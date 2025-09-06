читать дальше

захватывающе! История вдруг стала близкой, понятной, живой. От этого – и гордость за свои корни, и лёгкая грусть, и осознание своей сопричастности. Гид расставляет идеальные акценты, с любовью к городу, к его ритму, к людям разных эпох. Это не просто экскурсия – это подарок: настроения, гармонии, вдохновения. А ещё – это встреча с удивительным, талантливым человеком, который не только глубоко знает историю, но и понимает людей во все времена. И относится к каждому с теплотой – даже к нашему подростку, который в начале экскурсии был в своих сердечных переживаниях, а к концу – уже готов был совершать подвиги во имя человечества. Без пафоса, с искренней любовью. Спасибо за этот опыт! С момента экскурсии прошла рабочая неделя, а всё помнится, как будто было вчера, как большая ценность - с сердечным теплом!