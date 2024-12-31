Прогулка по Кремлю и Посаду в мини-группе

В окружении крепостной, храмовой и купеческой архитектуры мы обсудим историю города в прошлом и настоящем. Узнаем сколько лет строили мощные стены Кремля, и кто сегодня за ними живёт.
5
1 отзыв
Прогулка по Кремлю и Посаду в мини-группе
Прогулка по Кремлю и Посаду в мини-группе
Прогулка по Кремлю и Посаду в мини-группе
Ближайшие даты:
20
апр26
апр27
апр17
мая18
мая24
мая25
мая
Время начала: 13:00

Описание экскурсии

История города: от крепостной архитектуры до современности

В нашем путешествии по городу мы погрузимся в его богатую историю, окружённую крепостной, храмовой и купеческой архитектурой. Это позволит нам не только узнать о прошлом, но и увидеть, как город изменился с течением времени.

Кремлёвские стены: время и люди

Мы узнаем, сколько лет строились мощные стены Кремля и кто сегодня живёт за их пределами. Эти стены хранят в себе множество тайн и историй, которые делают наш город уникальным.

Набережная "Блюдечко" и храм "Гостиный"

Выясним, почему местная набережная носит такое необычное название "Блюдечко", а храм называется "Гостиный". Каждое название связано с историей и культурой региона, и мы постараемся понять их значение.

Торговые ряды и купеческая жизнь

Мы осмотрим улицу с торговыми рядами и узнаем, чем торговали местные купцы. Также обсудим, как они проводили время, наслаждаясь жизнью и общением с друзьями.

Купеческие дома и их обитатели

Прогуливаясь по улицам с купеческими домами, мы встретим удивительные объекты, такие как Ангел из бутылок, Дом и скамейку Ахматовой, а также героев из Изумрудного города. Эти элементы придают городу особый шарм и атмосферу.

Погружение в историю и культуру нашего города позволит нам лучше понять его уникальность и разнообразие. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии!

По субботам и воскресеньям в 13:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Маринкина башня
  • Пятницкие ворота
  • Соборная площадь
  • Храм Николы Гостиного
  • Брусенский и Нового-Голутвин монастыри
  • Кружечный двор
  • Храм Николы-на-Посаде
  • Ангел из бутылок
  • Дом и скамейка Ахматовой
  • Герои Изумрудного города
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Посещение музеев
  • Сувениры, перекус.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломна, улица Лажечникова, дом 1а
Завершение: Коломна, улица Посадская, дом 13а
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
31 дек 2024
Очень интересно и познавательно! Узнали много нового! Спасибо большое!

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