Мы отправимся в горы ⛰️, к подножью Эльбруса, поляну Азау. По пути посетим удивительное по своей красоте озеро Гижгит, Подымемся по канатной дороге к станции Горабаши 3845 метров на уровнем море 🌊, откуда откроется, как на ладони в хорошую погоду Большой Кавказский Хребет, который простирается от Анапы до Баку. Так же, по желанию, отведаете блюда местной Кавказкой кухни 🥧 с видом на хребет.
Что входит
Водитель-Гид
Трансфер
Фото-видеосьмка с профессионального дрона
Кофебрейк (настоящие кофе свареное на турке)
Что не входит
еда
подьем по канатной дороге (700 рублей с человека)
Начало
🚩 по договоренности с путешественником
Место завершения
🏁 по договоренности с путешесвенником
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.