Грозный не зря называют российским Дубаем: здесь, среди зелёных скверов и просторных площадей, вы увидите современные небоскрёбы и блистательные мечети.
Давайте вместе погрузимся в неповторимый колорит обновлённых кавказских городов — мы побываем не только в столице Чечни, но также в прекрасных Аргуне и Шали.
4.93
124 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 06:00, 06:30
Описание экскурсии
Грозный: Уникальный Город Северного Кавказа
Грозный — это один из самых красивых и современных городов Северного Кавказа, который по праву вызывает восхищение. Столицу Чеченской республики сравнивают с такими мегаполисами, как Дубай и Абу-Даби, но на самом деле Грозный обладает своей уникальной самобытностью. Здесь гармонично переплетаются элементы современности и традиционной религии.
Что посмотреть в Грозном
Если вы планируете посетить этот удивительный город, вам стоит обратить внимание на следующие достопримечательности:
Мемориал Памяти и Славы в Назрани
Мемориальная Аллея Славы
Площадь А.-Х. Кадырова
Музей А.-Х. Кадырова
Парк Цветов
Грозный-Сити
Мечеть «Сердце Чечни»
Храм Михаила Архангела
Мечеть «Сердце матери» (Аргун)
Мечеть «Гордость мусульман» (Шали)
Культура и традиции
Грозный — это не только современная архитектура, но и богатая культура. Каждый уголок города наполнен историей и традициями, которые стоит изучить. Местные жители гордятся своим наследием и с радостью делятся им с гостями.
Путешествие по Грозному подарит вам незабываемые впечатления и позволит лучше понять дух этого удивительного региона. Откройте для себя Грозный и его уникальные достопримечательности!
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
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Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 124 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
116
4
7
3
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2
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1
–
Е
Евсеева
27 окт 2024
В
Вера
10 окт 2024
Поездка удалась!!! Хоть и со второго раза. Хорошая машина, опытный колоритный с чувством юмора и терпения водитель(не малозначимое качество при поездке сборной мини группы 😉) рассказывал отвечал на вопросы по читать дальше
ходу маршрута от точки до точки на сколько это было возможно по ходу движении. Возможно кому-то не хватило исторических фактов но за этим лучше в большую автобусную поездку. Я осталась довольна тем что увидела и посетила. Молодой город Магас и башню со стеклянной смотровой площадкой. Грозный - впечатлил. Мечеть в Аргуне удивила архитектурой и конечно самое потрясающие для меня было в последнем пункте г. Шали мечеть «Гордость мусульман». Главное перед поездкой четко для себя понимать что от нее хотим и осознавать расстояние которое нужно будет преодолеть хоть и в комфортабельной но все таки машине с полной посадкой 🙈. Отдельное спасибо водителю Осман машина Додж 056
О
Ольга
27 сен 2024
Грозный, во всем великолепит
И
Ирина
23 сен 2024
С
Салмина
21 сен 2024
О
Ольга
19 сен 2024
И
Ирина
14 сен 2024
Экскурсия в Грозный из Кисловодска. Сначала плюсы. Большой комфортабельный автобус с кондиционером, что особенно важно было в жаркий день. Опытный водитель. Хорошие дороги на протяжении всего пути, кое-где идут ремонты, читать дальше
но везде нормальные объезды, в пробках не стояли. Замечательный экскурсовод Наталья, проехали через пять регионов, и о каждом она рассказывала интересно и увлекательно - историю, обычаи, легенды. Сам Грозный поразил чистотой, а также тем, насколько быстро он был отстроен. После двух войн он практически был разрушен, и вот за двадцать лет вырос современный город. Красивые мечети - все три, которые мы посетили. Теперь минусы. Не понравилась экскурсия в самом Грозном, мало локаций, всё бегом, на ходу, и местный экскурсовод не понравился тоже. В целом экскурсия тяжёлая, встали в 4 утра, вернулись в 10 вечера без сил. Но как сказала наш экскурсовод Наталья, усталость пройдёт, а впечатления останутся. И это правда. Экскурсию рекомендую, интересно хоть чуть-чуть прикоснуться к другой культуре, но рассчитываете свои силы.
Е
Евгений
14 авг 2024
Для заскучавших отдыхающих Кисловодска - отличный вариант времяпрепровождения. Экскурсия на целый день. Экскурсовод расскажет историю республик северного Кавказа. Попробуете блюда кавказской кухни. Посмотрите своими глазами на центр Грозного, мечети Аргуна читать дальше
и Шали. Интересно. Одно но - слишком много информации про то, сколько стоит то или иное строение, ковры, мрамор, лифты. Звучит это как бахвальство. Немного скромнее. С собой в экскурсию рекомендуется - хорошее настроение, паспорт, наличка. Маленьким детям будет тяжело и неинтересно.
С
Светлана
10 авг 2024
Всё очень понравилось! Это обязательно надо было увидеть! Красивая и очень информативная экскурсия.
О
Ольга
9 авг 2024
31 июля были с сыном на экскурсии "Восточная сказка: Грозный, Аргун, Шали". Очень понравилась организация экскурсии. Выезд был ранний (в 5:00), а окончание экскурсии поздним. Город, из которого мы выезжали, читать дальше
был еще нам незнакомый. Автобус подъехал за нами прямо к месту нашего проживания и поздно вечером также доставил домой. Это имеет большой плюс, так как общественный городской транспорт в это время не ходит. Сама экскурсия тоже очень понравилась. Экскурсовод Наталья - профессионал своего дела. Хочется отметить спокойное, доброжелательное общение со всеми членами экскурсии. Помимо интересного изложения материала по теме экскурсии очень четко и грамотно проводила инструктажи по правилам поведения в автобусе, на остановках, на территории храмов. Остались очень довольны и организацией и самой экскурсией.
Е
Елена
1 авг 2024
Отличная экскурсия. Экскурсовод Наталья очень хорошо рассказывает в том числе и по дороге проезжая другие республики и про них тоже. Для знакомства с Чеченской Республикой очень достойная экскурсия.
А
Анастасия
23 июл 2024
Путешествие в Грозный очень понравилось. Несмотря на дальнюю дорогу всё было очень комфортно: большой автобус с кондиционером, замечательно организованны остановки для питания и естественных нужд, профессиональный водитель Александр. И конечно читать дальше
90% путешествия зависит от гида- экскурсовода. Марина большой профессионал своего дела. Грамотно поставленая речь, море интересной информации. А рассказ о Беслане, ВОВ трогал до слёз. Весь день Марина заряжала нас своей положительной энергией и позитивом. Замечательная экскурсовод по Грозному- Алина. Всё показала, рассказала. Очень позитивная женщина. Организация всего тура на все 100%. Все мечети, которые мы видели красивы по своему. Но больше всего меня впечатлил "Гордость мусульман" в г. Шали. Словно в Узбекистане или Индии побывала. Спасибо за интересное путешествие,"рассказ казака", множество красивых фотографий.
О
Ольга
15 июл 2024
Экскурсия впечатляющая! Ехали на Эльбрус, по дороге заехали к красивому озеру Гижгит, в ущелье реки Адыр-Су и долину нарзанов. Спасибо экскурсоводу Владиславу за интереснейший рассказ!) Всем советую.
Д
Дарья
11 июл 2024
Все прошло чудесно. Экскурсия познавательная, узнали много нового не только о Чечне, но и других республиках Северного Кавказа, через которые проезжали. Останавливались перекусить 3 раза. По пути ела в столовой читать дальше
была вкусной и был большой выбор. В самом Грозном не очень столовая, но есть можно. Особая благодарность нашему экскурсоводу Наталье. Большой профессионал и чуткий человек. Очень много рассказывала, показывала, оберегала. Спасибо ей большое! Спасибо экскурсоводу в Грозном Алине. Молодец!!! Очень интересно было увидеть такие мечети своими глазами. Спасибо!!!! Ни разу не пожалели!!
Н
Надежда
1 июн 2024
Экскурсия потрясающая. Время пролетело не заметно. Экскурсовод Наталья великолепна!!!! Очень интересно и хорошо рассказывает. Всем рекомендую!!!