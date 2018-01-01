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Сладкие истории Коломны

Галина К.
Галина К. – Гид из Коломны
Мы с Вами совершим пешеходную прогулку 👣 по территории Кремля и Коломенского Посада.

Я расскажу Вам легенды и предания, которыми окутана история 📖 нашего города и, конечно же, Вы узнаете, секрет приготовления настоящей коломенской пастилы.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 850 ₽ за человека

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Сладкие истории Коломны
Сладкие истории Коломны

Что вы увидите

  • Маринкина башня
  • Пятницкие ворота (без посещения)
  • Успенский Брусенский, Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастыри
  • Соборная площадь
  • Сквер Блюдечко
  • Церковь Воскресения Словущего
  • Часовня Параскевы Пятницы
  • Купеческие особняки и доходные дома
  • Храм Николы-на Посаде
  • Шевлягинская бассейка
Старинный город 🏙️ и коломенское лакомство
Мы приглашаем Вас окунуться в атмосферу старинного города, прогуляться 👣 по территории Коломенского Кремля и Посада. Вы услышите истории 📖, легенды и предания нашего города, где по улочкам гулял запах еловых шишек от самовара, а в воздухе витал аромат антоновских яблок.
В прежнее времена Коломна утопала в яблоневых садах. Наверное, поэтому, именно здесь жители научились сохранять урожай, изготавливая из него вкусное и полезное лакомство. Пастилу из Коломны подавали к царскому столу и в пост? и в праздничные дни. Рецепт держался в строжайшей тайне.

Мы совершим экскурсию ⛳ в музей 🖼 пастилы, где гости смогут ознакомиться со всеми этапами приготовления коломенской сладости:

  • осмотр плодохранилища,
  • мастер-класс по взбиванию яблочного теста,
  • чаепитие с дегустацией пастилы.
Что входит
  • Экскурсия по территории Коломенского кремля и Посада
  • Театрализованная программа в музейной фабрике (осмотр плодохранилища, мастер-класс по взбиванию яблочного теста, чаепитие с дегустацией пастилы)
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода и др. )
Начало
🚩 Маринкина башня
Место завершения
🏁 Ул. Полянского, 4
Сладкие истории Коломны
Сладкие истории Коломны
Сладкие истории Коломны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Галина К.
Галина К.
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