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Попробуй Коломну на вкус (экскурсия с дегустацией)

Елена К.
Елена К. – Гид из Коломны
Попробуй Коломну на вкус (экскурсия с дегустацией)
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Попробуй Коломну на вкус (экскурсия с дегустацией)
Попробуй Коломну на вкус (экскурсия с дегустацией)

Что вы увидите

  • Коломенский Кремль
  • Брусенский монастырь
  • Пятницкие ворота
  • Коломенский посад
  • памятник Дмитрию Донскому
  • соборная площадь
  • храм Воскресения Словущего
Коломна - уникальный город 🏙️. Здесь можно не только изучать историю 📖 всего русского государства, но и наслаждаться вкусом давно забытых блюд. Медуник - одно из главных праздничных блюд Дмитрия Донского, знаменитая Коломенская пастила, конфеты ручной работы, калачи, сало, гренок. щи с секретом - всем этим славилась Коломна долгие годы. На нашей экскурсии 🧭 вы узнаете секреты приготовления этих блюд, что-то сможете даже попробовать.
Что входит
  • услуги гида
  • дегустационный набор
Что не входит
  • По желанию дополнительно может быть заказан музей Калачная - 500 руб/чел
  • Фабрика Коломенской пастилы 650 руб
Начало
🚩 Коломенский кремль, ул Лажечникова
Место завершения
🏁 у Фабрике Коломенской пастилы
Попробуй Коломну на вкус (экскурсия с дегустацией)
Попробуй Коломну на вкус (экскурсия с дегустацией)
Попробуй Коломну на вкус (экскурсия с дегустацией)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена К.
Елена К.
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Елена К. проводит ещё 1 экскурсию

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