Почтовый двор – экскурсии в Клине

Найдено 3 экскурсии в категории «Почтовый двор» в Клине, цены от 4900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Клин зовёт
Пешая
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Клин зовёт: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогулка по Клину раскроет вам его многовековую историю, архитектурные шедевры и живописные виды. Идеально для первого знакомства с городом Чайковского
Начало: Возле Торговых рядов
Сегодня в 10:00
Завтра в 16:00
6596 ₽ за всё до 10 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Исследуйте Клин, где рождается рождественская магия. Прогулка по историческим местам и фабрике игрушек откроет тайны прошлого
Начало: В городе Клин, на ул. Литейная
Сегодня в 09:00
14 окт в 09:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
По тропам вдохновения - в Клин
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
По тропам вдохновения - в Клин
Проникнуться атмосферой, музыкой и народными традициями города (на русском или английском)
30 сен в 12:30
7 окт в 12:30
от 4900 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    17 сентября 2025
    Клин зовёт
    Мы очень довольны экскурсией. Павел рассказывал очень интересно. Получили полное представление об истории города и его развитии.
  • Н
    Наталья
    13 сентября 2025
    Клин зовёт
    Благодарим Павла за интересную экскурсию- прогулку по древнему Клину! Много информации по истории города, об исторических персонажах и жителях! Отличная организация маршрута, старый город прошли с большим удовольствием! Рекомендую таким де гостям города, как и мы!
  • И
    Ирина
    25 августа 2025
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Дмитрий провел нам содержательную экскурсию. Мы получили комплексное представление об устройстве, истории и назначении города. Два часа пролетели незаметно!
    Дмитрий провел нам содержательную экскурсию. Мы получили комплексное представление об устройстве, истории и назначении города. Два часа пролетели незаметно!
  • Е
    Елена
    19 августа 2025
    Клин зовёт
    Отличная экскурсия! Интересная, познавательная и совсем неутомительная прогулка. Павел - прекрасный гид, замечательно рассказывает, с уважением и любовью к городу!
    читать дальше

    Клин для нас родной город, но на экскурсии узнали и увидели много нового! Для меня в день рождения, лучший подарок город детства и чудесный, позновательный маршрут с замечательной экскурсией! Очень понравилось, от души рекомендуем!

  • О
    Ольга
    18 августа 2025
    Клин зовёт
    Добрый день, были на экскурсии 16.08.2025г. по г. Клин, очень интересно и познавательно. Хорошо сохранился центр города, есть что посмотреть. Спасибо Павлу, нашему гиду
  • А
    Алексей
    14 августа 2025
    Клин зовёт
    Павел прекрасно провёл экскурсию по Клину. Рассказывает очень интересно и знает много необычных фактов про местные достопримечательности.
  • С
    Светлана
    4 августа 2025
    Клин зовёт
    Много раз бывали в Клину и впервые решились на экскурсию. Узнали много нового. Структурировано, с наглядными материалами. Проходит экскурсия по
    читать дальше

    самому центру Клина, много ходить не пришлось. Дождик не помешал, было интересно. Желаем городу процветания, а экскурсоводу новых экскурсантов по древнему городу и почтовой столице времен Петра I.

  • А
    Алёна
    27 июля 2025
    Клин зовёт
    Очень хорошая экскурсия! Павел замечательно рассказывал про Клин и его историю. Периодически мы сталкивались с местами, которые ввиду идущей реконструкции
    читать дальше

    объектов были или закрыты, или огорожены. Это даёт надежду на то, что когда реконструкция подойдёт к своему завершению, город ещё больше будет привлекать внимание туристов. Очень уютный, тихий, спокойный. Спасибо большое Павлу за интересную прогулку!)

    Очень хорошая экскурсия! Павел замечательно рассказывал про Клин и его историю. Периодически мы сталкивались с местами, которые ввиду идущей реконструкции объектов были или закрыты, или огорожены. Это даёт надежду на то, что когда реконструкция подойдёт к своему завершению, город ещё больше будет привлекать внимание туристов. Очень уютный, тихий, спокойный. Спасибо большое Павлу за интересную прогулку!)
  • О
    Ольга
    22 июля 2025
    Клин зовёт
    Наш экскурсионный клуб участвовал в экскурсии "Клин зовет", проведенной гидом Павлом 20 июля.
    Павел — настоящий профессионал своего дела. Его глубокие
    читать дальше

    знания о регионе и увлекательные истории сделали экскурсию не только познавательной, но и невероятно интересной. Мы узнали много нового о культуре и истории Клина, а также о значимых личностях, связанных с этим местом.
    Маршрут был хорошо продуман: мы посетили самые интересные достопримечательности. Павел всегда был готов ответить на наши вопросы и делился интересными фактами.
    Рекомендую экскурсию "Клин зовет" всем, кто хочет узнать больше об этом уютном городе. Большое спасибо Павлу за экскурсию!

    Наш экскурсионный клуб участвовал в экскурсии "Клин зовет", проведенной гидом Павлом 20 июля.
  • Р
    Равгат
    13 июля 2025
    Клин зовёт
    Мы благодарим Павла за чудесную и познавательную экскурсию.
    Слушая его повествование словно уходишь в далёкие времена старого Клина и погружаешься в
    читать дальше

    его историю.
    То что Павел любит своё дело и свой - видно и слышно с первых минут знакомства: предельная вежливость, такт, абсолютная лояльность к вопросам слушателей и сопереживающие состоянию и изменениям происходящим в городе.
    Рекомендуем, однозначно.

    Мы благодарим Павла за чудесную и познавательную экскурсию.
  • Е
    Елена
    6 июля 2025
    Клин зовёт
    Спасибо Павлу! Экскурсия была интересная, насыщенная по содержанию, проходила в спокойном режиме, что позволило успеть полюбоваться на достопримечательности и красоты Клина.
  • К
    Ксения
    30 июня 2025
    Клин зовёт
    Шикарная экскурсия! Я думаю, что далеко не всякий житель Клина может рассказать столько фактов и любопытных историй, сколько Павел собрал об этом городе:) Спасибо за нескучное повествовование, юмор и рекомендации по посещению других мест (особенно понравился ресторанчик)! Будем рекомендовать:)
    Шикарная экскурсия! Я думаю, что далеко не всякий житель Клина может рассказать столько фактов и любопытных историй, сколько Павел собрал об этом городе:) Спасибо за нескучное повествовование, юмор и рекомендации по посещению других мест (особенно понравился ресторанчик)! Будем рекомендовать:)
  • Т
    Татьяна
    30 июня 2025
    Клин зовёт
    Остались очень довольны! Павел рассказал много интересного про историю города, показал разнообразный иллюстративный материал, учёл наши пожелания и в непростых
    читать дальше

    погодных условиях провел прекрасную экскурсию. От всей нашей компании выражаем ему искреннюю благодарность! Обязательно вернёмся в Клин досматривать достопримечательности о которых рассказывал Павел, но мы, в силу ограниченного времени, не успели посмотреть.

  • Т
    Татьяна
    28 июня 2025
    Клин зовёт
    Экскурсия нам очень понравилось, были и взрослые, и дети, всех удалось заинтересовать! Прошли по красивым и значимым местам Клина, узнали много интересной информации. Легкая подача, время пролетело незаметно! Большое Вам спасибо, Павел!
    Экскурсия нам очень понравилось, были и взрослые, и дети, всех удалось заинтересовать! Прошли по красивым и значимым местам Клина, узнали много интересной информации. Легкая подача, время пролетело незаметно! Большое Вам спасибо, Павел!
  • Р
    Роман
    16 июня 2025
    Клин зовёт
    Замечательную экскурсию по Клину провёл Павел. Обычно подмосковный Клин вспоминают как место связанное с именем Петра Ильича Чайковского. На экскурсии
    читать дальше

    Павла, Клин раскрывается как город с вековой историй, город который не исчез с карты России, а продолжает жить и развиваться.
    Огромное спасибо Павлу за экскурсию!

  • А
    Александр
    15 июня 2025
    Клин зовёт
    Отличная экскурсия, спасибо, Павел!
  • Г
    Галина
    7 июня 2025
    Клин зовёт
    Прекрасная экскурсия по Клину!
    Павел заряжает своей любовью к городу и знаниями!
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2025
    Клин зовёт
    Отличная экскурсия, интересная!
  • Л
    Любовь
    13 апреля 2025
    Клин зовёт
    Клин- город небольшой, но с давней историей с 1317 года. Было интересно послушать рассказ Павла об исторических событиях, о настоящем
    читать дальше

    города, посмотреть фотографии, которые Павел подготовил о прошлом облике города, пройтись по знаковым местам. Получили новую информацию и впечатления! Спасибо Павлу!

  • А
    Анастасия
    31 марта 2025
    Клин зовёт
    Павел провел прекрасную экскурсию! Я думаю, мы узнали за короткое время достаточно информации об этом интересном месте. Спасибо ему!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Клину в категории «Почтовый двор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Клине
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Клин зовёт
  2. Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
  3. По тропам вдохновения - в Клин
Какие места ещё посмотреть в Клине
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Торговые Ряды
  2. Самое главное
  3. Троицкий собор
  4. Клинское Подворье
  5. Соборная площадь
  6. Успенская Церковь
  7. Воскресенская церковь
  8. музей Гайдара
Сколько стоит экскурсия по Клину в сентябре 2025
Сейчас в Клине в категории "Почтовый двор" можно забронировать 3 экскурсии от 4900 до 8000. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Клине на 2025 год по теме «Почтовый двор», 59 ⭐ отзывов, цены от 4900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь