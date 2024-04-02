Кавказская мозаика. Зимнее путешествие

Знакомство с Кавказом лучше всего начинать с посещения Кавказских Минеральных Вод. Этот чудесный уголок нашей родины во все времена притягивал сотни тысяч людей. Здесь жили и творили великие А. С.
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Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, Ф. И. Шаляпин и многие другие люди, навсегда оставившие след в истории России.

Вас ждут увлекательные экскурсии в горные курорты Домбая, Приэльбрусья, в Чегемское ущелье, купание в термальных источниках, а знакомство с национальной кухней и традициями навсегда сделает вас приверженцами гостеприимного Кавказа.

5
3 отзыва
Кавказская мозаика. Зимнее путешествие
Кавказская мозаика. Зимнее путешествие
Кавказская мозаика. Зимнее путешествие
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Головокружительные высоты
Головокружительные высоты
Поднимемся на канатных дорогах Приэльбрусья и Домбая
Жемчужины КМВ
Жемчужины КМВ
Познакомимся поближе с городами-курортами Кавказских Минеральных Вод
Медовые водопады
Медовые водопады
Восхитимся красотой великолепных искристых Медовых водопадов

Программа тура по дням

1 день

Приезд, Пятигорск, Железноводск

Приезд в г. Пятигорск.

Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.

Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.

Встреча в холле отеля с представителем.

Экскурсия по г. Пятигорску с посещением Лермонтовских мест: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, место дуэли Лермонтова.

Экскурсия в «зеленую жемчужину» КМВ — Железноводск.

Интересен город со всех сторон.

Гордится он маленьким парком, плавно переходящим в лес, грустной историей Дачи Эмира, гордо несущей свой купол Пушкинской галереей и старающихся растянутся в улыбке своеобразных бюветов на крошечных площадках, ну и конечно своей нигде не повторяющейся водой Славяновская и Смирновская.

Находясь на верхней площадке Каскадной лестницы, трудно удержаться от возгласа: «Это же Петергоф!».

За последние два года Железноводск превратился из небольшого провинциального городка в курорт европейского уровня.

Вы увидите уже знаменитую FE-площадь, прогуляетесь по берегу "30-ки" (озеро, которое ежегодно притягивает сотни отдыхающих) и спуститесь по самой длинной в России каскадной лестнице.

А еще Железноводск очень "умный город". Почему? Об этом узнаете на нашей экскурсии.

Возвращение\размещение в отеле г. Пятигорск.

Свободное время.

Приезд, Пятигорск, ЖелезноводскПриезд, Пятигорск, ЖелезноводскПриезд, Пятигорск, ЖелезноводскПриезд, Пятигорск, Железноводск
2 день

Приэльбрусье

Завтрак (если предусмотрен, ланч-бокс).

Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей — в Приэльбрусье.

Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.

Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.

Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.

Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.

С нее начинается подъем на Эльбрус.

В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.

С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.

Обед на поляне Чегет или поляне Азау (доп. плата).

Возвращение в отель г. Пятигорск.

Свободное время.

Канатные дороги и экологический сбор оплачиваются отдельно.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
3 день

Чегемское ущелье

Завтрак в отеле (если предусмотрен).

Экскурсия в одно из самых интересных мест на Земле — в Чегемское ущелье.

Чегемские водопады –— одна из главных визитных карточек Кабардино-Балкарии, расположены в теснине Чегемского ущелья.

Местные жители говорят: кто в Чегеме не бывал, тот Кавказа не видал.

И действительно, в этом ущелье есть всё, чем по праву может гордиться Кабардино-Балкария: удивительной красоты горы, стремительные водопады и чистые горные реки.

Посещение оздоровительного комплекса «Гедуко» с уникальными термальными источниками.

Термальные воды источника, как утверждают специалисты, обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей.

Подобного вида воды рекомендованы для наружного применения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, гинекологические и кожные заболевания, заболевания сосудов.

Всего бассейнов на территории комплекса шесть, с температурой воды от +20 до +45 градусов.

Возвращение в отель г. Пятигорск.

Свободное время.

Въезд на термальный источник «Гедуко» оплачивается отдельно.

Чегемское ущельеЧегемское ущельеЧегемское ущельеЧегемское ущелье
4 день

Домбай

Завтрак (если предусмотрен, ланч бокс).

Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны Домбай.

Домбай — это долина, по кругу ограниченная горами — типичный горный цирк.

Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа — гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря.

Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м (за доп. плату).

Обед на Домбайской поляне (доп. плата).

Посещение смотровой точки на берегу оз. Кара-Кель в г. Теберда.

Возвращение в отель г. Пятигорск.

Свободное время.

Канатные дороги оплачиваются отдельно.

ДомбайДомбайДомбайДомбай
5 день

Кисловодск, гора Кольцо, Медовые водопады

Завтрак в отеле (если предусмотрен).

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсию в Кисловодск.

Экскурсия в город солнца — Кисловодск.

Прогулка по аллеям курортного парка, одного из лучших на Северном Кавказе.

Осмотр известных достопримечательностей курорта: Каскадной лестницы, мостика Дамский каприз, Зеркального пруда, Стеклянной струи.

Посещение окрестностей Кисловодска — горы Кольцо, Медовых водопадов.

Гора Кольцо — это памятник природы, место, связанное с пребыванием М. Ю. Лермонтова на Кавказе.

Именно к ней он отправляет героев повести «Княжна Мэри» полюбоваться закатом солнца «сквозь каменное окошко».

Обед (доп. плата).

Таинственный спуск в Аликоновское ущелье приведет к великолепным искристым Медовым водопадам.

Над урочищем вблизи Медовых водопадов возвышается скала Указатель, с вершины которой открывается прекрасный вид.

Возвращение в Пятигорск.

Отъезд.

Входной билет на территорию Медовых водопадов за доп. плату.

Кисловодск, гора Кольцо, Медовые водопадыКисловодск, гора Кольцо, Медовые водопадыКисловодск, гора Кольцо, Медовые водопадыКисловодск, гора Кольцо, Медовые водопады

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Название отеляСтоимость Доп. сутки за номер
2-х мест. / 1-но мест. /доп. место2-х мест. / 1-но мест. / доп. место
«Искра», улучшенный (без завтрака)38100/46150/357505800/4450/2450
«Искра», 1 категории (без завтрака)41250/50350/386507000/5250/3000
Машук»**, номер «Стандарт»
(завтрак включен)		37850/47450/337005700/4700/2050

«Интурист»***, номер «Стандарт»

(завтрак включен)

39650/516506400/5500/-
Интурист»***, 2-х комнатный «Джуниор Сьют» (завтрак включен)43300/59950/313507800/7100/1600
«Бугарь»****, номер стандарт (завтрак включен)39950/52650/308506500/5700/1500
«Бештау»***, номер стандарт (завтрак включен)42250/578507400/6700/-
«Бештау»***, номер «Комфорт» (завтрак включен)44850/63050/344508400/7700/2200

Стоимость дополнительных суток в отеле «Машук» и в отеле «Бештау» может меняться в зависимости от дат заезда.

Варианты проживания

Отель «Машук» 2

4 ночи

Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

Отель «Машук» 2Отель «Машук» 2Отель «Машук» 2Отель «Машук» 2Отель «Машук» 2Отель «Машук» 2Отель «Машук» 2

Пансионат «Искра»

4 ночи

Пансионат «Искра» расположен в историческом центре Пятигорска, в 300 м от площади Лермонтова и в 200 м от минеральных источников. До курортного парка и парка Цветник можно дойти за несколько минут. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

В каждом номере есть балкон. Из окон открывается вид на горы и город. Все номера оснащены телевизором и холодильником.

В кафе отеля подают блюда европейской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки. Гости также могут заказать диетические блюда.

Гостям предлагаются различные физиотерапевтические процедуры, в том числе массаж и процедуры с минеральной водой. Стойка регистрации пансионата «Искра» работает круглосуточно. В распоряжении гостей помещения для совещаний, билетная касса и настольный теннис.

Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 5 км, а до международного аэропорта Минеральные Воды — 20 км.

Пансионат «Искра»Пансионат «Искра»Пансионат «Искра»Пансионат «Искра»Пансионат «Искра»Пансионат «Искра»Пансионат «Искра»Пансионат «Искра»Пансионат «Искра»

Гостиница «Интурист»

4 ночи

Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.

Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.

В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.

В отеле гости смогут поиграть в бильярд.

Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.

Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»

Отель «Бештау»

4 ночи

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»

Парк-отель «Бугарь»

4 ночи

Отель «Бугарь» с баром и общим лаунджем расположен в Пятигорске. В отеле работают ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

Номера оснащены кондиционером, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем, письменный стол и чайник. Предоставляются полотенца и постельное белье.

Ежедневно для гостей сервируют континентальный завтрак.

Кисловодск находится в 32 км от отеля «Бугарь», а Минеральные Воды — в 21 км. Расстояние до международного аэропорта Минеральные Воды составляет 21 км.

Парк-отель «Бугарь»Парк-отель «Бугарь»Парк-отель «Бугарь»Парк-отель «Бугарь»Парк-отель «Бугарь»Парк-отель «Бугарь»Парк-отель «Бугарь»Парк-отель «Бугарь»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Завтраки (если предусмотрены):в пансионате "Искра" питание по туру для индивидуальных туристов не предусмотренов отеле "Машук" в стоимость проживания включен завтрак (континентальный) в гостинице "Интурист" в стоимость проживания включен завтрак ("шведский стол") в гостинице "Бештау" в стоимость проживания включен завтрак ("шведский стол"). В ходе тура предполагаются ранние выезды на экскурсии (Эльбрус, Домбай), поэтому вместо завтраков в гостиницах предлагается сухой паек
  • В пансионате «Искра» питание по туру для индивидуальных туристов не предусмотрено
  • В отеле «Машук» в стоимость проживания включен завтрак (континентальный)
  • В гостинице "Интурист" в стоимость проживания включен завтрак ("шведский стол")
  • В гостинице "Бештау" в стоимость проживания включен завтрак ("шведский стол")
  • В ходе тура предполагаются ранние выезды на экскурсии (Эльбрус, Домбай), поэтому вместо завтраков в гостиницах предлагается сухой паек
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральные Воды и обратно
  • Питание, не предусмотренное программой (обеды, ужины)
  • Трансфер: ж/д вокзал Пятигорска - гостиница - 300 руб. /машина/в одну сторонуаэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды - Пятигорск, гостиница - 1 600 руб. /машина/в одну сторону
  • Ж/д вокзал Пятигорска - гостиница - 300 руб. /машина/в одну сторону
  • Аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды - Пятигорск, гостиница - 1 600 руб. /машина/в одну сторону
  • Входные билеты
  • Канатные дороги в Домбае - 2 000 руб. /чел. /все очереди
  • Входной билет на территорию Медовых водопадов - 100 руб. /чел
  • Въезд на термальный источник «Гедуко» - 300 руб. /чел
  • Канатные дороги в Приэльбрусье - 2 500 руб. /чел. /все очереди (1 000 руб. /чел. /на Чегет, 1 600 руб. /чел. /на Эльбрус)
  • Экологический сбор в Приэльбрусье - 200 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
  • удобную одежду по сезону + теплую одежду для посещения Приэльбрусья и Домбая;
  • удобную спортивную обувь;
  • плащ-дождевик или зонтик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • деньги на личные цели;

Обратите внимание, что регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками. Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов. Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. При посещении святых мест – головные уборы, закрытые плечи, ноги. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько и где начало и окончание тура?

Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день происходит в холле гостиницы проживания согласно следующему расписанию:

  • Отель «Бугарь» - 12. 50
  • Отель «Бештау» - 13.10
  • Пансионат «Искра» - 13.20
  • Отель «Машук» - 13.25Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Пятигорску.

Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.

Последний день тура завершается ориентировочно в 17.30. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.

Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять время выезда последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные.

  • Отель «Интурист» - 13.35

Сразу после организационной встречи начинается экскурсионная программа, поэтому необходимо быть готовыми к ее посещению. Просьба приходить на встречу точно в назначенное время.

Правила и техника безопасности

На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:

1. Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.

2. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.

3. Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.

4. Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.

5. Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.

6. В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.

7. Внимательно слушать экскурсовода.

Техника безопасности на экскурсионных объектах:

1. При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.

2. При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.

3. Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.

4. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.

Во время автобусной экскурсии:

1. Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса

2. Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.

3. Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.

4. Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).

5. Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.

6. Запрещено открывать окна без разрешения водителя.

7. Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.

8. Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.

9. Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.

10. В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.

11. Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.

12. Покидая своё место во время стоянки, спинку кресла необходимо вернуть в первоначальное положение.

13. При выходе из автобуса не следует толпиться, выходить аккуратно по одному человеку.

14. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (сопровождающего лица).

15. При возвращении в автобус необходимо занимать те места, на которых сидели до выхода из него.

16. Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса. В связи с этим в автобусе запрещается оставлять мусор, грызть семечки, оставлять пустые бутылки, фантики, очистки от фруктов.

17. В АВТОБУСАХ НЕ КУРЯТ!

18. Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.

19. В случае аварии чётко выполнять инструкции водителя и руководителя группы.

Во время пешеходной экскурсии:

1. Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.

2. Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.

Общие меры предосторожности:

1. Сумочки и кошельки надо держать крепко в руках, а не на плече.

2. Паспорт желательно хранить отдельно от денег.

3. Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.

4. Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов.

5. Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.

6. Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.

7. Обращайте внимание на состояние здоровья и поведение участников экскурсии, немедленно сообщайте руководителю группы или экскурсоводу о первых признаках нездоровья или отсутствия участника экскурсии.

8. Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
2 апр 2024
Солнце, горы, местные вкусняшки, яркие фотографии - все великолепно, спасибо.
Солнце, горы, местные вкусняшки, яркие фотографии - все великолепно, спасибо.
А
22 фев 2024
Большое вам спасибо за организацию данной поездки, все просто отлично.
В
19 фев 2023
Добрый день!
Необыкновенный тур! За 5 дней получаешь возможность увидеть все основные красоты Кавказа. Отдельно хочу сказать спасибо Куратору Виктории и гидам Александру, Полине, Алене, Виктории - те знания, которыми вы
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делитесь с туристами - бесценны! История региона, быт и культура народов, уникальность мест и локации в целом - я получил столько интересной информации доступным языком, равноценной прочтению нескольких книг.

Отдельно хочу заметить, что гиды всегда были рядом, подсказывали и терпели все прихоти и особенности отечественного туриста!

Спасибо! До встречи летом)

P.S. Стрежемент не похож на Ягерместер, но тоже вкусный)

Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!

Тур входит в следующие категории Кисловодска

На автобусеМожно с детьмиВодопадыПрирода и пейзажиМедовые водопадыПопулярные местаВсе туры5-дневные туры

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