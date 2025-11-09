Мои заказы

Неприступная крепость и купеческий посад на прогулке по Коломне

Коломна ждёт вас! Узнайте о её богатой истории, осмотрите величественные храмы и купеческие дома. Прогулка, полная открытий и впечатлений
Кремль Коломны поражает величием стен и башен, а купеческий посад радует ажурными домами и торговыми рядами. Экскурсия включает посещение Брусенского монастыря, Успенского собора и Ново-Голутвина монастыря. Узнайте о жизни купцов, их бизнесе и досуге. Прогулка по главным улицам города откроет вам секреты архитектуры и традиций. Взрослые и дети старше 7 лет смогут насладиться этим путешествием

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть величественный кремль
  • 🕌 Посетить старинные храмы
  • 🏛 Узнать о жизни купцов
  • 🛍 Прогуляться по торговым рядам
  • 🏡 Полюбоваться купеческими усадьбами
Время начала: 13:00

Что можно увидеть

  • Брусенский монастырь
  • Успенский собор
  • Ново-Голутвин монастырь
  • Покровский храм
  • Храм Николы-на-Посаде

Описание экскурсии

Прогулка по кремлю

  • Мы увидим Брусенский монастырь, и я расскажу, что его связывает с Иваном Грозным
  • Рассмотрим прясло (участок стены кремля) между башнями: Грановитой и Маринкиной. Вы раскроете особенности их постройки и названий
  • Гуляя по улицам кремля, осмотрим Успенский собор, Ново-Голутвин монастырь, храм Николы Гостиного и церковь Воскресения Словущего
  • При желании зайдём и полюбуемся убранством Тихвинского храма и территорией женского монастыря Святой Троицы

Экскурсия по посаду

  • Пройдём через Пятницкие ворота и окажемся на главной торговой улице Коломны
  • Вы услышите о правилах жизни купцов на территории посада — торгово-ремесленной части города за стенами кремля
  • Узнаете о том, как принято было вести бизнес, и о досуге купцов. А также их предприимчивости и благотворительности
  • Я покажу торговые ряды, купеческие усадьбы, Покровский храм и храм Николы-на-Посаде

Организационные детали

Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 7 лет.

в субботу и воскресенье в 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1000 ₽
Дети до 18 лет500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Лажечникова
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Коломне
Провела экскурсии для 2407 туристов
Меня зовут Анна, я живу в Коломне, ежедневно радуюсь ее неспешности и размеренности. Закончила местный педагогический институт, факультет истории и обществознания. В магистратуре училась уже в Москве, на кафедре культурологии. Экскурсии вожу с 2015 года. Приезжайте наблюдать за тем, как Коломна меняется и расцветает!
Входит в следующие категории Коломны

