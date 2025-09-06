Мои заказы

Церковь Михаила Архангела – экскурсии в Коломне

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Михаила Архангела» в Коломне, цены от 1140 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Тайны коломенских набережных
Пешая
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Коломне «Тайны коломенских набережных»: история и виды
Исследуйте красоту коломенских набережных, узнайте истории и легенды, открывая город с новой стороны
Сегодня в 08:00
11 дек в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Погружение в историю Коломны и арт-терапия с Дмитрием Муравлёвым
Прогулка по живописной Коломне и сеанс арт-терапии с художником подарят вам уникальный опыт и помогут создать своё произведение искусства
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от 6000 ₽ за человека
Коломенский кремль: путешествие в прошлое с историком
Пешая
1.5 часа
-
5%
4 отзыва
Групповая
до 14 чел.
Коломенский кремль: путешествие в прошлое с историком
Глубоко погрузиться в богатую историю города
Начало: На площади Двух Революций возле колокольни церква ...
Расписание: в пятницу и субботу в 12:00, в воскресенье в 11:30
19 дек в 12:00
20 дек в 12:00
1140 ₽1200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    6 сентября 2025
    Тайны коломенских набережных
    Вера Анатольевна потрясающий гид. Ее умение преподнести информацию просто завораживает. Ее знание истории своей любимой Коломны заставляет и нас влюбиться
    читать дальше

    в этот город! Спасибо, что есть такой замечательный специалист.
    В свой следующий приезд снова обязательно с удовольствием пройдет с ней любую экскурсию!

  • П
    Павел
    15 августа 2025
    Тайны коломенских набережных
    С Верой Анатольевной мы прожили судьбы Марины Мнишек, Дмитрия Донского, Олега Рязанского, что совершенно забыли о фото – настолько было
    читать дальше

    захватывающе! История вдруг стала близкой, понятной, живой. От этого – и гордость за свои корни, и лёгкая грусть, и осознание своей сопричастности. Гид расставляет идеальные акценты, с любовью к городу, к его ритму, к людям разных эпох. Это не просто экскурсия – это подарок: настроения, гармонии, вдохновения. А ещё – это встреча с удивительным, талантливым человеком, который не только глубоко знает историю, но и понимает людей во все времена. И относится к каждому с теплотой – даже к нашему подростку, который в начале экскурсии был в своих сердечных переживаниях, а к концу – уже готов был совершать подвиги во имя человечества. Без пафоса, с искренней любовью. Спасибо за этот опыт! С момента экскурсии прошла рабочая неделя, а всё помнится, как будто было вчера, как большая ценность - с сердечным теплом!

  • О
    Ольга
    29 июня 2025
    Тайны коломенских набережных
    Очень понравилась экскурсия по набережным Коломны! Вера Анатольевна прекрасно знает свой город и очень интересно рассказывает. Не первый раз были
    читать дальше

    в городе, но узнали его в этот раз с абсолютно новой стороны! Получили удовольствие от неспешной прогулки и погружения в историю! Спасибо, все очень довольны!

  • э
    эвелина
    19 мая 2025
    Тайны коломенских набережных
    Замечательная прогулка со знающим эрудированным гидом
  • Л
    Людмила
    11 мая 2025
    Тайны коломенских набережных
    Маршрут, по которому мы прошли вместе с Верой, помог познакомиться с неизвестными туристам уголками Коломны. Мы прошли по набережным города,
    читать дальше

    погружаясь в жизнь древней Коломны и знакомясь с современным бытом и ремеслом горожан. Вера отлично владеет историческими фактами, умеет заинтересовать, увлечь и влюбить слушателей в свой родной город. Огромное спасибо!

  • Ю
    Юлия
    5 марта 2025
    Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
    Потрясающая экскурсия! Очень рекомедую. Время пролетело незаметно.
  • Е
    Елена
    11 января 2025
    Тайны коломенских набережных
    Все было на «отлично»
  • Е
    Елена
    7 января 2025
    Тайны коломенских набережных
    Были на экскурсии 5января у Веры Анатольевны. Выбирали по отзывам и не ошиблись. Подача материала и огромный багаж знаний нас удивил, какие бы мы вопросы не задавали получали развёрнутые ответы. Жаль, что было всего 2часа. Рекомендуем однозначно.
  • Е
    Елена
    14 сентября 2024
    Тайны коломенских набережных
    Отличная экскурсия. Экскурсовод Вера Анатольевна прекрасно владеет материалом, оч глубоко знает историю своего города, буквально "от Рюрика до наших дней", а может и ещё масштабнее. При этом никакой дидактики, оч живо, образно, с хорошим юмором. Спасибо))
  • И
    Ия
    16 мая 2024
    Тайны коломенских набережных
    На этой экскурсии видишь Коломну с другого ракурса - от воды, а рек и речек здесь много. И все они
    читать дальше

    связаны с историей прекрасной Коломны. А чего стоит история со сдвигом русла Коломенки из-за строительства Дворца спорта! Это неспешное путешествие по набережным, по тихим цветущим улочкам, спускающимся к рекам, вид на стрелку Коломенки и Москвы-реки с "блюдечка" под уютный рассказ Веры Анатольевны о Коломне и коломенцах, их повседневной жизни и праздниках, архитектуре старинного города, знаменитых уроженцах этих мест и тех, кто попадал сюда волею судеб. И вам захочется почитать книги Лажечникова, который в своих персонажах описал реальных жителей города, окунуться в воспоминания посетивших Коломну писателей и путешественников, и конечно самому снова и снова возвращаться в эти тихие уголки старинного города.

  • А
    Антон
    17 января 2024
    Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
    Посетили с супругой 16 января город Коломна в первый раз. Для ознакомления воспользовались нашим услугами персонального гида.
    Маргарита превосходно знает историю
    читать дальше

    города, увлекает рассказами по ходу следования конкретного маршрута в привязке к конкретным объектам. Также очень помогла с ориентацией в целом по городу, расположению необходимых нам торговых и развлекательных зон. В следующей поездке обязательно воспользуемся ее услугами для расширения знаний о городе.
    Дополнительно брали курс арт-терапии. Это было очень увлекательно и крайне познавательно прежде всего о себе. Если есть желание сделать поездку необычной и полезной, однозначно, рекомендую этот набор.
    В целом, остались очень положительные впечатления от города, его уютного и эстетичного облика, качественной продукции, доброжелательных, простых и открытых людей.

  • E
    Ekaterina
    2 сентября 2023
    Тайны коломенских набережных
    Большое спасибо Вере Анатольевне за очень интересную экскурсию. Сразу чувствуется, что Вера Анатольевна обладает поистине энциклопедическими знаниями про свой родной
    читать дальше

    город и в целом по истории России. Помимо этого с данным экскурсоводом вы сможете обсудить вопросы выходящие за рамки ее рассказа и узнать интересные факты из истории России для расширения кругозора

  • Е
    Елена
    27 августа 2023
    Тайны коломенских набережных
    Хорошая экскурсия
  • Т
    Татьяна
    3 июля 2023
    Тайны коломенских набережных
    С Верой Анатольевной мы вчера прогулялись по набережным прекрасного города, и я с интересом узнала очень немало историй и о
    читать дальше

    них,и о городе в целом, и о людях которые здесь жили, их быте и веянии времени, которое оставило свой отпечаток абсолютно на всем.
    Вера Анатольевна замечательный рассказчик, и несмотря на то, что очень много знает продолжает изучать историю Коломны, поднимая все возможные материалы и стыкуя все многочисленные данные о ней.
    Тем не менее, несмотря на обилие непростой информации донести ее умеет кратко и увлекательно, понятно и просто. Коротко, но о главном, доводя все мысли до конца, не перепрыгивая с темы на тему, ничего не забывая и не путая… Два часа экскурсии добавили немало интересного в мою коллекцию знаний об этих краях.

  • Н
    Николай
    6 декабря 2022
    Тайны коломенских набережных
    Спасибо!
  • А
    Анастасия
    16 ноября 2022
    Тайны коломенских набережных
    Все понравилось
  • О
    Ольга
    21 августа 2022
    Тайны коломенских набережных
    20 августа гуляли по Коломенским набережным с волшебной Верой Анатольевной. Необыкновенный экскурсовод, влюблённый в свой город и влюбляющий в него
    читать дальше

    всех путешественников. Лёгкое и увлекательное погружение в историю древней Коломны с опорой на документально подтверждённые факты, прекрасный русский язык, обаяние и душевное тепло рассказчика никого не оставят равнодушными. Вера Анатольевна познакомила с ближайшими фестивалями и культурными событиями Коломны, на которые мы обязательно приедем. Низкий поклон и огромная благодарность истинной коломчанке!!! Если гулять по Коломне, то только с Верой Анатольевной!!!

    20 августа гуляли по Коломенским набережным с волшебной Верой Анатольевной. Необыкновенный экскурсовод, влюблённый в свой город20 августа гуляли по Коломенским набережным с волшебной Верой Анатольевной. Необыкновенный экскурсовод, влюблённый в свой город20 августа гуляли по Коломенским набережным с волшебной Верой Анатольевной. Необыкновенный экскурсовод, влюблённый в свой город20 августа гуляли по Коломенским набережным с волшебной Верой Анатольевной. Необыкновенный экскурсовод, влюблённый в свой город20 августа гуляли по Коломенским набережным с волшебной Верой Анатольевной. Необыкновенный экскурсовод, влюблённый в свой город20 августа гуляли по Коломенским набережным с волшебной Верой Анатольевной. Необыкновенный экскурсовод, влюблённый в свой город
  • А
    Александра
    15 августа 2022
    Тайны коломенских набережных
    Отлично
  • О
    Ольга
    17 апреля 2022
    Тайны коломенских набережных
    От всей души благодарю замечательного гида Веру Анатольевну за чудесные экскурсии. Глубокие знания, интересная интерпретация событий - в результате рассказов
    читать дальше

    Веры Анатольевны видишь живую жизнь, а не события в учебнике. Деликатность в разговоре о неоднозначных событиях, чувство юмора, доброжелательность - приятно проводить время с таким гидом. Она расскажет и о том, что сегодня может удивить в Коломне - устрицы, спаржа, калачи (да не просто, а с гусиной печенью), где можно вкусно поесть и дорого, и недорого, на любой кошелёк. Я очень вдохновлена экскурсиями Веры Анатольевны. Я была на двух -"Кремль и Посад. Дыхание истории" и "Тайны коломенских набережных" - и надеюсь на новые встречи.

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Церковь Михаила Архангела»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тайны коломенских набережных
  2. Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
  3. Коломенский кремль: путешествие в прошлое с историком
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Соборная площадь
  4. Кремль
  5. Пятницкие ворота
  6. Маринкина Башня
  7. Успенский Собор
  8. Успенский Брусенский монастырь
  9. Церковь Николы на Посаде
  10. Памятник Водовозу
Сколько стоит экскурсия по Коломне в декабре 2025
Сейчас в Коломне в категории "Церковь Михаила Архангела" можно забронировать 3 экскурсии от 1140 до 6000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Коломне на 2025 год по теме «Церковь Михаила Архангела», 23 ⭐ отзыва, цены от 1140₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль