Что вас ждет

Встречаемся возле музея-навигатора Коломны и отправляемся на мастер-класс в музей-калачную, где нам покажут, как готовятся коломенские калачи, и устроим там чаепитие.

Еще одной гастрономической достопримечательностью Коломны является пастила, поэтому мы пойдем на театрализованную экскурсию в Музейную фабрику пастилы. В самых лучших традициях Коломны, нам покажут и расскажут все секреты приготовления данного десерта.

А дальше нас ждет портал в прошлое — интерактивная экскурсия по АРТ-коммуналке. Кто-то вспомнит, как жил раньше, а кто-то посмотрит, как жили наши родители или бабушки и дедушки.

После такой насыщенной экскурсионной программы мы пойдем обедать в литературное кафе Лажечникова. Там у вас будет возможность попробовать блюда из произведений известных русских писателей.

Также мы прогуляемся у стен коломенского Кремля, посетим несколько экспозиций — всё это будет сопровождаться рассказами от местных гидов.

В оставшееся время мы прогуляемся по центральным улочкам Коломны, дойдем до Бобренева моста и закупимся сувенирами.

Окончание экскурсии ~ 19:00.