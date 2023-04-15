Что вас ожидает:

Невероятные виды на горы, покрытые снегом, озера и зеленые луга

Мы поедем с вами в очень увлекательное путешествие на перевал Актопрак, перевал соединяет собой два ущелья, через него проходил старинный торговый путь.

Актопрак покажет нам невероятные виды скалистых гор Кабардино-Балкарской республики. Мы посетим «Город мертвых» Эль-Тюбю — здесь находятся каменные склепы. Заедем полюбоваться изумрудным озером Гижгит, окруженным зелеными холмами. Искупаемся в термальных источниках Гедуко, полетаем на парапланах и побываем на Чегемских водопадах.

В заключение, перевал Актопрак — это место, которое непременно стоит посетить, если вы хотите насладиться красотой природы, провести время на свежем воздухе и получить незабываемые впечатления от путешествия.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.