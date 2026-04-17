Вы начнете прогулку у музея пастилы и отправитесь гулять по посадским улицам Коломны, которые прекрасно сохранили старинный облик провинциального города. Буквально на каждом шагу вам будут встречаться уютные домики, украшенные резными наличниками, и купеческие усадьбы. По пути вы изучите историю знаменитых домов и улиц, посетите святые места Коломенского Посада, узнаете, как проходили дни купцов XVIII века. Ощутить дух старины здесь получится без труда. А еще Коломна славится своими гастрономическими местами. Здесь вы сможете попробовать русские лакомства, вкус которых уже давно стал забываться. Медовая сладкая пастила и теплые мягкие калачи — не отказывайте себе в этом удовольствии! Вам захочется изучать город не спеша, поэтому освободите целый день и устройте себе идеальный выходной в Коломне! Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в Whats

App на +7 (812) 602 74-95. На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь. В стоимость включено:

интерактивная аудиоэкскурсия в приложении We.

Go.

Trip, • захватывающие истории от местного жителя, • рекомендации коломенских музеев для посещения, • рекомендации, где купить традиционные сладости и гостинцы. Туристы оплачивают самостоятельно:

наушники, • билеты в музеи.