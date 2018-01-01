Старинный город 🏙️ и коломенское лакомство

Мы приглашаем Вас окунуться в атмосферу старинного города, прогуляться 👣 по территории Коломенского Кремля и Посада. Вы услышите истории 📖, легенды и предания нашего города, где по улочкам гулял запах еловых шишек от самовара, а в воздухе витал аромат антоновских яблок.

В прежнее времена Коломна утопала в яблоневых садах. Наверное, поэтому, именно здесь жители научились сохранять урожай, изготавливая из него вкусное и полезное лакомство. Пастилу из Коломны подавали к царскому столу и в пост? и в праздничные дни. Рецепт держался в строжайшей тайне.

Мы совершим экскурсию ⛳ в музей 🖼 пастилы, где гости смогут ознакомиться со всеми этапами приготовления коломенской сладости: