Вы познакомитесь с культурой осетин, услышите старинные предания, обсудите роль религии, попробуете традиционные хычины и пройдёте по тропам Кавказа.
Описание экскурсии
Каньон Ахсинта. Место, где река бурлит среди скал, а горы смыкаются над ущельем. Вы прогуляетесь вдоль берега и сделаете яркие фотографии.
Скульптура Уастырджи — почитаемого героя и покровителя мужчин. Мы познакомим вас с историей и культурой осетин.
Замок «Фрегат». Следующая остановка — архитектурный комплекс, построенный в средневековом стиле. Башни и стены замка погрузят нас в атмосферу рыцарского прошлого.
Музей Наны Задалески. Вы услышите легенды и предания, ознакомитесь с бытом, одеждой и кухней местных жителей.
Смотровая площадка над Дигорским ущельем, где вас ждут качели, парящие над пропастью. С площадки открывается захватывающая панорама горных вершин и долин — идеальное место для ярких фото!
Дигорский Колизей. Остановимся перед руинами древнего сооружения и поговорим о великих страницах прошлого.
Арт-объект «Дала-фандыр». Современная композиция символизирует единство человека и природы.
Древний город Галиат. Вы увидите странные постройки и услышите рассказ о жизни наших предков. Одна из ключевых точек маршрута — крепость Галиат, расположенная в труднодоступном месте. Отсюда открываются невероятные виды!
Згидский перевал. На перевале полюбуемся видами заснеженных вершин Кавказа. Здесь возможны пешие маршруты разной сложности — для тех, кто хочет испытать себя и насладиться тишиной гор.
Алагирское ущелье, которое знаменито ландшафтами и целебными источниками. И финальная точка маршрута — святилище Уастырджи. Это место силы, где можно почтить память героев и попросить благословения покровителя Осетии.
Примерный тайминг экскурсии
8:00–10:00 — отправление и каньон Ахсинта
10:00–11:00 — скульптура Уастырджи и остановка у Музея осетинской культуры
11:00–12:00 — замок «Фрегат»
12:00–13:00 — обед (лёгкий перекус на месте или в кафе)
13:00–14:00 — музей Наны Задалески
14:00–15:00 — смотровая площадка над Дигорским ущельем
15:00–16:00 — Дигорский Колизей
16:00–17:00 — арт-объект «Дала-фандыр»
17:00–18:00 — древний Галиат
18:00–19:00 — подъём на Згидский перевал: короткая прогулка или пикник на свежем воздухе
19:00–20:00 — Алагирское ущелье и святилище Уастырджи
20:00–21:00 — возвращение в Кисловодск
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на легковом автомобиле комфорт-класса
- Программа не подойдёт путешественникам с ограниченной подвижностью: маршрут предполагает передвижение пешком, подъёмы в горы и преодоление сложных путей
- В стоимость входят хычины и чай, остальные блюда оплачиваются отдельно — по желанию
- С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды