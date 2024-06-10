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Фотосессия с вами в главной роли среди потрясающих пейзажей — идеальный способ запечатлеть воспоминания о путешествии.



В Кисловодске множество красивых мест для съёмки — я покажу вам лучшие из них и сделаю для вас снимки, которые будут радовать долгие годы.