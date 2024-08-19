Побывать в живописном, но не туристическом месте с водопадами и пещерами
Тызыльское ущелье — одно из самых загадочных и красивых в Кабардино-Балкарии. Здесь и альпийские луга, и водопады, и таинственные пещеры.
С нами вы окажетесь в удивительных локациях, узнаете, как появились пещеры в горах и для чего они использовались в древности, а также побываете у «пещеры желаний». Этот нетуристический маршрут позволит вам отдохнуть без толп вокруг.
Экскурсия может стартовать из Нальчика, Ессентуков, Пятигорска и Железноводска, условия см. ниже.
Что вас ожидает
Дорога в одну сторону займёт 2,5–3 часа. За это время мы познакомимся и поговорим о прошлом и настоящем края.
Наша программа
Смотровая площадка — отсюда открываются невероятные виды на ущелье и мощный водопад. Насладившись пейзажами сверху, мы спустимся вниз и продолжим путешествие вдоль ущелья.
Водопад Тызыл-Су — пожалуй, самый известный каскад Тызыльского ущелья. Он особенный: в середине падения потоки воды ослабевают и превращаются в водяную пыль — впечатляющее зрелище.
Прогулка вдоль Тызыльской теснины. Вы окажетесь внутри отвесных каменных стен и прочувствуете мощь места.
Пещерный комплекс, где вы рассмотрите древние жилища и могильники.
Остановка у лесных водопадов, от которых мы прогуляемся к «пещере желаний».
Организационные детали
Мы можем забрать вас из Нальчика без доплаты. Выезд из Ессентуков — 2000 ₽, из Пятигорска и Железноводска — 3000 ₽
Экскурсия пройдёт на комфортных внедорожниках, подготовленных для поездок в горы: УАЗ Patriot, Mitsubishi Outlander
Программа подходит для любого уровня физической подготовки
Маршрут доступен круглогодично, но уточняйте состояние дороги перед бронированием
С вами буду я или один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
Организация барбекю с приготовлением мяса на костре — 1000 ₽/чел.
Обед в кафе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1143 туристов
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Позвольте представиться, меня зовут Виктория. Я организатор и координатор экскурсионных путешествий по Северному Кавказу. Я и гиды нашей команды родились и выросли на Кавказе, мы с читать дальшеуменьшить
любовью относимся к нашему краю, с удовольствием исследуем интересные маршруты и факты о культурном и природном наследии, этнических традициях. На протяжении 3 лет с радостью делимся нашими знаниями, даря нашим гостям в путешествии лёгкость, безопасность, яркие впечатления и прекрасное настроение. Мы любим путешествовать сами и приглашаем вас на экскурсии с нами по самым красивым местам Северного Кавказа.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Это красивая прогулка по замечательным местам, но не экскурсия. Александр показывает красивые локации, даёт время на фото, но ничего не рассказывает. Дорога занимает около 3-х часов, хотелось бы послушать в дороге рассказы о тех местах, где проезжаем, или услышать ответы на вопросы. Без этого дорога очень утомительна.
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