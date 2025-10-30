Вечерняя Коломна преображается: подсветка и закатное солнце создают волшебную атмосферу. Откройте для себя тайны древнего города и его величественные виды
Вечерняя Коломна очаровывает: подсветка и закатное солнце создают особую атмосферу. Гости увидят кремль, набережные и Соборную площадь в новом свете.
Легенды и мифы древнего города оживут в рассказах, а история Маринкиной читать дальше
башни и Пятницких ворот станет ближе.
Прогулка по скверу «Блюдечко» и Москворецкой набережной позволит насладиться видами на Москву-реку и Бобреневский монастырь. Экскурсия подходит для всех, кто хочет окунуться в атмосферу старины и волшебства
Коломенский кремль. Вечером он особенно красив: старинные стены и башни освещены мягким светом — одновременно и уютным, и загадочным. Погрузимся в историю города и кремля, вспомним коломенские мифы и легенды.
Михайловская набережная с фонтанами и храмом Архангела Михаила. Отсюда открываются великолепные виды на кремль. Вы услышите историю Маринкиной башни и предания о польской красавице Марине Мнишек — они особенно хорошо звучат в вечерней тишине.
Сквер «Блюдечко». В 18–19 веках здесь любили прогуливаться по вечерам горожане, и мы продолжим эту традицию. Полюбуемся изгибом Москвы-реки, на другом берегу которой расположен Бобреневский монастырь — расскажем вам историю его создания.
Соборная площадь — духовный центр города, который прекрасно виден из сквера. Вечерняя подсветка придаёт этому месту особую красоту. Познакомимся с его многовековой историей.
Пятницкие ворота, с которых начиналось строительство Коломенского кремля. Ворота всегда были главным входом в город и ни разу не были взяты врагами. Мы объясним, как они устроены, и предложим вам загадать желание, пройдя через ворота.
Москворецкая набережная с живописными видами. Если повезёт, вы увидите развод мостов «по-коломенски».
По дороге к реке поговорим о богатых торговых традициях Коломны. А ещё — о коломенских яствах и знаменитом коломенском калаче.
Организационные детали
Посещение храмов — по вашему желанию и в часы их работы
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваша команда гидов в Коломне
Провели экскурсии для 5154 туристов
Влюбляем в Коломну с первой экскурсии! Меня зовут Никита, я основатель экскурсионного проекта. Прогулки готовлю вместе с командой гидов-энтузиастов, знатоков и сердечных поклонников Коломны. А чтобы узнать город, стоит выбирать читать дальше
тех, кто в него влюблён! Мы с удовольствием расскажем и покажем самое интересное в этом чудесном подмосковном городе. Вся наша команда отучилась на истфаке. Мы родом из Коломны — на наших глазах менялся город и мы с радостью поделимся не только историей города, но и нашими воспоминаниями.
Вера
30 окт 2025
Записались на обзорную вечернюю экскурсию с четырьмя детьми разных возрастов. Нам достался экскурсовод Евгений. Евгений оказался прекрасным рассказчиком, с чувством эмпатии - дети не скучали! Экскурсия проходила в форме диалога, мы вместе читать дальше
думали над многими вопросами, которые нам задавал Женя. Два часа пролетели незаметно и даже промозглая погода не испортила нашу прогулку. В конце нам подарили очень красивые открытки с видами Коломны. Спасибо за организацию, рекомендую Никиту и его команду.