Музей первого лидера Чечни

Первой точкой в программе станет музей Ахмат-Хаджи Кадырова. Это сооружение зачаровывает с первых секунд — изысканные архитектурные формы, дорогостоящие материалы и декоративные детали. Вы увидите рабочий кабинет этой легендарной личности, коллекция личных вещей и наград, а также посетите галерею художественного искусства.

Жемчужина Северно-Кавказского региона

Отдельное внимание стоит уделить величайшему комплексу зданий Грозный-Сити. Этот ансамбль из семи высотных сооружений раскинулся на берегу реки Сунжа. Со специальной смотровой площадки все красоты города и окрестностей раскинуться перед вами как на ладони.

Сердечные мечети

Следующей остановкой станет мечеть «Сердце Чечни» в Грозном. Она считается одной из самых красивых в мире. Богатством отделки, филигранностью скульптурных и геометрических форм можно наслаждаться вечно. А после мы отправимся в не менее интересное место — город Аргун. Здесь расположена красивейшая из известных мечеть «Сердце матери». Она спроектирована в стиле хай-тек, что кардинально отличает ее от зданий в традиционном каноне. Это одна из немногих конструкций, которая выполнена в подобной манере.

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