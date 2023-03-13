Влюбиться в Кисловодск за 3 часа

Погулять по знаковым местам города-курорта и узнать о нём самое интересное с профессиональным гидом

5
4 отзыва
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Кисловодск даёт здоровье телу человека, но главное — лечит душу! Это царство чистейшего горного воздуха, горных рек, великолепных парков и старинных особняков. Я с радостью стану вашим проводником по этому сказочному городу.

Покажу все основные достопримечательности, поделюсь историей курорта и биографиями его знаменитых людей.
Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
Влюбиться в Кисловодск за 3 часа
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Описание

Что вас ожидает

Сокровища Курортного парка

Мы неспешно пройдём по знаменитому Курортному парку. Рассмотрим старинную крепость, с которой начинался Кисловодск, и находки местных археологов. Полюбуемся павильонами Стеклянная струя и Царская площадка. Поговорим о восстановлении главного храма города — Свято-Никольского собора — сфотографируемся у Цветочного календаря и отыщем старинную Читальню.

Променад по городу и нескучные истории

Гуляя по пешеходному Курортному бульвару, вы услышите легенды и истории о первых жителях Кисловодска. Оцените замок в готическом стиле, увидите действующие старинные санатории и пройдёте по «Пятачку». А ещё узнаете, почему местный нарзан называют «кисловодским шампанским». Завершится экскурсия у самого красивого здания города — Главных Нарзанных ванн.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у музея «Крепость»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Н
13 мар 2023
Хотим поблагодарить нашего гида Елену Поленову! Впервые в кисловодске, приехали на 1 день из Железноводска и хотелось за небольшое время посмотреть самые главные достопримечательности и получить главную информацию о городе! Очень рады, что выбрали экскурсию с Еленой, 3 часа гуляли по парку и городу, было очень интересно, мы с мужем довольны! Все таки индивидуальная экскурсия гораздо удобнее и интереснее, чем ходить толпой, советуем не жалеть средств и немного доплатить и получить классное времяпрепровождение и рассказ! После экскурсии Елена порекомендовала нам классный ресторан, где готовят вкуснейший кавказский шашлык)) спасибо большое за гостеприимство!))
С
27 фев 2023
Очень познавательно!
Спасибо Елене за интересные истории не только о Кисловодске но и окружающих красотах. Особенно запомнилась мистическая история с металлоискателями на курганах.
Всякий раз мы заслушивались и уводили Елену совершенно на разные темы. И самое интересное нет темы в которой Елена не была подкована:)
Детям, конечно было скучно, но это нормально для детей, однако гид была к детям очень внимательна. Детям 8 и 11 лет. Ходили не много, никто не утомился.
Н
25 фев 2023
Добрый вечер. Елена, спасибо большое за такую прекрасную экскурсию по Кисловодску. Прогулка получилась очень информативной и интересной даже для детей. Все остались довольны👍👍
В
16 фев 2023
Надо было выбраться впервые в Кисловодск, а ходить по незнакомому городу одному не хотелось. Нашёл подходящий вариант как раз на три часа - время между завтраком и обедом в санатории минус дорога. Причём, как и хотел, пеший. Списались, быстро пришли к общему знаменателю, время удалось согласовать удобное мне. Сама прогулка неспешная, потянет любой. Протяжённость около 10 км плюс минус. Если закажете на группу вообще получится бюджетно. Елена прекрасно знает свой город и его историю, каждый кусочек экскурсии обрастает погружением в историческую специфику данного места. Прогулка очень приятная и интересная. Елена - образованный хороший рассказчик и собеседник. Мне будет чего вспомнить о первом свидании с прекрасным Кисловодском. Ну и, так как эта здравница - любимое место как былой знати, так и последующей, и даже нынешних известных людей, интересные и достаточно подробные сведения об этом - прекрасно дополняют визуальное и прочее (… какой свежий воздух!) восприятие от прогулки. В осенне-зимний сезон может быть прохладно, лучше захватить утепление.
Надо было выбраться впервые в Кисловодск, а ходить по незнакомому городу одному не хотелось. Нашёл подходящий

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