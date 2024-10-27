Арт-квартал «Патефонка» – экскурсии в Коломне

Найдено 3 экскурсии в категории «Арт-квартал «Патефонка»» в Коломне, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
5 отзывов
1 час
Групповая
Групповой мастер-класс «Заветное желание» в Коломне
Погрузитесь в магию ароматов и текстур на групповом мастер-классе по созданию свечи «Заветное желание». Уникальный опыт для всей семьи в уютном арт-пространстве
Начало: Ул. Октябрьской революции,221
Завтра в 12:00
28 ноя в 15:30
1 500 за человека
Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
Пешая
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
Погружение в историю Коломны и арт-терапия с Дмитрием Муравлёвым
Прогулка по живописной Коломне и сеанс арт-терапии с художником подарят вам уникальный опыт и помогут создать своё произведение искусства
29 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
от 6 000 за человека
Коломенский Посад + дегустация медовых вин
Пешая
1 отзыв
2 часа
Билеты
Коломенский Посад + дегустация медовых вин
Погулять по тихим улицам купеческого квартала и попробовать пять видов медовых вин в мини-группе
Начало: У музея «Калачная»
30 ноя в 15:00
21 дек в 14:30
1 500 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 октября 2024
    Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
    Провели приятно время в студии. Рекомендую для отдыха от суеты или чтобы провести время с подругами.
  • О
    Ольга
    7 сентября 2024
    Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
    МК очень понравился. Было душевно и спокойно. Дети были увлечены процессом, взрослые тоже. Это была возможность остановиться на мгновение, никуда
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    не бежать, отдохнуть за приятной беседой, чаем и интересным процессом приготовления и украшения свечи. Даже немного погрузиться внутрь своих мыслей и желаний. Теперь с удовольствием зажигаем наши свечи вечерами за ужином и вспоминаем наше путешествие в Коломну.

  • М
    Марина
    28 августа 2024
    Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
    Искала места посещения в Коломне, чтоб это было запоминающимся. Среди всех достопримечательностей этого древнего русского города увидела приглашение посетить мастер
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    класс по изготовлению свечи Счастья. Это одно из самых ярких впечатлений. Нам с внучкой очень понравилось. И сам процесс изготовления и рассказ ведущей Светланы. Приятная атмосфера в помещении, продуманность каждой мелочи в интерьере, спокойная цветовая гамма располагала к творчеству. Огромное спасибо Анне и всему коллективу за вашу работу.

    Искала места посещения в Коломне, чтоб это было запоминающимся. Среди всех достопримечательностей этого древнего русского городаИскала места посещения в Коломне, чтоб это было запоминающимся. Среди всех достопримечательностей этого древнего русского города
  • А
    Антон
    17 января 2024
    Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
    Посетили с супругой 16 января город Коломна в первый раз. Для ознакомления воспользовались нашим услугами персонального гида. Маргарита превосходно знает историю
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    города, увлекает рассказами по ходу следования конкретного маршрута в привязке к конкретным объектам. Также очень помогла с ориентацией в целом по городу, расположению необходимых нам торговых и развлекательных зон. В следующей поездке обязательно воспользуемся ее услугами для расширения знаний о городе. Дополнительно брали курс арт-терапии. Это было очень увлекательно и крайне познавательно прежде всего о себе. Если есть желание сделать поездку необычной и полезной, однозначно, рекомендую этот набор. В целом, остались очень положительные впечатления от города, его уютного и эстетичного облика, качественной продукции, доброжелательных, простых и открытых людей.

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Арт-квартал «Патефонка»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
  2. Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
  3. Коломенский Посад + дегустация медовых вин
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Церковь Николы на Посаде
Сколько стоит экскурсия по Коломне в ноябре 2024
Сейчас в Коломне в категории "Арт-квартал «Патефонка»" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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