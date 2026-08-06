На нашей экскурсии вы познакомитесь с красотами и достопримечательностями Северного Кавказа.
Преодолев живописный маршрут среди горных перевалов, вы окажетесь в столице Чечни — городе Грозном, где перед вами предстанут мечети, небоскребы и другая современная архитектура.
Полюбовавшись городом с высоты птичьего полета, вы отправитесь в не менее красивые города Аргун и Шали.
Преодолев живописный маршрут среди горных перевалов, вы окажетесь в столице Чечни — городе Грозном, где перед вами предстанут мечети, небоскребы и другая современная архитектура.
Полюбовавшись городом с высоты птичьего полета, вы отправитесь в не менее красивые города Аргун и Шали.
Описание экскурсииЖемчужина Северно-Кавказского региона Отдельное внимание стоит уделить экскурсионному объекту "Лестница в небеса"- Со специальной смотровой площадки все красоты города и окрестностей раскинуться перед вами как на ладони. Сердечные мечети Следующей остановкой станет мечеть «Сердце Чечни» в Грозном. Она считается одной из самых красивых в мире. Богатством отделки, филигранностью скульптурных и геометрических форм можно наслаждаться вечно. А после мы отправимся в не менее интересное место — город Аргун. Здесь расположена красивейшая из известных мечеть «Сердце матери». Она спроектирована в стиле хай-тек, что кардинально отличает ее от зданий в традиционном каноне. Это одна из немногих конструкций, которая выполнена в подобной манере. Будет неутомительная пешая прогулка по центру Грозного, возможность попробовать вовремя обеда национальные блюда, а уже после отправимся в город Шали и Аргун, где увидим знаменитую мечеть из белого мрамора Важно знать • При посещении мечетей у женщин должны быть закрыты все части тела кроме лица и кистей рук. Если у вас есть длинная юбка или платье- одевайте. Если нет, прокатные платья выдадут экскурсоводы. Волосы прячут под платок. При входе все должны снять обувь. Берите с собой носки и платки.
- В летнее время очень жарко. Желательно иметь с собой зонт, чтобы закрываться от солнца и солнцезащитный крем.
- Мужчины не должны ехать в Грозный в шортах. Женщины — в слишком открытых одеждах.
- Доплата на маршруте 400 рублей • Иметь наличные деньги. В пунктах общественного питания нельзя рассчитаться картой.
- Обязательно возьмите с собой паспорта.
• Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе. Дополнительные расходы на маршруте:
- Аргун — 200 руб.
- Шали — 200 руб. Важная информация: При посещении мечетей у женщин должны быть закрыты все части тела, кроме лица и кистей рук. Если у вас есть длинная юбка или платье — надевайте, если нет, прокатные платья выдадут экскурсоводы. Волосы прячут под платок. При входе все должны снять обувь. Берите с собой носки и платки. В летнее время очень жарко. Желательно иметь с собой зонт, чтобы закрываться от солнца и солнцезащитный крем. Мужчины не должны ехать в Грозный в шортах. Женщины — в слишком открытой одежде. Иметь наличные деньги. В пунктах общественного питания нельзя рассчитаться картой. Обязательно возьмите с собой паспорта. Транспорт подбирается исходя из количества человек в группе.
Пн в 11.00ср, сб, вс в 5:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центр г. Грозный
- Лестница в небеса
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Мечеть «Сердце Матери»
- Аргун
- Шали
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты: 200 руб. - Аргун, 200 руб. - Шали
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кисловодск, пр. Мира, 1 около Колоннады
Завершение: Пр. Мира, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Пн в 11.00ср, сб, вс в 5:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- При посещении мечетей у женщин должны быть закрыты все части тела, кроме лица и кистей рук. Если у вас есть длинная юбка или платье - надевайте, если нет, прокатные платья выдадут экскурсоводы. Волосы прячут под платок. При входе все должны снять обувь. Берите с собой носки и платки
- В летнее время очень жарко. Желательно иметь с собой зонт, чтобы закрываться от солнца и солнцезащитный крем
- Мужчины не должны ехать в Грозный в шортах. Женщины - в слишком открытой одежде
- Иметь наличные деньги. В пунктах общественного питания нельзя рассчитаться картой
- Обязательно возьмите с собой паспорта
- Транспорт подбирается исходя из количества человек в группе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 401 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Прекрасный маршрут. Удивительные мечети. Понравилось очень. Но долгая дорога, хотя с остановками и не для детей. Им в автобусе скучно, они начинают мешать.
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С
Очень познавательная экскурсия. Гид Наталья-профессионал высокого уровня! Узнали много нового и интересного. Спасибо
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В
Замечательная экскурсия! Спасибо Александру за интересный, познавательный рассказ! Сильные впечатления оставили все" объекты" - Мемориал Памяти в Ингушетии, три великолепных мечети в Чечне, прогулка по парку цветов в Грозном, смотровая площадка в Грозный-Сити. Хорошие локации на завтрак и ужин, знакомство с местной кухней.
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С
Экскурсия была прекрасно организованной и необыкновенно познавательной и интересной. Гид Андрей Леонидович -высочайший профессионал, глубоко эрудированный и душевный человек. Информация, которую я услышала, углубила и во многом скорректировала мои знания
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с
Экскурсия была прекрасно организованной и необыкновенно познавательной и интересной. Гид Андрей Леонидович -высочайший профессионал, глубоко эрудированный и душевный человек. Информация, которую я услышала, углубила и во многом скорректировала мои знания
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S
Ездили в путешествие 24 августа с Колоннады автобус забрал нас в 4:30 утра,путь проходил через Ессентуки,далее Пятигорск затем по трассе Кавказ по территории Кабардино Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии затем Чечни,спустя
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