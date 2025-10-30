Вечерняя Коломна очаровывает: подсветка и закатное солнце создают особую атмосферу. Гости увидят кремль, набережные и Соборную площадь в новом свете.Легенды и мифы древнего города оживут в рассказах, а история Маринкиной

башни и Пятницких ворот станет ближе. Прогулка по скверу «Блюдечко» и Москворецкой набережной позволит насладиться видами на Москву-реку и Бобреневский монастырь. Экскурсия подходит для всех, кто хочет окунуться в атмосферу старины и волшебства

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–3 человек или 990 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Коломенский кремль. Вечером он особенно красив: старинные стены и башни освещены мягким светом — одновременно и уютным, и загадочным. Погрузимся в историю города и кремля, вспомним коломенские мифы и легенды.

Михайловская набережная с фонтанами и храмом Архангела Михаила. Отсюда открываются великолепные виды на кремль. Вы услышите историю Маринкиной башни и предания о польской красавице Марине Мнишек — они особенно хорошо звучат в вечерней тишине.

Сквер «Блюдечко». В 18–19 веках здесь любили прогуливаться по вечерам горожане, и мы продолжим эту традицию. Полюбуемся изгибом Москвы-реки, на другом берегу которой расположен Бобреневский монастырь — расскажем вам историю его создания.

Соборная площадь — духовный центр города, который прекрасно виден из сквера. Вечерняя подсветка придаёт этому месту особую красоту. Познакомимся с его многовековой историей.

Пятницкие ворота, с которых начиналось строительство Коломенского кремля. Ворота всегда были главным входом в город и ни разу не были взяты врагами. Мы объясним, как они устроены, и предложим вам загадать желание, пройдя через ворота.

Москворецкая набережная с живописными видами. Если повезёт, вы увидите развод мостов «по-коломенски».

По дороге к реке поговорим о богатых торговых традициях Коломны. А ещё — о коломенских яствах и знаменитом коломенском калаче.

Организационные детали