Индивидуальная
до 10 чел.
Клин зовёт: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогулка по Клину раскроет вам его многовековую историю, архитектурные шедевры и живописные виды. Идеально для первого знакомства с городом Чайковского
Начало: Возле Торговых рядов
Сегодня в 10:00
12 окт в 10:00
6596 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Исследуйте Клин, где рождается рождественская магия. Прогулка по историческим местам и фабрике игрушек откроет тайны прошлого
Начало: В городе Клин, на ул. Литейная
14 окт в 09:00
15 окт в 09:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По тропам вдохновения - в Клин
Проникнуться атмосферой, музыкой и народными традициями города (на русском или английском)
14 окт в 12:30
21 окт в 12:30
от 4900 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Клину в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Клине
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Клине
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Клину в октябре 2025
Сейчас в Клине в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 4900 до 8000. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Клине на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 61 ⭐ отзыв, цены от 4900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь