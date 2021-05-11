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И Инна В связи с погодными условиями индивидуальная экскурсия на Эльбрус была заменена экскурсией на Домбай. Организаторы сработали на 5+ и предложили не менее интересную поездку. Великолепный гид-водитель Николай оставил самые наилучшие впечатления. Транспорт очень удобный, водитель внимательный, времени на осмотр достопримечательностей достаточно. Благодарим за работу и желаем компании процветания! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Инна В связи с погодными условиями индивидуальная экскурсия на Эльбрус была заменена экскурсией на Домбай. Организаторы сработали на 5+ и предложили не менее интересную поездку. Великолепный гид-водитель Николай оставил самые наилучшие впечатления. Транспорт очень удобный, водитель внимательный, времени на осмотр достопримечательностей достаточно. Благодарим за работу и желаем компании процветания! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Давно хотелось увидеть Эльбрус поближе, ощутить его. Пока ехали, любовались Кавказскими горными пейзажами. Экскурсия-путешествие превзошла мои ожидания. Я поняла, что значит настоящий Кавказ! Это, прежде всего, горы! Эта вечность завораживает. Хочется сказать спасибо и Денису (организатору нашей экскурсии), и водителю-гиду Владимиру. Его любовь в Кавказу передалась и нам. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

П Полина Очень-очень понравилось! Незабываемые впечатления и эмоции от посещения Эльбруса! Гид Денис-просто кладезь интересной информации, истории. Очень внимательный, вежливый! Столько незабываемых мест нам показал! Полный восторг от экскурсии! Спасибо Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О ОльгаБойкова Спасибо Денису за отличную поездку на Эльбрус! По дороге ещё увидели чудесное озеро Гижгит, красивейшее ущелье. Эльбрус был великолепен в лучах яркого солнца. Денис отличный водитель и интересный собеседник. Всем рекомендую экскурсию. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет