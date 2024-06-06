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понравилась экскурсия ребенку 10 лет. Мы в Коломне были впервые, но скорей всего ещё туда приедем, так как знакомство с историей города нас заинтересовало, благодаря Марии. Рекомендуем ее, как прекрасного рассказчика и человека, который глубоко погружен в историю своего города. Спасибо Марии за экскурсию.