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Великолепный снежный Эльбрус и озеро Гижгит

Azimut t.
Azimut t. – Гид из Кисловодска
Великолепный снежный Эльбрус и озеро Гижгит
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  • 🎩Индивидуальная
  • В горы
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🛣Джиппинг
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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Великолепный снежный Эльбрус и озеро Гижгит
Великолепный снежный Эльбрус и озеро Гижгит

Что вы увидите

  • Терскол
  • Азау
  • Кавказский хребет
  • Эльбрус
  • Озеро Гижгид
Мы отправимся в горы ⛰️, к подножью Эльбруса, поляну Азау. По пути посетим удивительное по своей красоте озеро Гижгит, Подымемся по канатной дороге к станции Горабаши 3845 метров на уровнем море 🌊, откуда откроется, как на ладони в хорошую погоду Большой Кавказский Хребет, который простирается от Анапы до Баку. Так же, по желанию, отведаете блюда местной Кавказкой кухни 🥧 с видом на хребет.
Что входит
  • Водитель-Гид
  • Трансфер
  • Фото-видеосьмка с профессионального дрона
  • Кофебрейк (настоящие кофе свареное на турке)
Что не входит
  • еда
  • подьем по канатной дороге (700 рублей с человека)
Начало
🚩 по договоренности с путешественником
Место завершения
🏁 по договоренности с путешесвенником
Великолепный снежный Эльбрус и озеро Гижгит
Великолепный снежный Эльбрус и озеро Гижгит

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Azimut t.
Azimut t.
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