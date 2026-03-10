За день вы совершите путешествие по двум ущельям Кабардино-Балкарии.
Мы проедем по Баксанскому и Чегемскому ущелью, посетим самые живописные места — долины, пронизанные ледниковыми ручейками.
Вы полюбуетесь водопадами, стекающим по каменным сводам, побываете на берегах лазурного озера и посетите древнейший горный аул.
Описание экскурсииПриглашаем вас в однодневный экскурсионный маршрут по двум ущельям Кабардино-Балкарии, Баксанскому и Чегемскому. Во время экскурсионной поездки мы с вами побываем в красивейших местах двух горных ущельях, где вам отроются головокружительные пейзажи на долины переходящие в каменистые скальные вершины, пронизанные ручейками с чистейшей ледниковой водой. На водопады стекающие по каменным сводам соприкасающимися с облаками, на лазурное озеро с цветущими берегами. Проехав по древним дорогам завоевателей и кочевников вы побываете в одном из высокогорных аулов, где на протяжении многих столетий бережно хранятся памятники былых эпох и всё это с видом на живописные пейзажи горных долин, словно сошедших с картин. Совершая экскурсионное путешествие, я расскажу о жизни народов в горных долинах Чегема и Баксана, о том как сменялись эпохи и менялся уклад кавказских народов, как повлиял поход Тамерлана и о событиях 1940-х годов на этих землях. Путешественники узнают о выдающихся людях живших и бывавших в ущельях, вошедших в историю своими открытиями на Северном Кавказе и творчеством, оставшемся на долгие века в мировой литературе. Расскажу красивые легенды и сказания, передающиеся из поколения в поколения и о забавных историях связанные с регионом. Эта экскурсия включает джипинг, поедем на внедорожнике, экскурсионное путешествие отлично подойдёт путешественникам, кто желает познакомится с Кабардино-Балкарией и за один день совершить увлекательное путешествие, отдохнуть, наслаждаясь горными видами. Выехав утром с города Кисловодск, сперва посетим Баксанское ущелье, дорога до него займёт около двух часов. Проезжая по ущелью будем любоваться природными достопримечательностями, здесь не преступные скалистые пики поднимаются в высь, чуть ли не на сотни метров к облакам, среди них красуется скала Кызбурун, о которой слагают легенды уже более тысячи лет. А на протяжении всего пути нас будет сопровождать река Баксан, рвущаяся из узких берегов неся свои капельно-белые воды. Знакомясь с Баксанским ущельем, поднимемся к одному из высокогорных озёр Приэльбрусья, к озеру Гижгит. Озеро Гижгит, появившиеся когда-то от работы Тырныаузского вальфрамо-молибденового комбината, осталось радовать взоры путешественников своим лазурным цветом водной глади. Водоём восхищает в любое время года, весной и летом окрестные холмистые берега обильно цветут и поражают разнообразием и роскошью цветов, разнотравья. В небе парят орлы, по горным склонам прогуливаются стада овец и табуны лошадей. Осенью берега озера сменяют краски и всё пестрит песочными, жёлтыми и багряными оттенками. С наступлением зимних холодов озеро замерзает покрываясь синеватым льдом, а возвышающиеся холмы, пики Скалистого хребта покрываются белоснежными снегами. Далее отправимся в Чегемское ущелье через перевал Актопрак. Этот перевал был известен с древнейших времён, через него проходил старинный торговый путь. О путешествиях и походах по нему писал персидский историк и поэт, Шараф ад-дин Язди. Здесь таятся руины старинных аулов и крепостей, чьи стены помнят сражения былых эпох. А красота извилистой дороги, по бездорожью петляющей среди белых глиняных скал и горных вершин поднимает вас то вверх, то спускает в низ, открывая всю красоту долин перевала. Здесь нет людей, шумных дорожных проспектов и кафе со сверкающими вывесками, только горные просторы и тишина. Побываем с вами и в Верхнем Чегеме, в селенье Эльтюбю, на родине выдающегося балкарского поэта К. Ш. Кулиева. Протяжность ущелья более 60 километров, проехав в верх по ущелью до речки Джиги-су увидим знаменитую старинную сторожевую башню Балкаруковых, оставшиеся руины оборонительного сооружения “Бити-кле”, так называемую “греческую лестницу” и склепы-кешене на поляне Фердык. Чегемское ущелье, одно из самых необычных, противоречивых и контрастных, здесь узкие теснины, обжигающие холодом сменяются широкими долинами, освещающиеся лучами солнца с сияющими зелёными лугами, наполненные медовыми ароматами. Одно из интереснейших мест теснина Су-Азау, словно каменный лабиринт врезанный в Скалистый хребет, с шириной не превышающей и 20 метров, в то время как стены гор с обеих сторон уходят ввысь на 500-800 метров, почти смыкаясь над головами путников. Здесь скалы лишь кое-где покрыты растительностью, зато неспешна серебряными лентами стекают по ним воды Чегемских водопадов, называющиеся когда-то Шау-Денла, что в переводе означает “Стена водопадов”. Удивительное, непередаваемое зрелище, как летом, так и зимой, когда струи воды превращаются в ледяные глыбы причудливых форм. Во время экскурсионной поездки вы посетите и увидите: - Баксанское ущелье - Озеро Гижгит - Скалы Наушидзу - Перевал Актопрак - Чегемское ущелье - Верхний Чегем - Селенье Эль-Тюбю - Чегемские водопады
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Экологический сбор
- Входные билеты
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Обсудите с гидом удобное место встречи
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
