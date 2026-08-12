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Влюбиться в Кисловодск за 2,5 часа

Откройте для себя сокровища Кисловодска: уникальные парки, исторические памятники и живописные уголки города в индивидуальной экскурсии
Кисловодск - жемчужина Северного Кавказа, источник вдохновения для путешественников и ценителей красоты.

Вашему вниманию предлагается эксклюзивная индивидуальная экскурсия, которая позволит влюбиться в этот город всего за три часа.

Вас ждёт погружение в
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атмосферу старинного Кисловодска, прогулка по знаменитому Курортному парку, осмотр уникальных архитектурных сооружений и знакомство с богатой историей курорта.

Вы узнаете о знаменитых личностях, чьи судьбы переплелись с этим местом, и ощутите целебную силу местного нарзана, который по праву считается «кисловодским шампанским».

Экскурсия проводится без спешки, что позволяет в полной мере насладиться красотой и уникальностью каждого уголка. Завершится ваше путешествие у Главных Нарзанных ванн - настоящего архитектурного шедевра. Подарите себе незабываемые впечатления и новые знания о прекрасном городе Кисловодск

4.9
201 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Чистейший горный воздух
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🌳 Великолепные парки
  • 📚 Интересные легенды и истории
  • 📸 Возможность сделать красивые фотографии
  • 🚶‍♂️ Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Влюбиться в Кисловодск за 2,5 часа
Влюбиться в Кисловодск за 2,5 часа
Влюбиться в Кисловодск за 2,5 часа

Что можно увидеть

  • Курортный парк
  • Старинная крепость
  • Павильон Стеклянная струя
  • Царская площадка
  • Свято-Никольский собор
  • Цветочный календарь
  • Старинная Читальня
  • Курортный бульвар
  • Замок в готическом стиле
  • Старинные санатории
  • Главные Нарзанные ванны

Описание экскурсии

Сокровища Курортного парка

Мы неспешно пройдём по знаменитому Курортному парку. Рассмотрим старинную крепость, с которой начинался Кисловодск, и находки местных археологов. Полюбуемся павильонами Стеклянная струя и Царская площадка. Поговорим о восстановлении главного храма города ― Свято-Никольского собора ― сфотографируемся у Цветочного календаря и отыщем старинную Читальню.

Променад по городу и нескучные истории

Гуляя по пешеходному Курортному бульвару, вы услышите легенды и рассказы о первых жителях Кисловодска. Оцените замок в готическом стиле, увидите действующие старинные санатории и пройдёте по «Пятачку». А ещё узнаете, почему местный нарзан называют «кисловодским шампанским». Завершится экскурсия у самого красивого здания города ― Главных Нарзанных ванн.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У музея «Крепость». Проспект Мира 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2562 туристов
Здравствуйте, меня зовут Елена. Я родилась и выросла в Кисловодске, работаю гидом больше 15 лет. Ещё в школьные годы увлеклась туризмом — и горы навсегда покорили моё сердце. Много езжу по Кавказу, хорошо знаю и люблю наш край. С удовольствием показываю его гостям, всегда учитывая индивидуальные пожелания. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 201 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
197
4
3
3
2
1
1
Екатерина
Хочу поблагодарить Елену за чудесную пешую прогулку по Кисловодску! Это был не просто набор фактов, а живое погружение в атмосферу старого курорта. Мы узнали много любопытных деталей из истории города,
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о которых не прочитаешь в путеводителях.
Елена приятная, открытая и доброжелательная в общении. Она с радостью отвечала на все наши вопросы, давала ценные советы, куда сходить и что попробовать.
Видно, что Елена искренне любит Кисловодск и своё дело. Всем советую, кто хочет не просто «посмотреть», а по-настоящему узнать город.

Хочу поблагодарить Елену за чудесную пешую прогулку по Кисловодску! Это был не просто набор фактов, а
Хочу поблагодарить Елену за чудесную пешую прогулку по Кисловодску! Это был не просто набор фактов, а
Хочу поблагодарить Елену за чудесную пешую прогулку по Кисловодску! Это был не просто набор фактов, а
Хочу поблагодарить Елену за чудесную пешую прогулку по Кисловодску! Это был не просто набор фактов, а
Хочу поблагодарить Елену за чудесную пешую прогулку по Кисловодску! Это был не просто набор фактов, а
Хочу поблагодарить Елену за чудесную пешую прогулку по Кисловодску! Это был не просто набор фактов, а
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Вероника
Прекрасное первое знакомство с городом!
Только положительные эмоции!
Прекрасное первое знакомство с городом!
Прекрасное первое знакомство с городом!
Прекрасное первое знакомство с городом!
Прекрасное первое знакомство с городом!
Прекрасное первое знакомство с городом!
Прекрасное первое знакомство с городом!
Прекрасное первое знакомство с городом!
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Елена
Были на экскурсии с двумя детьми. Впечатлены! Много историй, фактов. Детям особенно понравились синицы и мостик) Благодарю за познавательную красивую прогулку!
Были на экскурсии с двумя детьми. Впечатлены! Много историй, фактов. Детям особенно понравились синицы и мостик)
Были на экскурсии с двумя детьми. Впечатлены! Много историй, фактов. Детям особенно понравились синицы и мостик)
Были на экскурсии с двумя детьми. Впечатлены! Много историй, фактов. Детям особенно понравились синицы и мостик)
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А
Эрудированный экскурсовод.
Интересная подача материала.
Много полезной информации для удачного и безопасного отдыха.
Закончилась экскурсия слова:" Если возникнут вопросы, сложности,если нужна помощь, обращайтесь в любое время!"
Это дорогого стоит. И не пустые слова.
Обратилась с проблемой. Получила ответ и помощь.
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О
В Кисловодск мы попали впервые. Экскурсия Елены - прекрасный вариант для знакомства с городом, с его историей от древних времен до наших дней.
Елена интересный рассказчик, крайне приятный в общении человек,
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подстраивает рассказ под участников экскурсии, четко подсвечивая моменты, которые интересны именно Вам.
Экскурсия не представляется каким-то собранием дат и событий из энциклопедии. Наоборот, Елене удается показать красоту центра Кисловодска так, что город предстает полным не только богатой историей, но и современной жизнью и событиями.
2,5 часа пролетели совершенно незаметно!

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М
Елена, спасибо большое за интересный рассказ и продуманный маршрут. Нам очень понравилось. Узнали много нового, захотелось и дальше изучать город. Рекомендую эту экскурсию для первого знакомства с городом.
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