Коломна - уникальный город 🏙️. Здесь можно не только изучать историю 📖 всего русского государства, но и наслаждаться вкусом давно забытых блюд. Медуник - одно из главных праздничных блюд Дмитрия Донского, знаменитая Коломенская пастила, конфеты ручной работы, калачи, сало, гренок. щи с секретом - всем этим славилась Коломна долгие годы. На нашей экскурсии 🧭 вы узнаете секреты приготовления этих блюд, что-то сможете даже попробовать.