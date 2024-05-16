Екатерина — ваша команда гидов в Кисловодске

Провели экскурсии для 86 туристов

Приветствую вас! Меня зовут Екатерина, я представляю команду гидов горного клуба. В нашей дружной компании есть экскурсоводы, инструкторы-проводники по туризму, альпинисты и даже спасатели МЧС. Мы профессионально и безопасно организуем всё, что связано с горами — от автомобильных туров до походов и восхождений. До встречи!