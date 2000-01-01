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Коломна в легендах и преданиях

5
3 отзыва
Галина К.
Галина К. – Гид из Коломны
Коломна — старинный город 🏙️, который хранит много легенд и преданий.

Мы совершим с вами пешую прогулку 👣 по территории коломенского кремля и посада.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Коломна в легендах и преданиях
Коломна в легендах и преданиях

Что вы увидите

  • Коломенский кремль
  • Музейная фабрика пастилы
Что вас ожидает:• Вы увидите легендарную Маринкину башню, воспетую А. Ахматовой и овеянную мрачными легендами Смутного времени;
  • Вы узнаете почему именно над этой башней кружит чёрная птица;
  • Я вам расскажу на какой коломенской башне сидела Нечисть;
  • Мы вместе с вами побываем на месте храма, ушедшего под землю во времена Батыева нашествия;
  • Также во время нашей прогулки вы узнаете откуда пошли выражения: «дойти до ручки», «закатать губу» и как правильно пользоваться бассейкой. Организационные детали:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь, одежду по погоде и не забудьте хорошее настроение.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты на музейную фабрику пастилы
Начало
🚩 Маринкина башня
Место завершения
🏁 Музейная фабрика пастилы
Коломна в легендах и преданиях
Коломна в легендах и преданиях
Коломна в легендах и преданиях
Коломна в легендах и преданиях

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Галина К.
Галина К.
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3 отзыва оставили туристы

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