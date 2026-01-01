Сейчас в Кисловодске в категории "8 марта" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 1000 до 35 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 988 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5