать сами и приглашаем вас на экскурсии с нами по самым красивым местам Северного Кавказа.
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