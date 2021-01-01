Музей первого лидера Чечни
Первой точкой в программе станет музей Ахмат-Хаджи Кадырова. Это сооружение зачаровывает с первых секунд — изысканные архитектурные формы, дорогостоящие материалы и декоративные детали. Вы увидите рабочий кабинет этой легендарной личности, коллекция личных вещей и наград, а также посетите галерею художественного искусства.
Жемчужина Северно-Кавказского региона
Отдельное внимание стоит уделить величайшему комплексу зданий Грозный-Сити. Этот ансамбль из семи высотных сооружений раскинулся на берегу реки Сунжа. Со специальной смотровой площадки все красоты города и окрестностей раскинуться перед вами как на ладони.
Сердечные мечети
Следующей остановкой станет мечеть «Сердце Чечни» в Грозном. Она считается одной из самых красивых в мире. Богатством отделки, филигранностью скульптурных и геометрических форм можно наслаждаться вечно. А после мы отправимся в не менее интересное место — город Аргун. Здесь расположена красивейшая из известных мечеть «Сердце матери». Она спроектирована в стиле хай-тек, что кардинально отличает ее от зданий в традиционном каноне. Это одна из немногих конструкций, которая выполнена в подобной манере.
Важно знать
- При посещении мечетей у женщин должны быть закрыты все части тела кроме лица и кистей рук. Если у вас есть длинная юбка или платье- одевайте. Если нет, прокатные платья выдадут экскурсоводы. Волосы прячут под платок. При входе все должны снять обувь. Берите с собой носки и платки.
- В летнее время очень жарко. Желательно иметь с собой зонт, чтобы закрываться от солнца и солнцезащитный крем.
- Мужчины не должны ехать в Грозный в шортах. Женщины — в слишком открытых одеждах.
- Доплата на маршруте 500 рублей (экскурсия по Грозному в сопровождении этнического гида, включая входные билеты на объекты).
- Иметь наличные деньги. В пунктах общественного питания нельзя рассчитаться картой.
- Обязательно возьмите с собой паспорта.
- Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе.