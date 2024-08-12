Коломенский трамвай желаний

Билеты в Коломне
Путешествие на трамвае с экскурсией в необычном формате, вы прикоснетесь к артефактам и увидите город из огромного окна! Попробуете на вкус счастливый билет, загадаете желание и погода не помеха.
Коломенский трамвай желаний
Ближайшие даты:
12
авг

Что вас ожидает:

  • Храмы
  • Коломенский Кремль
  • Кузнечную слободу
  • Парк Мира
  • Паровоз
  • Музей Боевой славы

Описание

Коломна единственный город Подмосковья, где существует трамвай, более того, всего лишь 6 % российских городов могут похвастаться трамвайной сетью, с каждым годом их становится меньше. Что вас ожидает:
Угощение • Экскурсионное сопровождение • Мастер-класс от художника.

12 августа в 12.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все материалы для создания сумки-шоппера
  • Угощение
  • Билет
  • Экскурсионное сопровождение
  • Мастер-класс от художника
Где начинаем и завершаем?
Начало: город Коломна проспект Кирова, д. 3
Завершение: город Коломна, проспект Кирова, д. 3
Когда и как рано покупать?
Когда: 12 августа в 12.00
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Коломны

ИндивидуальныеБилетыМожно с детьмиНеобычныеНа выходные

Похожие туры из Коломны

Коломенский кремль в миниатюре
🚶 Пешая
Билеты
1 час
Коломенский кремль в миниатюре
Зайцева 14, около музея калачной
3 дек
4 дек
6 дек
7 дек
1 200 за всё до 12 чел.
Тайны и легенды Коломенского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
34 отзыва
Тайны и легенды Коломенского кремля
По договоренности / ваш отель
Завтра
3 дек
4 дек
5 дек
от 1 800 за всё до 5 чел.
Интерактивная экскурсия-квест по Коломенскому кремлю
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
7 отзывов
Интерактивная экскурсия-квест по Коломенскому кремлю
Коломенский кремль
Завтра
3 дек
4 дек
5 дек
от 3 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Коломне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ