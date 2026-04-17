Совсем рядом с Москвой находится уголок спокойствия с размеренным темпом жизни и богатым событиями прошлым.
Приглашаем вас на прогулку по Коломне! А пока вы будете бродить по её уютным улочкам, аудиогид расскажет вам об истории, старинной архитектуре, православных святынях и традиционных лакомствах этого прекрасного города.
Описание билета
Вы начнете прогулку у музея пастилы и отправитесь гулять по посадским улицам Коломны, которые прекрасно сохранили старинный облик провинциального города. Буквально на каждом шагу вам будут встречаться уютные домики, украшенные резными наличниками, и купеческие усадьбы. По пути вы изучите историю знаменитых домов и улиц, посетите святые места Коломенского Посада, узнаете, как проходили дни купцов XVIII века. Ощутить дух старины здесь получится без труда. А еще Коломна славится своими гастрономическими местами. Здесь вы сможете попробовать русские лакомства, вкус которых уже давно стал забываться. Медовая сладкая пастила и теплые мягкие калачи — не отказывайте себе в этом удовольствии! Вам захочется изучать город не спеша, поэтому освободите целый день и устройте себе идеальный выходной в Коломне! Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в Whats
App на +7 (812) 602 74-95. На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь. В стоимость включено:
- интерактивная аудиоэкскурсия в приложении We.
- Go.
Trip, • захватывающие истории от местного жителя, • рекомендации коломенских музеев для посещения, • рекомендации, где купить традиционные сладости и гостинцы. Туристы оплачивают самостоятельно:
наушники, • билеты в музеи.
Вы можете выбрать любое удобное время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Николы Посадского
- Музей пастилы
- Церковь Никиты Мученика
- Музей «Калачная»
- Пятницкие ворота
- Музей «Душистые радости»
- Арткоммуналка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Посадская улица, 13А, Коломна
Завершение: Коломна, улица Октябрьской Революции, дом 205
Когда и как рано покупать?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Коломны
