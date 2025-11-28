Эта путешествие проведёт вас через удивительный мир природных красот, культурных сокровищ и исторической значимости региона. В маршруте — село Галиат, каньон Ахсинта, Згидский перевал, Дигорское и Алагирское ущелья. Вы познакомитесь с культурой осетин, услышите старинные предания, обсудите роль религии, попробуете традиционные хычины и пройдёте по тропам Кавказа.

Описание экскурсии

Каньон Ахсинта. Место, где река бурлит среди скал, а горы смыкаются над ущельем. Вы прогуляетесь вдоль берега и сделаете яркие фотографии.

Скульптура Уастырджи — почитаемого героя и покровителя мужчин. Мы познакомим вас с историей и культурой осетин.

Замок «Фрегат». Следующая остановка — архитектурный комплекс, построенный в средневековом стиле. Башни и стены замка погрузят нас в атмосферу рыцарского прошлого.

Музей Наны Задалески. Вы услышите легенды и предания, ознакомитесь с бытом, одеждой и кухней местных жителей.

Смотровая площадка над Дигорским ущельем, где вас ждут качели, парящие над пропастью. С площадки открывается захватывающая панорама горных вершин и долин — идеальное место для ярких фото!

Дигорский Колизей. Остановимся перед руинами древнего сооружения и поговорим о великих страницах прошлого.

Арт-объект «Дала-фандыр». Современная композиция символизирует единство человека и природы.

Древний город Галиат. Вы увидите странные постройки и услышите рассказ о жизни наших предков. Одна из ключевых точек маршрута — крепость Галиат, расположенная в труднодоступном месте. Отсюда открываются невероятные виды!

Згидский перевал. На перевале полюбуемся видами заснеженных вершин Кавказа. Здесь возможны пешие маршруты разной сложности — для тех, кто хочет испытать себя и насладиться тишиной гор.

Алагирское ущелье, которое знаменито ландшафтами и целебными источниками. И финальная точка маршрута — святилище Уастырджи. Это место силы, где можно почтить память героев и попросить благословения покровителя Осетии.

Примерный тайминг экскурсии

8:00–10:00 — отправление и каньон Ахсинта

10:00–11:00 — скульптура Уастырджи и остановка у Музея осетинской культуры

11:00–12:00 — замок «Фрегат»

12:00–13:00 — обед (лёгкий перекус на месте или в кафе)

13:00–14:00 — музей Наны Задалески

14:00–15:00 — смотровая площадка над Дигорским ущельем

15:00–16:00 — Дигорский Колизей

16:00–17:00 — арт-объект «Дала-фандыр»

17:00–18:00 — древний Галиат

18:00–19:00 — подъём на Згидский перевал: короткая прогулка или пикник на свежем воздухе

19:00–20:00 — Алагирское ущелье и святилище Уастырджи

20:00–21:00 — возвращение в Кисловодск

Организационные детали