Путешествие по загадочному Тызыльскому ущелью

Побывать в живописном, но не туристическом месте с водопадами и пещерами

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Тызыльское ущелье — одно из самых загадочных и красивых в Кабардино-Балкарии. Здесь и альпийские луга, и водопады, и таинственные пещеры.

С нами вы окажетесь в удивительных локациях, узнаете, как появились пещеры в горах и для чего они использовались в древности, а также побываете у «пещеры желаний». Этот нетуристический маршрут позволит вам отдохнуть без толп вокруг.
Путешествие по загадочному Тызыльскому ущелью
Путешествие по загадочному Тызыльскому ущелью
Путешествие по загадочному Тызыльскому ущелью
Путешествие по загадочному Тызыльскому ущелью
Путешествие по загадочному Тызыльскому ущелью
Путешествие по загадочному Тызыльскому ущелью
Путешествие по загадочному Тызыльскому ущелью
Путешествие по загадочному Тызыльскому ущелью
Путешествие по загадочному Тызыльскому ущелью
Путешествие по загадочному Тызыльскому ущелью
Путешествие по загадочному Тызыльскому ущелью
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Экскурсия может стартовать из Нальчика, Ессентуков, Пятигорска и Железноводска, условия см. ниже.

Что вас ожидает

Дорога в одну сторону займёт 2,5–3 часа. За это время мы познакомимся и поговорим о прошлом и настоящем края.

Наша программа

Смотровая площадка — отсюда открываются невероятные виды на ущелье и мощный водопад. Насладившись пейзажами сверху, мы спустимся вниз и продолжим путешествие вдоль ущелья.

Водопад Тызыл-Су — пожалуй, самый известный каскад Тызыльского ущелья. Он особенный: в середине падения потоки воды ослабевают и превращаются в водяную пыль — впечатляющее зрелище.

Прогулка вдоль Тызыльской теснины. Вы окажетесь внутри отвесных каменных стен и прочувствуете мощь места.

Пещерный комплекс, где вы рассмотрите древние жилища и могильники.

Остановка у лесных водопадов, от которых мы прогуляемся к «пещере желаний».

Организационные детали

  • Мы можем забрать вас из Нальчика без дополнительной платы. Выезд из Ессентуков — 2000 руб., из Пятигорска и Железноводска — 3000 руб.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике UAZ Patriot
  • Программа подходит для любого уровня физической подготовки
  • Маршрут доступен круглогодично, но уточняйте состояние дороги перед бронированием
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Организация барбекю с приготовлением мяса на костре — 1000 руб. /чел.
  • Обед в кафе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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