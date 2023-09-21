Побывать в живописном, но не туристическом месте с водопадами и пещерами
С нами вы окажетесь в удивительных локациях, узнаете, как появились пещеры в горах и для чего они использовались в древности, а также побываете у «пещеры желаний». Этот нетуристический маршрут позволит вам отдохнуть без толп вокруг.
сен
сен
сен
сен
сен
сен
сен
даты
Описание
Экскурсия может стартовать из Нальчика, Ессентуков, Пятигорска и Железноводска, условия см. ниже.
Что вас ожидает
Дорога в одну сторону займёт 2,5–3 часа. За это время мы познакомимся и поговорим о прошлом и настоящем края.
Наша программа
Смотровая площадка — отсюда открываются невероятные виды на ущелье и мощный водопад. Насладившись пейзажами сверху, мы спустимся вниз и продолжим путешествие вдоль ущелья.
Водопад Тызыл-Су — пожалуй, самый известный каскад Тызыльского ущелья. Он особенный: в середине падения потоки воды ослабевают и превращаются в водяную пыль — впечатляющее зрелище.
Прогулка вдоль Тызыльской теснины. Вы окажетесь внутри отвесных каменных стен и прочувствуете мощь места.
Пещерный комплекс, где вы рассмотрите древние жилища и могильники.
Остановка у лесных водопадов, от которых мы прогуляемся к «пещере желаний».
Организационные детали
- Мы можем забрать вас из Нальчика без дополнительной платы. Выезд из Ессентуков — 2000 руб., из Пятигорска и Железноводска — 3000 руб.
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике UAZ Patriot
- Программа подходит для любого уровня физической подготовки
- Маршрут доступен круглогодично, но уточняйте состояние дороги перед бронированием
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Организация барбекю с приготовлением мяса на костре — 1000 руб. /чел.
- Обед в кафе
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.