где венчались Дмиирий Донской и Евдокия (как не сделать семейную фотографию на его фоне?!)
Успенский собор
Николы-на-Посаде
дом Пильняка
дом Куприна
музейная фабрика пастилы Чуприкова.
Если вы любите созерцать прекрасное и умеете фотографировать- то наша экскурсия ⛳ для Вас. Мы посетим коломенский кремль, где вы сможете запечатлить грандиозность кремлевских башен, монастыри с их смиренным укладом. Я проведу вас узкими посадскими улочками, по корорым гуляет аромат калачей и пастилы, к главному посадскому храму, который называли коломенской Жар-птицей. Я покажу вам самые красивые 🤩 места коломенского кремля и посада. Во время экскурсии 🧭 мы будем делать остановки в "фотолокациях"- самых красивых местах, чтобы вы смогли увезти с собой частичку нашего города, запечатленных в кадре.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Услуги фотографа не включены.
Начало
🚩 Маринкина башня
Место завершения
🏁 Ул. Полянского, 4 (музейная фабрика пастилы)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.