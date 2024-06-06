Усадьба Лажечникова – экскурсии в Коломне

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьба Лажечникова» в Коломне, цены от 2 380 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Коломна - град соцарственный
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Коломна - град соцарственный: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в вековую историю Коломны, от Кремля до современных достопримечательностей, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На территории Коломенского кремля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 2 380 за всё до 5 чел.
Коломна: обзорная экскурсия и удивительные музеи
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
Коломна: обзорная экскурсия и удивительные музеи
Оценить главные места города, посетить музей Медовухи и попить чай с настоящими русскими калачами
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.
Свидание с Коломной
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание с Коломной
Погрузиться в атмосферу любви и романтики в антураже древнего города
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Коломна - град соцарственный
    Спасибо Марии за экскурсию! 1,5ч пролетели не заметно. Экскурсия была интересная, легкая.
  • А
    Арина
    2 мая 2024
    Коломна - град соцарственный
    Очень познавательная экскурсия!
  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Коломна - град соцарственный
    На экскурсии были 1 мая. Наш гид Мария провела нас по всему Кремлю, интересно и доходчиво рассказывая от городе. Очень
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    понравилась экскурсия ребенку 10 лет. Мы в Коломне были впервые, но скорей всего ещё туда приедем, так как знакомство с историей города нас заинтересовало, благодаря Марии. Рекомендуем ее, как прекрасного рассказчика и человека, который глубоко погружен в историю своего города. Спасибо Марии за экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Усадьба Лажечникова»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Коломна - град соцарственный
  2. Коломна: обзорная экскурсия и удивительные музеи
  3. Свидание с Коломной
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "Усадьба Лажечникова" можно забронировать 3 экскурсии от 2 380 до 4 600. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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