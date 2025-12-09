Наша прогулка — это погружение в прошлое в сравнении с настоящим.
Вы услышите легенды и байки, переплетённые с историческими фактами — от момента появления города до наших дней. Узнаете в чём особенность и необычность Коломны. И конечно, увидите главные места кремля: его башни, улочки, церкви.
Описание экскурсии
- Вы увидите Коломенский кремль и семь его башен во всём великолепии.
- Пройдёте по его улочкам, заглянете в Успенский собор.
- И узнаете, зачем в Коломне был нужен кремль, как его строили и кто это делал, что с ним случилось и почему от него остались лишь осколки.
в субботу и воскресенье в 12:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Лажечникова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Татьяна — ваш гид в Коломне
Провела экскурсии для 348 туристов
Меня зовут Татьяна, я живу в Коломне всю жизнь, с детства знаю её историю, загадки и легенды.
