Коломна - уникальный город 🏙️. Здесь можно не только изучать историю 📖 всего русского государства, но и наслаждаться вкусом давно забытых блюд. Медуник - одно из главных праздничных блюд Дмитрия Донского, знаменитая Коломенская пастила, конфеты ручной работы, калачи, сало, гренок. щи с секретом - всем этим славилась Коломна долгие годы. На нашей экскурсии 🧭 вы узнаете секреты приготовления этих блюд, что-то сможете даже попробовать.
Что входит
услуги гида
дегустационный набор
Что не входит
По желанию дополнительно может быть заказан музей Калачная - 500 руб/чел
Фабрика Коломенской пастилы 650 руб
Начало
🚩 Коломенский кремль, ул Лажечникова
Место завершения
🏁 у Фабрике Коломенской пастилы
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.