Что вас ожидает:• Вы увидите легендарную Маринкину башню, воспетую А. Ахматовой и овеянную мрачными легендами Смутного времени;
Вы узнаете почему именно над этой башней кружит чёрная птица;
Я вам расскажу на какой коломенской башне сидела Нечисть;
Мы вместе с вами побываем на месте храма, ушедшего под землю во времена Батыева нашествия;
Также во время нашей прогулки вы узнаете откуда пошли выражения: «дойти до ручки», «закатать губу» и как правильно пользоваться бассейкой. Организационные детали:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь, одежду по погоде и не забудьте хорошее настроение.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Билеты на музейную фабрику пастилы
Начало
🚩 Маринкина башня
Место завершения
🏁 Музейная фабрика пастилы
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.