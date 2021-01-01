"Величие Чечни" - выездная экскурсия в Грозный

На нашей экскурсии вы познакомитесь с красотами и достопримечательностями Северного Кавказа

5
2 отзыва
На нашей экскурсии вы познакомитесь с красотами и достопримечательностями Северного Кавказа.

Преодолев живописный маршрут среди горных перевалов, вы окажетесь в столице Чечни — городе Грозном, где перед вами предстанут мечети, небоскребы и другая современная архитектура.

Полюбоваться городом с высоты птичьего полета вы сможете со смотровой площадки комплекса «Грозный-Сити».
"Величие Чечни" - выездная экскурсия в Грозный
"Величие Чечни" - выездная экскурсия в Грозный
"Величие Чечни" - выездная экскурсия в Грозный
"Величие Чечни" - выездная экскурсия в Грозный
"Величие Чечни" - выездная экскурсия в Грозный
"Величие Чечни" - выездная экскурсия в Грозный

Что вы увидите 🤩

  • Музей Ахмат-Хаджи Кадырова
  • Грозный-Сити
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Мечеть «Сердце Матери»
Музей первого лидера Чечни
Первой точкой в программе станет музей Ахмат-Хаджи Кадырова. Это сооружение зачаровывает с первых секунд — изысканные архитектурные формы, дорогостоящие материалы и декоративные детали. Вы увидите рабочий кабинет этой легендарной личности, коллекция личных вещей и наград, а также посетите галерею художественного искусства.
Жемчужина Северно-Кавказского региона
Отдельное внимание стоит уделить величайшему комплексу зданий Грозный-Сити. Этот ансамбль из семи высотных сооружений раскинулся на берегу реки Сунжа. Со специальной смотровой площадки все красоты города и окрестностей раскинуться перед вами как на ладони.
Сердечные мечети
Следующей остановкой станет мечеть «Сердце Чечни» в Грозном. Она считается одной из самых красивых в мире. Богатством отделки, филигранностью скульптурных и геометрических форм можно наслаждаться вечно. А после мы отправимся в не менее интересное место — город Аргун. Здесь расположена красивейшая из известных мечеть «Сердце матери». Она спроектирована в стиле хай-тек, что кардинально отличает ее от зданий в традиционном каноне. Это одна из немногих конструкций, которая выполнена в подобной манере.
Важно знать
  • При посещении мечетей у женщин должны быть закрыты все части тела кроме лица и кистей рук. Если у вас есть длинная юбка или платье- одевайте. Если нет, прокатные платья выдадут экскурсоводы. Волосы прячут под платок. При входе все должны снять обувь. Берите с собой носки и платки.
  • В летнее время очень жарко. Желательно иметь с собой зонт, чтобы закрываться от солнца и солнцезащитный крем.
  • Мужчины не должны ехать в Грозный в шортах. Женщины — в слишком открытых одеждах.
  • Доплата на маршруте 500 рублей (экскурсия по Грозному в сопровождении этнического гида, включая входные билеты на объекты).
  • Иметь наличные деньги. В пунктах общественного питания нельзя рассчитаться картой.
  • Обязательно возьмите с собой паспорта.
  • Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе.
🚩 Начало и место завершения: Кисловодск пр. Мира, 1 около Колоннады
 Что входит
  • услуги гида
  • транспортное обслуживание
 Что не входит
  • Питание
  • Доплата на маршруте 500 рублей (экскурсия по Грозному в сопровождении этнического гида, включая входные билеты на объекты)
Важная информация
  • При посещении мечетей у женщин должны быть закрыты все части тела кроме лица и кистей рук. Если у вас есть длинная юбка или платье- одевайте. Если нет, прокатные платья выдадут экскурсоводы. Волосы прячут под платок. При входе все должны снять обувь. Берите с собой носки и платки.
  • За 12 часов до поездки подтвердите бронирование экскурсии по номеру 89283351333
  • В летнее время очень жарко. Желательно иметь с собой зонт, чтобы закрываться от солнца и солнцезащитный крем.
  • Мужчины не должны ехать в Грозный в шортах. Женщины — в слишком открытых одеждах.
  • Доплата на маршруте 500 рублей (экскурсия по Грозному в сопровождении этнического гида, включая входные билеты на объекты).
  • Иметь наличные деньги. В пунктах общественного питания нельзя рассчитаться картой.
  • Обязательно возьмите с собой паспорта.
Время проведения: По выходным в 5:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Эдельвейс
Эдельвейс
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