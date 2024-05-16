Это будет несложный треккинг с прекрасными видами на гору Кубус, хребет Танадор, вершины Главного Кавказского Хребта.
По пути вы увидите древние сёла и современные арт-объекты, услышите рассказы об истории осетинского народа и сделаете много ярких кадров.
По пути вы увидите древние сёла и современные арт-объекты, услышите рассказы об истории осетинского народа и сделаете много ярких кадров.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Теснина Ахсинта — ворота горной Дигории, которые разрезают собой Скалистый хребет. В самом узком месте ширина теснины составляет всего 30 метров!
- Чёртов мост, с которым связано множество преданий и легенд.
- Памятник Уастырджи — главному персонажу осетинского эпоса, который возвышается на пьедестале скалы на летящем коне.
- Качели с видом на развалины Лезгора и огромные каменные стены массива Мулдзуги-Барзонд.
- Арт-объект «Стрелы нарта Сослана», который изображает удалого богатыря из сказаний и легенд.
- Древние сёла с родовыми башнями и старинными постройками, которые навеки вписаны в пейзажи горного ущелья.
- Водопад Галдоридон, по дороге к которому мы будем наслаждаться природой гор и свежим воздухом, а ещё делать много красочных фотографий.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, чай и печенье на маршруте.
- Дополнительно оплачиваются экосбор — 200 руб. /чел., обед — по желанию.
- Поездка из Кисловодска пройдёт на автомобиле Great Wall Hover, Honda Pilot или LADA Largus. Дорога до старта пешего маршрута займёт 3,5 часа.
- Возьмите с собой паспорт, на детей — свидетельства о рождении.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
Важно знать!
- Длина пешего маршрута — 8 километров в обе стороны, перепад высоты — 300 вертикальных метров, время прохождения — 3–5 часов (в зависимости от темпа ходьбы).
- Сложность маршрута — ниже среднего. Есть ограничения по медицинским показаниям — заболевания сердечно-сосудистой системы и повышенное давление.
- Маршрут подойдёт детям от 6 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 86 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Екатерина, я представляю команду гидов горного клуба. В нашей дружной компании есть экскурсоводы, инструкторы-проводники по туризму, альпинисты и даже спасатели МЧС. Мы профессионально и безопасно организуем всё, что связано с горами — от автомобильных туров до походов и восхождений. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
16 мая 2024
Очень хотели попасть в Северную Осетию, из предложенных вариантов выбрали треккинг к водопаду. Замечетльная прогулка, неутомительная, маршрут красивый, с небольшим подъемом высоты в компании с прекрасной девушкой Дашей. Обязательно вернёмся ещё.
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