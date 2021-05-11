Наша экскурсия идеально подойдет для тех, кто хочет отправиться на Эльбрус своей небольшой компанией.
Вы увидите горное озеро Гижгит и поляну Азау, подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку Горабаши и пообедаете в месте, откуда открывается незабываемый вид на горные вершины.
Вы увидите горное озеро Гижгит и поляну Азау, подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку Горабаши и пообедаете в месте, откуда открывается незабываемый вид на горные вершины.
Описание экскурсии
Панорамы горных вершин и озер Мы отправимся в горы на поляну Азау, расположенную у подножия белоснежного великана Эльбруса. Однако в пути мы посетим еще немало интересных мест. Вы увидите:
- Изумрудное озеро Гижгит, издалека напоминающее драгоценный камень в обрамлении гор. Виды, открывающиеся с его берега, впечатляют независимо от поры года и погоды. С этим местом связано множество легенд и историй, которыми с вами обязательно поделится гид.
- Поляна Азау расположена у самого подножия Эльбруса и является самой высокой обитаемой точкой Приэльбрусья. В этом сравнительно небольшом поселке жизнь кипит в любой сезон, так на Эльбрусе кататься можно практически круглый год.
- Станция Горабаши, расположенная на высоте 3845 метров на уровнем моря. Сюда мы поднимемся по канатной дороге. Если повезет с погодой, Большой Кавказский Хребет, простирающийся от Анапы до Баку, раскинется перед нами как на ладони. По желанию, вы сможете попробовать блюда кавказской кухни в одном из местных кафе с головокружительным видом на горы. На память об этом приключении у вас останутся фото и видео с дрона, который будет вести съемку в дороге. Важная информация: Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. Рекомендуем взять солнцезащитные очки, воду, дождевик и наличные деньги.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Терскол
- Азау
- Кавказский хребет
- Эльбрус
- Озеро Гижгит
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Кофебрейк (кофе, сваренный в турке)
Что не входит в цену
- По желанию:
- Обед
- Подъем по канатной дороге (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону
- Рекомендуем взять солнцезащитные очки, воду, дождевик и наличные деньги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
В связи с погодными условиями индивидуальная экскурсия на Эльбрус была заменена экскурсией на Домбай. Организаторы сработали на 5+ и предложили не менее интересную поездку. Великолепный гид-водитель Николай оставил самые наилучшие впечатления. Транспорт очень удобный, водитель внимательный, времени на осмотр достопримечательностей достаточно. Благодарим за работу и желаем компании процветания!
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И
В связи с погодными условиями индивидуальная экскурсия на Эльбрус была заменена экскурсией на Домбай. Организаторы сработали на 5+ и предложили не менее интересную поездку. Великолепный гид-водитель Николай оставил самые наилучшие впечатления. Транспорт очень удобный, водитель внимательный, времени на осмотр достопримечательностей достаточно. Благодарим за работу и желаем компании процветания!
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Н
Давно хотелось увидеть Эльбрус поближе, ощутить его. Пока ехали, любовались Кавказскими горными пейзажами. Экскурсия-путешествие превзошла мои ожидания. Я поняла, что значит настоящий Кавказ! Это, прежде всего, горы! Эта вечность завораживает. Хочется сказать спасибо и Денису (организатору нашей экскурсии), и водителю-гиду Владимиру. Его любовь в Кавказу передалась и нам.
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П
Очень-очень понравилось! Незабываемые впечатления и эмоции от посещения Эльбруса! Гид Денис-просто кладезь интересной информации, истории. Очень внимательный, вежливый! Столько незабываемых мест нам показал! Полный восторг от экскурсии! Спасибо
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О
Спасибо Денису за отличную поездку на Эльбрус! По дороге ещё увидели чудесное озеро Гижгит, красивейшее ущелье. Эльбрус был великолепен в лучах яркого солнца. Денис отличный водитель и интересный собеседник. Всем рекомендую экскурсию.
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И
Очень понравилась экскурсия. Прекрасный и величественный Эльбрус нас впечатлил. Отдельное спасибо нашему гиду Денису, который интересный собеседник, 12 часов пролетели на одном дыхании.
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