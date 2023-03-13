Кисловодск даёт здоровье телу человека, но главное — лечит душу! Это царство чистейшего горного воздуха, горных рек, великолепных парков и старинных особняков. Я с радостью стану вашим проводником по этому сказочному городу. Покажу все основные достопримечательности, поделюсь историей курорта и биографиями его знаменитых людей.

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Описание

Что вас ожидает

Сокровища Курортного парка

Мы неспешно пройдём по знаменитому Курортному парку. Рассмотрим старинную крепость, с которой начинался Кисловодск, и находки местных археологов. Полюбуемся павильонами Стеклянная струя и Царская площадка. Поговорим о восстановлении главного храма города — Свято-Никольского собора — сфотографируемся у Цветочного календаря и отыщем старинную Читальню.

Променад по городу и нескучные истории

Гуляя по пешеходному Курортному бульвару, вы услышите легенды и истории о первых жителях Кисловодска. Оцените замок в готическом стиле, увидите действующие старинные санатории и пройдёте по «Пятачку». А ещё узнаете, почему местный нарзан называют «кисловодским шампанским». Завершится экскурсия у самого красивого здания города — Главных Нарзанных ванн.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.