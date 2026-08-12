Кисловодск - жемчужина Северного Кавказа, источник вдохновения для путешественников и ценителей красоты.Вашему вниманию предлагается эксклюзивная индивидуальная экскурсия, которая позволит влюбиться в этот город всего за три часа.Вас ждёт погружение в

атмосферу старинного Кисловодска, прогулка по знаменитому Курортному парку, осмотр уникальных архитектурных сооружений и знакомство с богатой историей курорта. Вы узнаете о знаменитых личностях, чьи судьбы переплелись с этим местом, и ощутите целебную силу местного нарзана, который по праву считается «кисловодским шампанским». Экскурсия проводится без спешки, что позволяет в полной мере насладиться красотой и уникальностью каждого уголка. Завершится ваше путешествие у Главных Нарзанных ванн - настоящего архитектурного шедевра. Подарите себе незабываемые впечатления и новые знания о прекрасном городе Кисловодск

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Описание экскурсии

Сокровища Курортного парка

Мы неспешно пройдём по знаменитому Курортному парку. Рассмотрим старинную крепость, с которой начинался Кисловодск, и находки местных археологов. Полюбуемся павильонами Стеклянная струя и Царская площадка. Поговорим о восстановлении главного храма города ― Свято-Никольского собора ― сфотографируемся у Цветочного календаря и отыщем старинную Читальню.

Променад по городу и нескучные истории

Гуляя по пешеходному Курортному бульвару, вы услышите легенды и рассказы о первых жителях Кисловодска. Оцените замок в готическом стиле, увидите действующие старинные санатории и пройдёте по «Пятачку». А ещё узнаете, почему местный нарзан называют «кисловодским шампанским». Завершится экскурсия у самого красивого здания города ― Главных Нарзанных ванн.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.