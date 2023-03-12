Как перенестись в прошлое, окунуться в историю и поучаствовать в гастротуре всего за один день
Как перенестись в прошлое, окунуться в историю и поучаствовать в гастротуре всего за один день? Отправиться на однодневную экскурсию в Коломну! Нас ждут интересные мастер-классы по приготовлению калачей и производству пастилы, прогулка по коломенскому Кремлю, интерактивная экскурсия по настоящей коммуналке и дегустации коломенской пастилы и калачей.
Ближайшие даты:
1
апр
апр
8
апр
апр
Что вас ожидает 🤩
- Коломенский Кремль
- Посад
- Музей Калачная
- Музейная фабрика пастилы
- Арт-коммуналка
- Бобреневский мост
- Ул. Арбатская
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Встречаемся возле музея-навигатора Коломны и отправляемся на мастер-класс в музей-калачную, где нам покажут, как готовятся коломенские калачи, и устроим там чаепитие.
Еще одной гастрономической достопримечательностью Коломны является пастила, поэтому мы пойдем на театрализованную экскурсию в Музейную фабрику пастилы. В самых лучших традициях Коломны, нам покажут и расскажут все секреты приготовления данного десерта.
А дальше нас ждет портал в прошлое — интерактивная экскурсия по АРТ-коммуналке. Кто-то вспомнит, как жил раньше, а кто-то посмотрит, как жили наши родители или бабушки и дедушки.
После такой насыщенной экскурсионной программы мы пойдем обедать в литературное кафе Лажечникова. Там у вас будет возможность попробовать блюда из произведений известных русских писателей.
Также мы прогуляемся у стен коломенского Кремля, посетим несколько экспозиций — всё это будет сопровождаться рассказами от местных гидов.
В оставшееся время мы прогуляемся по центральным улочкам Коломны, дойдем до Бобренева моста и закупимся сувенирами.
Окончание экскурсии ~ 19:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Театрализованная экскурсия по Музейной фабрике пастилы с дегустацией
- Мастер-класс-шоу в музее Калачной, с дегустацией и чаепитием
- Экскурсия по Арт-коммуналке
- Посещение экспозиций коломенского Кремля с экскурсией
- Сопровождение гида
- Проезд на электричке из Москвы и обратно
- Что не входит
- Обед
- Трансфер на автомобиле (если Вы поедете из Москвы, могу организовать трансфер за доп. плату)
- Личные расходы (сувениры)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Зайцева, 14, Коломна, Московская обл. , 140400Завершение: Московская область, Коломна, Полянская улица
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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