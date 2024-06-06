1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Коломна - град соцарственный: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в вековую историю Коломны, от Кремля до современных достопримечательностей, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На территории Коломенского кремля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 2 380₽ за всё до 5 чел.
Билеты
4 часа
Коломна: обзорная экскурсия и удивительные музеи
Оценить главные места города, посетить музей Медовухи и попить чай с настоящими русскими калачами
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание с Коломной
Погрузиться в атмосферу любви и романтики в антураже древнего города
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья6 июня 2024Спасибо Марии за экскурсию! 1,5ч пролетели не заметно. Экскурсия была интересная, легкая.
- ААрина2 мая 2024Очень познавательная экскурсия!
- ННаталья2 мая 2024На экскурсии были 1 мая. Наш гид Мария провела нас по всему Кремлю, интересно и доходчиво рассказывая от городе. Очень
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Усадьба Лажечникова»
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