Северная Осетия. Легенды горной Дигории

Северная Осетия

Мини-группа
Северная Осетия. Легенды горной Дигории
Северная Осетия. Легенды горной Дигории
Северная Осетия. Легенды горной Дигории
Северная Осетия. Легенды горной Дигории
Северная Осетия. Легенды горной Дигории
Северная Осетия. Легенды горной Дигории
Северная Осетия. Легенды горной Дигории
Северная Осетия. Легенды горной Дигории
Северная Осетия. Легенды горной Дигории
Северная Осетия. Легенды горной Дигории
Северная Осетия. Легенды горной Дигории
Северная Осетия. Легенды горной Дигории

Что вас ожидает 🤩

  • Каньон «Ахсинта», река Урух
  • Скульптура Св. Георгия
  • Музей матери — спасительницы аланских детей — Задалеской Нана
  • Селение Ханаз, замок «Фрегат»
  • Заброшенные селения Лезгор и Донифарс
  • (ЛЕЗГОРСКО – ДОНИФАРСКИЙ СКЛЕПОВЫЙ МОГИЛЬНИК)
  • Эпичные развалины горно-обогатительной фабрики в селении Фаснал.
  • Камидонский водопад.
  • Галиат
  • Кругозор в селении Камунта.
  • И другое, будет много остановок в красивых местах!
Горная Дигория – это уникальный, не охваченный массовым туризмом, уголок Северной Осетии, в котором можно насладиться первозданностью дикой природы. Тишина, чистый воздух, реликтовые леса, ледники и множество водопадов ждут туристов на многочисленных маршрутах. Дигория может похвастаться не только природными ландшафтами, но и большим количеством археологических памятников разных периодов. Средневековые замки, боевые башни и святилища поведают вам древнюю историю этих мест.
В горной Дигории (Северная Осетия) вас встретит чистый мягкий высокогорный воздух, благодатное солнце, которое станет ближе на целых 2 000 метров. Мы увидим главный Кавказский Хребет и его восхитительную жемчужину — вершину Лабода!
Наше путешествие начнется с красивого места-живописного КАНЬОНА АХСИНТА в Дигорском ущелье. Каньон поражает своей грандиозностью. Несколько карстовых источников эффектно ниспадают в пучину. Зимой они превращаются в голубые водопады и красивые сосульки. Мы увидим место, где каньон сужается настолько, что превращается в каменный желоб и видно, как на семидесятиметровой глубине среди скал бьется река Урух.
По пути вас встретит и проводит в добрую дорогу скульптура самого почитаемого святого в Осетии – Св. ГЕОРГИЯ – (осет.) УАСТЫРДЖИ.
Далее вам предстоит переезд в ЗАДАЛЕСК, где вы посетите музей НАНЫ ЗАДАЛЕСК — матери-спасительницы аланских детей. Рядом с селением находится главная местная достопримечательность — святилище дзуар Дигори Изад («Ангел Дигории»). Оно представляет собой большую пещеру, в которой стоят столы для священных трапез, потолок сложен из рогов оленей, а стены украшают черепа жертвенных животных. Это святилище почитается дигорцами с незапамятных времен, а традиционные обряды и культовые трапезы проводятся здесь и в наши дни.
Затем вы заедете в ХАНАЗ, который славится замком рода Цаллаевых. Местные жители часто называют его «ФРЕГАТОМ». Средневековый замок возвышается на скале, напоминая парусный фрегат, разрезающий острым каменным носом воздушные волны.
Следующая остановка- это заброшенные селения ЛЕЗГОР и ДОНИФАРС — этнографический музей под открытым небом с многочисленными остатками памятников горной архитектуры: башнями, склепами, замками, святилищами…
Мы увидим Лезгорско – Донифарсский склеповый могильник — второй по величине в Северной Осетии, после Даргавского. Здесь сосредоточено 64 усыпальницы разного типа и 7 цыртов — памятных столбов. Здесь же находится храм Сатайи-Обау второй половины XV – начала XVI столетия.
Далее мы прогуляемся по селению ФАСНАЛ и осмотрим руины Бельгийской фабрики. Село внешне ничем не отличается от других горных селений, но знаменито именно тем, что в 19м веке здесь функционировала Бельгийская горно-обогатительная фабрика. И уже в те далекие времена на фабрике было электричество и канализация. Сегодня фабрика сильно разрушена, но поговаривают, что когда-то это было огромное здание со стеклянной крышей! Следов от нее, конечно же, не осталось. Сфотографируемся у современной инсталяции осетинской скрипки — ФАНДЫР.
КАМИДОНСКИЙ (КУМЫЛДОНСКИЙ) ВОДОПАД — бурлящий поток воды вырывающийся с вершины величественных скал. Высота достигает около 30 метров.
Следом вас ждёт погружение в природу и историю Уаллагкомского ущелья. Вы посетите уникальный средневековый архитектурный комплекс в селении ГАЛИАТ. Галиат – древнейшее поселение в Дигорском ущелье. История заселения Галиата датируется 5 – началом 6 веками. Здесь и по сей день сохранили аутентичные улицы, крепости и средневековые башни. Через Галиат пролегал Шелковый путь, что также положительно отразилось на обеспеченности города и местных жителей.
Далее вы посетите самое высокогорное селение Дигории — КАМУНТА. Оно расположено на высоте почти 2000 м над уровнем моря. В хорошую погоду отсюда открывается впечатляющая панорама на Уаллагкомское ущелье, ледник Сонгути и вершины Скалистого хребта. И после такой насыщенной программы довольные и счастливые возвращаемся домой!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до дома
  • Проезд в мини группе в комфортных внедорожниках
  • Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит
  • Питание в кафе (ок 500 на чел)
  • Сувениры
  • Рекомендуем взять с собой воду
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: Привозим по вашему адресу
Когда и сколько длится
Когда: В выходные дни в 6.30
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Паспорт РФ
  • Удобная одежда и обувь по сезону
  • Солнцезащитный крем и очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В выходные дни в 6.30

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