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Прогулка по Коломне с фотоаппаратом!

Галина К.
Галина К. – Гид из Коломны
Прогулка по Коломне с фотоаппаратом!
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Прогулка по Коломне с фотоаппаратом!
Прогулка по Коломне с фотоаппаратом!

Что вы увидите

  • Легендарную Маринкину башню
  • Брусенский и Ново-Голутвин монастыри
  • скверы "Блюдечко"
  • "Рыбка"
  • им. Зайцева
  • Соборную площадь
  • Пятницкие ворота
  • мост любви
  • памятники коломенскому водовозу
  • Дмитрию Донскому
  • множество храмов
  • в том числе и храм
  • где венчались Дмиирий Донской и Евдокия (как не сделать семейную фотографию на его фоне?!)
  • Успенский собор
  • Николы-на-Посаде
  • дом Пильняка
  • дом Куприна
  • музейная фабрика пастилы Чуприкова.
Если вы любите созерцать прекрасное и умеете фотографировать- то наша экскурсия ⛳ для Вас. Мы посетим коломенский кремль, где вы сможете запечатлить грандиозность кремлевских башен, монастыри с их смиренным укладом. Я проведу вас узкими посадскими улочками, по корорым гуляет аромат калачей и пастилы, к главному посадскому храму, который называли коломенской Жар-птицей. Я покажу вам самые красивые 🤩 места коломенского кремля и посада. Во время экскурсии 🧭 мы будем делать остановки в "фотолокациях"- самых красивых местах, чтобы вы смогли увезти с собой частичку нашего города, запечатленных в кадре.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Услуги фотографа не включены.
Начало
🚩 Маринкина башня
Место завершения
🏁 Ул. Полянского, 4 (музейная фабрика пастилы)
Прогулка по Коломне с фотоаппаратом!
Прогулка по Коломне с фотоаппаратом!
Прогулка по Коломне с фотоаппаратом!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Галина К.
Галина К.
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