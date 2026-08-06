Величие Чечни: Грозный, Аргун и Шали

Экскурсия в Грозный из Кисловодска: узнайте историю и культуру Северного Кавказа
На нашей экскурсии вы познакомитесь с красотами и достопримечательностями Северного Кавказа.

Преодолев живописный маршрут среди горных перевалов, вы окажетесь в столице Чечни — городе Грозном, где перед вами предстанут мечети, небоскребы и другая современная архитектура.

Полюбовавшись городом с высоты птичьего полета, вы отправитесь в не менее красивые города Аргун и Шали.
4.7
401 отзыв
Величие Чечни: Грозный, Аргун и Шали
Величие Чечни: Грозный, Аргун и Шали
Величие Чечни: Грозный, Аргун и Шали

Описание экскурсии

Жемчужина Северно-Кавказского региона Отдельное внимание стоит уделить экскурсионному объекту "Лестница в небеса"- Со специальной смотровой площадки все красоты города и окрестностей раскинуться перед вами как на ладони. Сердечные мечети Следующей остановкой станет мечеть «Сердце Чечни» в Грозном. Она считается одной из самых красивых в мире. Богатством отделки, филигранностью скульптурных и геометрических форм можно наслаждаться вечно. А после мы отправимся в не менее интересное место — город Аргун. Здесь расположена красивейшая из известных мечеть «Сердце матери». Она спроектирована в стиле хай-тек, что кардинально отличает ее от зданий в традиционном каноне. Это одна из немногих конструкций, которая выполнена в подобной манере. Будет неутомительная пешая прогулка по центру Грозного, возможность попробовать вовремя обеда национальные блюда, а уже после отправимся в город Шали и Аргун, где увидим знаменитую мечеть из белого мрамора Важно знать • При посещении мечетей у женщин должны быть закрыты все части тела кроме лица и кистей рук. Если у вас есть длинная юбка или платье- одевайте. Если нет, прокатные платья выдадут экскурсоводы. Волосы прячут под платок. При входе все должны снять обувь. Берите с собой носки и платки.
  • В летнее время очень жарко. Желательно иметь с собой зонт, чтобы закрываться от солнца и солнцезащитный крем.
  • Мужчины не должны ехать в Грозный в шортах. Женщины — в слишком открытых одеждах.
  • Доплата на маршруте 400 рублей • Иметь наличные деньги. В пунктах общественного питания нельзя рассчитаться картой.
  • Обязательно возьмите с собой паспорта.

• Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе. Дополнительные расходы на маршруте:

  • Аргун — 200 руб.
  • Шали — 200 руб. Важная информация: При посещении мечетей у женщин должны быть закрыты все части тела, кроме лица и кистей рук. Если у вас есть длинная юбка или платье — надевайте, если нет, прокатные платья выдадут экскурсоводы. Волосы прячут под платок. При входе все должны снять обувь. Берите с собой носки и платки. В летнее время очень жарко. Желательно иметь с собой зонт, чтобы закрываться от солнца и солнцезащитный крем. Мужчины не должны ехать в Грозный в шортах. Женщины — в слишком открытой одежде. Иметь наличные деньги. В пунктах общественного питания нельзя рассчитаться картой. Обязательно возьмите с собой паспорта. Транспорт подбирается исходя из количества человек в группе.

Пн в 11.00ср, сб, вс в 5:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Центр г. Грозный
  • Лестница в небеса
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Мечеть «Сердце Матери»
  • Аргун
  • Шали
Что включено
  • Услуги профессионального гида
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Питание
  • Входные билеты: 200 руб. - Аргун, 200 руб. - Шали
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кисловодск, пр. Мира, 1 около Колоннады
Завершение: Пр. Мира, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Пн в 11.00ср, сб, вс в 5:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • При посещении мечетей у женщин должны быть закрыты все части тела, кроме лица и кистей рук. Если у вас есть длинная юбка или платье - надевайте, если нет, прокатные платья выдадут экскурсоводы. Волосы прячут под платок. При входе все должны снять обувь. Берите с собой носки и платки
  • В летнее время очень жарко. Желательно иметь с собой зонт, чтобы закрываться от солнца и солнцезащитный крем
  • Мужчины не должны ехать в Грозный в шортах. Женщины - в слишком открытой одежде
  • Иметь наличные деньги. В пунктах общественного питания нельзя рассчитаться картой
  • Обязательно возьмите с собой паспорта
  • Транспорт подбирается исходя из количества человек в группе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 401 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
338
4
36
3
17
2
5
1
5
Д
Прекрасный маршрут. Удивительные мечети. Понравилось очень. Но долгая дорога, хотя с остановками и не для детей. Им в автобусе скучно, они начинают мешать.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Очень познавательная экскурсия. Гид Наталья-профессионал высокого уровня! Узнали много нового и интересного. Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
В
Замечательная экскурсия! Спасибо Александру за интересный, познавательный рассказ! Сильные впечатления оставили все" объекты" - Мемориал Памяти в Ингушетии, три великолепных мечети в Чечне, прогулка по парку цветов в Грозном, смотровая площадка в Грозный-Сити. Хорошие локации на завтрак и ужин, знакомство с местной кухней.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Экскурсия была прекрасно организованной и необыкновенно познавательной и интересной. Гид Андрей Леонидович -высочайший профессионал, глубоко эрудированный и душевный человек. Информация, которую я услышала, углубила и во многом скорректировала мои знания
читать дальшеуменьшить

о Чеченской республике, её истории, городах. Было очень интересно узнать об истории и культурных традициях соседних республик: Карачаево-Черкесии и Ингушетии, которые мы проезжали. В окрестностях Грозного очень классная смотровая площадка "Лестница в небо" -прекрасный финал экскурсии. Выражаю искреннюю благодарность нашему гиду, который превратил нашу долгую поездку в приятное незабываемое путешествие! 💖

Вам был полезен этот отзыв?
с
Экскурсия была прекрасно организованной и необыкновенно познавательной и интересной. Гид Андрей Леонидович -высочайший профессионал, глубоко эрудированный и душевный человек. Информация, которую я услышала, углубила и во многом скорректировала мои знания
читать дальшеуменьшить

о Чеченской республике, её истории, городах. Было очень интересно узнать об истории и культурных традициях соседних республик: Карачаево-Черкесии и Ингушетии, которые мы проезжали. В окрестностях Грозного очень классная смотровая площадка "Лестница в небо" -прекрасный финал экскурсии. Выражаю искреннюю благодарность нашему гиду, который превратил нашу долгую поездку в приятное незабываемое путешествие! 💖

Вам был полезен этот отзыв?
S
Ездили в путешествие 24 августа с Колоннады автобус забрал нас в 4:30 утра,путь проходил через Ессентуки,далее Пятигорск затем по трассе Кавказ по территории Кабардино Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии затем Чечни,спустя
читать дальшеуменьшить

2.5 часа останвливались на территории Осетии на завтрак,следующая остановка в Ингушетии в Назрань посетили красивый парк,далее по территории Чечни остановка в Грозном на смотровой площадке с видом на Грозный, далее в центр Грозный, посетили православный храм,затем прошли пешком через мост прошли по очень красивому парку к мечети Сердце Чечни,посетили Мечеть далее обед в столовой Грозного,далее путешествие в город Аргун посетили мечеть Сердце матери, далее в город Шали там посетили самую большую Мечеть Европы гордость мусульман. Далее обратный путь с ужином в том же месте где завтракали прибыли в Кисловодск в 21 вечера,нам всё очень понравилось,большое спасибо гиду Александру очень интересно все рассказал и водителю Магомед у очень аккуратно вез.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Кисловодска

Похожие экскурсии на «Величие Чечни: Грозный, Аргун и Шали»

Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали в мини-группе из Кисловодска
Джиппинг
На микроавтобусе
15 часов
-
40%
159 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
В тренде
Один день в Чечне: Грозный, Аргун, Шали в мини-группе из Кисловодска
Начало: Ваш отель
Завтра в 06:00
28 авг в 06:00
6000 ₽10 000 ₽ за человека
В Чечню из Кисловодска - утром
Джиппинг
На машине
На микроавтобусе
13 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Чечню из Кисловодска - утром
Обзор знаковых достопримечательностей Грозного, Аргуна и Шали
Начало: От удобного вам адреса в Кисловодске
Завтра в 06:00
28 авг в 06:00
от 34 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - в Чеченскую республику
На автобусе
13 часов
101 отзыв
Групповая
Из Кисловодска - в Чеченскую республику
Посетить Грозный, Аргун и Шали на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У Колоннады
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 05:00
29 авг в 05:00
30 авг в 05:00
5000 ₽ за человека
Из Кисловодска - в Грозный, Аргун и Шали
Джиппинг
На машине
13 часов
11 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Из Кисловодска - в Грозный, Аргун и Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
от 33 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кисловодске
5000 ₽ за человека