Мы отправимся в горы ⛰️, к подножью Эльбруса, поляну Азау. По пути посетим удивительное по своей красоте озеро Гижгит, Подымемся по канатной дороге к станции Горабаши 3845 метров на уровнем море 🌊, откуда откроется, как на ладони в хорошую погоду Большой Кавказский Хребет, который простирается от Анапы до Баку. Так же, по желанию, отведаете блюда местной Кавказкой кухни 🥧 с видом на хребет.