Перевал Актопрак является одним из самых высоких горных перевалов в Тянь-Шане, и благодаря этому предлагает невероятные виды на окружающие горы, покрытые снегом, озера и зеленые луга. Здесь можно наслаждаться красотой природы и провести время вдали от шума и суеты городской жизни.
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Невероятные виды на горы, покрытые снегом, озера и зеленые луга
Мы поедем с вами в очень увлекательное путешествие на перевал Актопрак, перевал соединяет собой два ущелья, через него проходил старинный торговый путь.
Актопрак покажет нам невероятные виды скалистых гор Кабардино-Балкарской республики. Мы посетим «Город мертвых» Эль-Тюбю — здесь находятся каменные склепы. Заедем полюбоваться изумрудным озером Гижгит, окруженным зелеными холмами. Искупаемся в термальных источниках Гедуко, полетаем на парапланах и побываем на Чегемских водопадах.
В заключение, перевал Актопрак — это место, которое непременно стоит посетить, если вы хотите насладиться красотой природы, провести время на свежем воздухе и получить незабываемые впечатления от путешествия.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Еда и напитки
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Кисловодск, города КМВ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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