Индивидуальная
до 4 чел.
Парадные, подъезды и подворотни Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу старинного Кисловодска, исследуя его скрытые уголки и узнавая истории, которые скрываются за фасадами зданий
Начало: У гостиницы «Венеция»
Завтра в 08:00
19 янв в 08:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Барские дачи Кисловодска
Почувствовать дух ушедшей эпохи в красивейших уголках города и пройти по следам Шаляпина и Есенина
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 16:00
19 янв в 10:00
7200 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска
Отправьтесь в гастрономическое путешествие по Кавказу, где каждый уголок удивит вкусами и видами. Вкуснейшие блюда и живописные пейзажи ждут вас
Начало: Заберу по адресу
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
от 9500 ₽ за всё до 7 чел.
Аудиогид
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
Станьте частью захватывающего иммерсивного променада в Кисловодске. Окунитесь в историю города через 3D-звучание, игры и танцы
Начало: На проспекте Дзержинского
Расписание: во вторник, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
20 янв в 15:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск - душевная поездка с местным жителем
Начало: в городах Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железн...
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
14 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска)
Исследуйте четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод, наслаждаясь уникальной архитектурой и природой
19 янв в 08:00
20 янв в 08:00
12 400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Гуляем по Кисловодску всей семьей
Прогулка по Кисловодску: крепость, цветочный календарь, парк, легенды и истории. Подходит для детей и взрослых, интересно и познавательно
Начало: На проспекте Мира в Кисловодске
Завтра в 15:00
19 янв в 09:00
6800 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Кисловодску
Пройти по городу с гидом-фотографом и получить на память профессиональные снимки
19 янв в 17:00
20 янв в 09:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска XIX века. Прогулка по знаковым местам города, где отдыхали дворяне, и наслаждение минеральными водами
Начало: Площадь возле ж/д вокзала
Завтра в 17:00
19 янв в 10:00
3000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и канатная дорога в Нальчике
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
19 000 ₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
С камерой по Кисловодску
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, где каждый уголок - это история. Вдохновляющие пейзажи и профессиональные фото - лучший сувенир из поездки
Начало: На Курортном бульваре
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шато Эркен, озеро Тамбукан и отдых на горячих источниках (из Кисловодска)
Погрузитесь в атмосферу Кавказа: от солёного озера Тамбукан до сказочного Шато Эркен. Завершите день в горячих источниках, наслаждаясь комфортом
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кисловодск: город вдохновения
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, открыв для себя его исторические тайны и архитектурные жемчужины
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
6600 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
В Тридесятое царство из Кисловодска: экскурсия + фотосессия
Отправиться за живой водой, отыскать мистический замок и получить более 50 профессиональных фото
20 янв в 09:00
21 янв в 09:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Экспресс-Кисловодск: проникнуться атмосферой города за 90 минут
Проникнуться атмосферой города и увидеть всё самое главное за 90 минут
Начало: На Курортном бульваре
Завтра в 16:00
19 янв в 08:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кисловодск - город, который вас обманул
Прогулка по Кисловодскому нацпарку с погружением в философию курорта
19 янв в 10:00
20 янв в 10:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Кисловодска. Горы в сердце, а сердце - в горах
Поляна Эммануэля, урочище Джилы-Су, плато Бечасын и Бермамыт - зарядиться энергией гор по максимуму
Начало: От вашего адреса проживания
1 апр в 06:00
2 апр в 06:00
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Кисловодск и его окрестности с высоты птичьего полета
Залюбоваться пейзажами, разглядеть Эльбрус и узнать больше о жизни города
Начало: По договоренности
Завтра в 11:00
19 янв в 08:00
от 12 800 ₽
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «8 марта»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18:
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в январе 2026
Сейчас в Кисловодске в категории "8 марта" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 1000 до 35 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 988 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 18 экскурсий в Кисловодске на 2026 год по теме «8 марта», 988 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март