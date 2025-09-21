Индивидуальная
до 10 чел.
Клин зовёт: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогулка по Клину раскроет вам его многовековую историю, архитектурные шедевры и живописные виды. Идеально для первого знакомства с городом Чайковского
Начало: Возле Торговых рядов
Завтра в 10:00
22 сен в 09:00
6596 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Клин: рождение «Щелкунчика» - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Чайковского, посетив места, где он жил и творил. Откройте для себя музей елочной игрушки и насладитесь атмосферой праздника круглый год
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
27 сен в 08:00
28 сен в 08:00
21 450 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Усадьба Золино в Клину
Откройте для себя тайны Клина, посетив знаменитую усадьбу Золино и узнав историю «Девочки-грибницы». Уникальный опыт ждёт вас
Начало: На Советской площади
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Завтра в 10:00
22 сен в 10:00
8000 ₽ за человека
