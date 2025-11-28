Мои заказы

Из Кисловодска в Галиат - навстречу приключениям

Открыть Северную Осетию: подняться в горы, увидеть древние крепости и познакомиться с культурой края
Эта путешествие проведёт вас через удивительный мир природных красот, культурных сокровищ и исторической значимости региона. В маршруте — село Галиат, каньон Ахсинта, Згидский перевал, Дигорское и Алагирское ущелья.

Вы познакомитесь с культурой осетин, услышите старинные предания, обсудите роль религии, попробуете традиционные хычины и пройдёте по тропам Кавказа.
Из Кисловодска в Галиат - навстречу приключениям© Иван
Из Кисловодска в Галиат - навстречу приключениям© Иван
Из Кисловодска в Галиат - навстречу приключениям© Иван

Описание экскурсии

Каньон Ахсинта. Место, где река бурлит среди скал, а горы смыкаются над ущельем. Вы прогуляетесь вдоль берега и сделаете яркие фотографии.

Скульптура Уастырджи — почитаемого героя и покровителя мужчин. Мы познакомим вас с историей и культурой осетин.

Замок «Фрегат». Следующая остановка — архитектурный комплекс, построенный в средневековом стиле. Башни и стены замка погрузят нас в атмосферу рыцарского прошлого.

Музей Наны Задалески. Вы услышите легенды и предания, ознакомитесь с бытом, одеждой и кухней местных жителей.

Смотровая площадка над Дигорским ущельем, где вас ждут качели, парящие над пропастью. С площадки открывается захватывающая панорама горных вершин и долин — идеальное место для ярких фото!

Дигорский Колизей. Остановимся перед руинами древнего сооружения и поговорим о великих страницах прошлого.

Арт-объект «Дала-фандыр». Современная композиция символизирует единство человека и природы.

Древний город Галиат. Вы увидите странные постройки и услышите рассказ о жизни наших предков. Одна из ключевых точек маршрута — крепость Галиат, расположенная в труднодоступном месте. Отсюда открываются невероятные виды!

Згидский перевал. На перевале полюбуемся видами заснеженных вершин Кавказа. Здесь возможны пешие маршруты разной сложности — для тех, кто хочет испытать себя и насладиться тишиной гор.

Алагирское ущелье, которое знаменито ландшафтами и целебными источниками. И финальная точка маршрута — святилище Уастырджи. Это место силы, где можно почтить память героев и попросить благословения покровителя Осетии.

Примерный тайминг экскурсии

8:00–10:00 — отправление и каньон Ахсинта
10:00–11:00 — скульптура Уастырджи и остановка у Музея осетинской культуры
11:00–12:00 — замок «Фрегат»
12:00–13:00 — обед (лёгкий перекус на месте или в кафе)
13:00–14:00 — музей Наны Задалески
14:00–15:00 — смотровая площадка над Дигорским ущельем
15:00–16:00 — Дигорский Колизей
16:00–17:00 — арт-объект «Дала-фандыр»
17:00–18:00 — древний Галиат
18:00–19:00 — подъём на Згидский перевал: короткая прогулка или пикник на свежем воздухе
19:00–20:00 — Алагирское ущелье и святилище Уастырджи
20:00–21:00 — возвращение в Кисловодск

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на легковом автомобиле комфорт-класса
  • Программа не подойдёт путешественникам с ограниченной подвижностью: маршрут предполагает передвижение пешком, подъёмы в горы и преодоление сложных путей
  • В стоимость входят хычины и чай, остальные блюда оплачиваются отдельно — по желанию
  • С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 390 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.

Входит в следующие категории Кисловодска

Похожие экскурсии из Кисловодска

Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
На машине
На микроавтобусе
13 часов
360 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие из Кисловодска в Северную Осетию: групповая экскурсия
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Северной Осетии. Вас ждут захватывающие легенды, древние крепости и величественные горы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
5000 ₽ за человека
Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Кисловодска
На машине
13 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний город Галиат
Уникальная экскурсия в Галиат, где вы увидите древние крепости и насладитесь видами Дигорского ущелья
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
39 000 ₽ за всё до 4 чел.
Волшебная Дигория: древние города, крепости и осетинские пироги (из Кисловодска)
На машине
12 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Волшебная Дигория: древние города и пироги
Путешествие в Дигорию откроет для вас древние города и крепости, познакомит с осетинскими традициями и угостит вкуснейшими пирогами
Сегодня в 06:00
2 дек в 06:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кисловодске