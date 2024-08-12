Путешествие на трамвае с экскурсией в необычном формате, вы прикоснетесь к артефактам и увидите город из огромного окна! Попробуете на вкус счастливый билет, загадаете желание и погода не помеха.
Ближайшие даты:
12
авг
авг
Что вас ожидает:
- Храмы
- Коломенский Кремль
- Кузнечную слободу
- Парк Мира
- Паровоз
- Музей Боевой славы
Описание
Коломна единственный город Подмосковья, где существует трамвай, более того, всего лишь 6 % российских городов могут похвастаться трамвайной сетью, с каждым годом их становится меньше. Что вас ожидает:
Угощение • Экскурсионное сопровождение • Мастер-класс от художника.
12 августа в 12.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Все материалы для создания сумки-шоппера
- Угощение
- Билет
- Экскурсионное сопровождение
- Мастер-класс от художника
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: город Коломна проспект Кирова, д. 3Завершение: город Коломна, проспект Кирова, д. 3
- Когда и как рано покупать?
- Когда: 12 августа в 12.00Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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