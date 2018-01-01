Мы приглашаем Вас окунуться в атмосферу старинного города, прогуляться 👣 по территории Коломенского Кремля и Посада. Вы услышите истории 📖, легенды и предания нашего города, где по улочкам гулял запах еловых шишек от самовара, а в воздухе витал аромат антоновских яблок.
В прежнее времена Коломна утопала в яблоневых садах. Наверное, поэтому, именно здесь жители научились сохранять урожай, изготавливая из него вкусное и полезное лакомство. Пастилу из Коломны подавали к царскому столу и в пост? и в праздничные дни. Рецепт держался в строжайшей тайне.
Мы совершим экскурсию ⛳ в музей 🖼 пастилы, где гости смогут ознакомиться со всеми этапами приготовления коломенской сладости:
осмотр плодохранилища,
мастер-класс по взбиванию яблочного теста,
чаепитие с дегустацией пастилы.
Что входит
Экскурсия по территории Коломенского кремля и Посада
Театрализованная программа в музейной фабрике (осмотр плодохранилища, мастер-класс по взбиванию яблочного теста, чаепитие с дегустацией пастилы)
Что не входит
Личные расходы (сувениры, вода и др. )
Начало
🚩 Маринкина башня
Место завершения
🏁 Ул. Полянского, 4
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.