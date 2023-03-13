Мы неспешно пройдём по знаменитому Курортному парку. Рассмотрим старинную крепость, с которой начинался Кисловодск, и находки местных археологов. Полюбуемся павильонами Стеклянная струя и Царская площадка. Поговорим о восстановлении главного храма города — Свято-Никольского собора — сфотографируемся у Цветочного календаря и отыщем старинную Читальню.
Гуляя по пешеходному Курортному бульвару, вы услышите легенды и истории о первых жителях Кисловодска. Оцените замок в готическом стиле, увидите действующие старинные санатории и пройдёте по «Пятачку». А ещё узнаете, почему местный нарзан называют «кисловодским шампанским». Завершится экскурсия у самого красивого здания города — Главных Нарзанных ванн.
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.