1 час
Групповая
Групповой мастер-класс «Заветное желание» в Коломне
Погрузитесь в магию ароматов и текстур на групповом мастер-классе по созданию свечи «Заветное желание». Уникальный опыт для всей семьи в уютном арт-пространстве
Начало: Ул. Октябрьской революции,221
Завтра в 12:00
28 ноя в 15:30
1 500₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
Погружение в историю Коломны и арт-терапия с Дмитрием Муравлёвым
Прогулка по живописной Коломне и сеанс арт-терапии с художником подарят вам уникальный опыт и помогут создать своё произведение искусства
29 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
от 6 000₽ за человека
2 часа
Билеты
Коломенский Посад + дегустация медовых вин
Погулять по тихим улицам купеческого квартала и попробовать пять видов медовых вин в мини-группе
Начало: У музея «Калачная»
30 ноя в 15:00
21 дек в 14:30
1 500₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 октября 2024Провели приятно время в студии. Рекомендую для отдыха от суеты или чтобы провести время с подругами.
- ООльга7 сентября 2024МК очень понравился. Было душевно и спокойно. Дети были увлечены процессом, взрослые тоже. Это была возможность остановиться на мгновение, никуда
- ММарина28 августа 2024Искала места посещения в Коломне, чтоб это было запоминающимся. Среди всех достопримечательностей этого древнего русского города увидела приглашение посетить мастер
- ААнтон17 января 2024Посетили с супругой 16 января город Коломна в первый раз. Для ознакомления воспользовались нашим услугами персонального гида. Маргарита превосходно знает историю
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Арт-квартал «Патефонка»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Коломне в ноябре 2024
Сейчас в Коломне в категории "Арт-квартал «Патефонка»" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Коломне на 2024 год по теме «Арт-квартал «Патефонка»», 7 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь