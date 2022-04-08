Горная Дигория – это уникальный, не охваченный массовым туризмом, уголок Северной Осетии, в котором можно насладиться первозданностью дикой природы. Тишина, чистый воздух, реликтовые леса, ледники и множество водопадов ждут туристов на многочисленных маршрутах. Дигория может похвастаться не только природными ландшафтами, но и большим количеством археологических памятников разных периодов. Средневековые замки, боевые башни и святилища поведают вам древнюю историю этих мест.

В горной Дигории (Северная Осетия) вас встретит чистый мягкий высокогорный воздух, благодатное солнце, которое станет ближе на целых 2 000 метров. Мы увидим главный Кавказский Хребет и его восхитительную жемчужину — вершину Лабода!

Наше путешествие начнется с красивого места-живописного КАНЬОНА АХСИНТА в Дигорском ущелье. Каньон поражает своей грандиозностью. Несколько карстовых источников эффектно ниспадают в пучину. Зимой они превращаются в голубые водопады и красивые сосульки. Мы увидим место, где каньон сужается настолько, что превращается в каменный желоб и видно, как на семидесятиметровой глубине среди скал бьется река Урух.

По пути вас встретит и проводит в добрую дорогу скульптура самого почитаемого святого в Осетии – Св. ГЕОРГИЯ – (осет.) УАСТЫРДЖИ.

Далее вам предстоит переезд в ЗАДАЛЕСК, где вы посетите музей НАНЫ ЗАДАЛЕСК — матери-спасительницы аланских детей. Рядом с селением находится главная местная достопримечательность — святилище дзуар Дигори Изад («Ангел Дигории»). Оно представляет собой большую пещеру, в которой стоят столы для священных трапез, потолок сложен из рогов оленей, а стены украшают черепа жертвенных животных. Это святилище почитается дигорцами с незапамятных времен, а традиционные обряды и культовые трапезы проводятся здесь и в наши дни.

Затем вы заедете в ХАНАЗ, который славится замком рода Цаллаевых. Местные жители часто называют его «ФРЕГАТОМ». Средневековый замок возвышается на скале, напоминая парусный фрегат, разрезающий острым каменным носом воздушные волны.

Следующая остановка- это заброшенные селения ЛЕЗГОР и ДОНИФАРС — этнографический музей под открытым небом с многочисленными остатками памятников горной архитектуры: башнями, склепами, замками, святилищами…

Мы увидим Лезгорско – Донифарсский склеповый могильник — второй по величине в Северной Осетии, после Даргавского. Здесь сосредоточено 64 усыпальницы разного типа и 7 цыртов — памятных столбов. Здесь же находится храм Сатайи-Обау второй половины XV – начала XVI столетия.

Далее мы прогуляемся по селению ФАСНАЛ и осмотрим руины Бельгийской фабрики. Село внешне ничем не отличается от других горных селений, но знаменито именно тем, что в 19м веке здесь функционировала Бельгийская горно-обогатительная фабрика. И уже в те далекие времена на фабрике было электричество и канализация. Сегодня фабрика сильно разрушена, но поговаривают, что когда-то это было огромное здание со стеклянной крышей! Следов от нее, конечно же, не осталось. Сфотографируемся у современной инсталяции осетинской скрипки — ФАНДЫР.

КАМИДОНСКИЙ (КУМЫЛДОНСКИЙ) ВОДОПАД — бурлящий поток воды вырывающийся с вершины величественных скал. Высота достигает около 30 метров.

Следом вас ждёт погружение в природу и историю Уаллагкомского ущелья. Вы посетите уникальный средневековый архитектурный комплекс в селении ГАЛИАТ. Галиат – древнейшее поселение в Дигорском ущелье. История заселения Галиата датируется 5 – началом 6 веками. Здесь и по сей день сохранили аутентичные улицы, крепости и средневековые башни. Через Галиат пролегал Шелковый путь, что также положительно отразилось на обеспеченности города и местных жителей.

Далее вы посетите самое высокогорное селение Дигории — КАМУНТА. Оно расположено на высоте почти 2000 м над уровнем моря. В хорошую погоду отсюда открывается впечатляющая панорама на Уаллагкомское ущелье, ледник Сонгути и вершины Скалистого хребта. И после такой насыщенной программы довольные и счастливые возвращаемся домой!