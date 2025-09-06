Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Коломне «Тайны коломенских набережных»: история и виды
Исследуйте красоту коломенских набережных, узнайте истории и легенды, открывая город с новой стороны
Сегодня в 08:00
11 дек в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Погружение в историю Коломны и арт-терапия с Дмитрием Муравлёвым
Прогулка по живописной Коломне и сеанс арт-терапии с художником подарят вам уникальный опыт и помогут создать своё произведение искусства
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от 6000 ₽ за человека
-
5%
Групповая
до 14 чел.
Коломенский кремль: путешествие в прошлое с историком
Глубоко погрузиться в богатую историю города
Начало: На площади Двух Революций возле колокольни церква ...
Расписание: в пятницу и субботу в 12:00, в воскресенье в 11:30
19 дек в 12:00
20 дек в 12:00
1140 ₽
1200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара6 сентября 2025Вера Анатольевна потрясающий гид. Ее умение преподнести информацию просто завораживает. Ее знание истории своей любимой Коломны заставляет и нас влюбиться
- ППавел15 августа 2025С Верой Анатольевной мы прожили судьбы Марины Мнишек, Дмитрия Донского, Олега Рязанского, что совершенно забыли о фото – настолько было
- ООльга29 июня 2025Очень понравилась экскурсия по набережным Коломны! Вера Анатольевна прекрасно знает свой город и очень интересно рассказывает. Не первый раз были
- ээвелина19 мая 2025Замечательная прогулка со знающим эрудированным гидом
- ЛЛюдмила11 мая 2025Маршрут, по которому мы прошли вместе с Верой, помог познакомиться с неизвестными туристам уголками Коломны. Мы прошли по набережным города,
- ЮЮлия5 марта 2025Потрясающая экскурсия! Очень рекомедую. Время пролетело незаметно.
- ЕЕлена11 января 2025Все было на «отлично»
- ЕЕлена7 января 2025Были на экскурсии 5января у Веры Анатольевны. Выбирали по отзывам и не ошиблись. Подача материала и огромный багаж знаний нас удивил, какие бы мы вопросы не задавали получали развёрнутые ответы. Жаль, что было всего 2часа. Рекомендуем однозначно.
- ЕЕлена14 сентября 2024Отличная экскурсия. Экскурсовод Вера Анатольевна прекрасно владеет материалом, оч глубоко знает историю своего города, буквально "от Рюрика до наших дней", а может и ещё масштабнее. При этом никакой дидактики, оч живо, образно, с хорошим юмором. Спасибо))
- ИИя16 мая 2024На этой экскурсии видишь Коломну с другого ракурса - от воды, а рек и речек здесь много. И все они
- ААнтон17 января 2024Посетили с супругой 16 января город Коломна в первый раз. Для ознакомления воспользовались нашим услугами персонального гида.
Маргарита превосходно знает историю
- EEkaterina2 сентября 2023Большое спасибо Вере Анатольевне за очень интересную экскурсию. Сразу чувствуется, что Вера Анатольевна обладает поистине энциклопедическими знаниями про свой родной
- ЕЕлена27 августа 2023Хорошая экскурсия
- ТТатьяна3 июля 2023С Верой Анатольевной мы вчера прогулялись по набережным прекрасного города, и я с интересом узнала очень немало историй и о
- ННиколай6 декабря 2022Спасибо!
- ААнастасия16 ноября 2022Все понравилось
- ООльга21 августа 202220 августа гуляли по Коломенским набережным с волшебной Верой Анатольевной. Необыкновенный экскурсовод, влюблённый в свой город и влюбляющий в него
- ААлександра15 августа 2022Отлично
- ООльга17 апреля 2022От всей души благодарю замечательного гида Веру Анатольевну за чудесные экскурсии. Глубокие знания, интересная интерпретация событий - в результате рассказов
