Кремль Коломны поражает величием стен и башен, а купеческий посад радует ажурными домами и торговыми рядами. Экскурсия включает посещение Брусенского монастыря, Успенского собора и Ново-Голутвина монастыря. Узнайте о жизни купцов, их бизнесе и досуге. Прогулка по главным улицам города откроет вам секреты архитектуры и традиций. Взрослые и дети старше 7 лет смогут насладиться этим путешествием
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть величественный кремль
- 🕌 Посетить старинные храмы
- 🏛 Узнать о жизни купцов
- 🛍 Прогуляться по торговым рядам
- 🏡 Полюбоваться купеческими усадьбами
Что можно увидеть
- Брусенский монастырь
- Успенский собор
- Ново-Голутвин монастырь
- Покровский храм
- Храм Николы-на-Посаде
Описание экскурсии
Прогулка по кремлю
- Мы увидим Брусенский монастырь, и я расскажу, что его связывает с Иваном Грозным
- Рассмотрим прясло (участок стены кремля) между башнями: Грановитой и Маринкиной. Вы раскроете особенности их постройки и названий
- Гуляя по улицам кремля, осмотрим Успенский собор, Ново-Голутвин монастырь, храм Николы Гостиного и церковь Воскресения Словущего
- При желании зайдём и полюбуемся убранством Тихвинского храма и территорией женского монастыря Святой Троицы
Экскурсия по посаду
- Пройдём через Пятницкие ворота и окажемся на главной торговой улице Коломны
- Вы услышите о правилах жизни купцов на территории посада — торгово-ремесленной части города за стенами кремля
- Узнаете о том, как принято было вести бизнес, и о досуге купцов. А также их предприимчивости и благотворительности
- Я покажу торговые ряды, купеческие усадьбы, Покровский храм и храм Николы-на-Посаде
Организационные детали
Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 7 лет.
в субботу и воскресенье в 13:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1000 ₽
|Дети до 18 лет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Лажечникова
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Коломне
Провела экскурсии для 2407 туристов
Меня зовут Анна, я живу в Коломне, ежедневно радуюсь ее неспешности и размеренности. Закончила местный педагогический институт, факультет истории и обществознания. В магистратуре училась уже в Москве, на кафедре культурологии. Экскурсии вожу с 2015 года. Приезжайте наблюдать за тем, как Коломна меняется и расцветает!Задать вопрос
