Описание экскурсии
История города: от крепостной архитектуры до современности
В нашем путешествии по городу мы погрузимся в его богатую историю, окружённую крепостной, храмовой и купеческой архитектурой. Это позволит нам не только узнать о прошлом, но и увидеть, как город изменился с течением времени.
Кремлёвские стены: время и люди
Мы узнаем, сколько лет строились мощные стены Кремля и кто сегодня живёт за их пределами. Эти стены хранят в себе множество тайн и историй, которые делают наш город уникальным.
Набережная "Блюдечко" и храм "Гостиный"
Выясним, почему местная набережная носит такое необычное название "Блюдечко", а храм называется "Гостиный". Каждое название связано с историей и культурой региона, и мы постараемся понять их значение.
Торговые ряды и купеческая жизнь
Мы осмотрим улицу с торговыми рядами и узнаем, чем торговали местные купцы. Также обсудим, как они проводили время, наслаждаясь жизнью и общением с друзьями.
Купеческие дома и их обитатели
Прогуливаясь по улицам с купеческими домами, мы встретим удивительные объекты, такие как Ангел из бутылок, Дом и скамейку Ахматовой, а также героев из Изумрудного города. Эти элементы придают городу особый шарм и атмосферу.
Погружение в историю и культуру нашего города позволит нам лучше понять его уникальность и разнообразие. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии!
По субботам и воскресеньям в 13:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маринкина башня
- Пятницкие ворота
- Соборная площадь
- Храм Николы Гостиного
- Брусенский и Нового-Голутвин монастыри
- Кружечный двор
- Храм Николы-на-Посаде
- Ангел из бутылок
- Дом и скамейка Ахматовой
- Герои Изумрудного города
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Посещение музеев
- Сувениры, перекус.