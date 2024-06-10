Фотосессия с вами в главной роли среди потрясающих пейзажей — идеальный способ запечатлеть воспоминания о путешествии.
В Кисловодске множество красивых мест для съёмки — я покажу вам лучшие из них и сделаю для вас снимки, которые будут радовать долгие годы.
В Кисловодске множество красивых мест для съёмки — я покажу вам лучшие из них и сделаю для вас снимки, которые будут радовать долгие годы.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
- Начнём прогулку с Курортного бульвара: здесь расположено огромное количество архитектурных достопримечательностей, которые станут прекрасными декорациями для фотосессии.
- Дойдём до Нарзанной галереи — здания середины 19 века, построенного Самуилом Уптоном, русским архитектором родом из Англии.
- Пофотографируемся у нарзанных ванн 1903 года, на Лермонтовской площадке, где снимали финальную сцену фильма «Чебурашка», у самого узнаваемого символа города — колоннады при входе в Нижний парк и рядом с цветочными часами, которые каждый день разные.
- Далее вдоль реки Ольховки отправимся к Хрустальной струе, посмотрим на зеркальный пруд, пройдём по мостику «Дамский каприз». Сразу за ним располагается грот поцелуев — очень красивая фотолокация.
По дороге расскажу вам о парке и его истории. И самое главное, о чём переживают многие, — помогу вам с позированием и подскажу выгодные ракурсы.
Организационные детали
- Фотоэкскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
- Снимаю на Canon 6d mark 2
- В течение 3 дней после прогулки вы получите все исходники (около 100 шт) в цветокоррекции. Фото отправлю в электронном виде ссылкой на Яндекс Диск
- Перед встречей могу помочь вам подобрать гардероб для фотосессии
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Курортном бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Кисловодске
Работаю фотографом уже больше 10 лет. Вхожу в топ-6 лучших фотографов по версии международного фотоконкурса 35AWARDS. Приглашаю вас погулять по волшебному Пятигорску, где каждый кадр — это новая история, каждый оттенок — новая эмоция, а каждая фотография — кусочек вашей души, воплощённый в изображении.Задать вопрос
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