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2.5 часа останвливались на территории Осетии на завтрак,следующая остановка в Ингушетии в Назрань посетили красивый парк,далее по территории Чечни остановка в Грозном на смотровой площадке с видом на Грозный, далее в центр Грозный, посетили православный храм,затем прошли пешком через мост прошли по очень красивому парку к мечети Сердце Чечни,посетили Мечеть далее обед в столовой Грозного,далее путешествие в город Аргун посетили мечеть Сердце матери, далее в город Шали там посетили самую большую Мечеть Европы гордость мусульман. Далее обратный путь с ужином в том же месте где завтракали прибыли в Кисловодск в 21 вечера,нам всё очень понравилось,большое спасибо гиду Александру очень интересно все рассказал и водителю Магомед у очень аккуратно вез.