Если вы любите созерцать прекрасное и умеете фотографировать- то наша экскурсия ⛳ для Вас. Мы посетим коломенский кремль, где вы сможете запечатлить грандиозность кремлевских башен, монастыри с их смиренным укладом. Я проведу вас узкими посадскими улочками, по корорым гуляет аромат калачей и пастилы, к главному посадскому храму, который называли коломенской Жар-птицей. Я покажу вам самые красивые 🤩 места коломенского кремля и посада. Во время экскурсии 🧭 мы будем делать остановки в "фотолокациях"- самых красивых местах, чтобы вы смогли увезти с собой частичку нашего города, запечатленных в кадре.