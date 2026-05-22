Спасти фабрику Чуприкова: детективный квест по Коломне (без гида)

К владельцу фабрики пастилы явились мошенники с поддельным документом о праве собственности. Ваша задача — разоблачить их и собрать необходимые доказательства.
Вы будете гулять по Коломне, опрашивать свидетелей, изучать исторические объекты и решать различные задания. А ещё встретите неожиданных персонажей — от Анны Ахматовой до духа писателя Лажечникова.
Описание квеста
Маршрут будет таким:
- Коломенский кремль — одна из сильнейших крепостей России своего времени. Пятницкие и Михайловские ворота, а также Маринкина башня хранят память о прошлом.
- Успенский собор — здесь молился Дмитрий Донской перед выходом на Куликово поле в 1380 году.
- музейная фабрика пастилы — возрождённое производство по архивным рецептам 15 века, с которого началась культурная трансформация Коломны.
- церковь Николы на Посаде — 105 кокошников на здании, абсолютный рекорд в русской архитектуре, не побитый за 300 лет.
- Бобреневский понтонный мост — деревянный настил через Москву-реку, который разбирают каждую зиму.
- центральная площадь — здесь разыграется финал квеста.
Организационные детали
- Квест можно пройти в Telegram или VK — после бронирования я пришлю ссылки.
- Участники до 14 лет приходят в сопровождении взрослых, подростки от 14 лет могут посетить его самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музейной фабрики пастилы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я путешественник, который подходит к каждому городу системно и вдумчиво. Перед поездкой глубоко изучаю историю, культуру и городскую среду, а на месте проверяю всё лично. Исследую как знаковые достопримечательности, так
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Спасибо автору!!!
Очень понравилось сплетение исторических персонажей и фактов в одну историю. Задания на точках были интересные. Во время финала истории по коже пошли мурашки))
