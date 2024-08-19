Тызыльское ущелье — одно из самых загадочных и красивых в Кабардино-Балкарии. Здесь и альпийские луга, и водопады, и таинственные пещеры. С нами вы окажетесь в удивительных локациях, узнаете, как появились пещеры в горах и для чего они использовались в древности, а также побываете у «пещеры желаний». Этот нетуристический маршрут позволит вам отдохнуть без толп вокруг.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 16 000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Экскурсия может стартовать из Нальчика, Ессентуков, Пятигорска и Железноводска, условия см. ниже.

Что вас ожидает

Дорога в одну сторону займёт 2,5–3 часа. За это время мы познакомимся и поговорим о прошлом и настоящем края.

Наша программа

Смотровая площадка — отсюда открываются невероятные виды на ущелье и мощный водопад. Насладившись пейзажами сверху, мы спустимся вниз и продолжим путешествие вдоль ущелья.

Водопад Тызыл-Су — пожалуй, самый известный каскад Тызыльского ущелья. Он особенный: в середине падения потоки воды ослабевают и превращаются в водяную пыль — впечатляющее зрелище.

Прогулка вдоль Тызыльской теснины. Вы окажетесь внутри отвесных каменных стен и прочувствуете мощь места.

Пещерный комплекс, где вы рассмотрите древние жилища и могильники.

Остановка у лесных водопадов, от которых мы прогуляемся к «пещере желаний».

Организационные детали

Мы можем забрать вас из Нальчика без доплаты. Выезд из Ессентуков — 2000 ₽, из Пятигорска и Железноводска — 3000 ₽

Экскурсия пройдёт на комфортных внедорожниках, подготовленных для поездок в горы: УАЗ Patriot, Mitsubishi Outlander

Программа подходит для любого уровня физической подготовки

Маршрут доступен круглогодично, но уточняйте состояние дороги перед бронированием

С вами буду я или один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)