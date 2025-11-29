Готовы не просто прикоснуться к прошлому Коломны, а почувствовать и прожить его вместе с местными жителями? Вас ждёт интерактивное путешествие в хлебосольную Русь — туда, где купец Баранкин встречает гостей.
С юмором и азартом он откроет вам секреты истории и географии города, тайны торговых ремёсел и династий. А ещё от души угостит сдобными баранками!
Описание мастер-класса
Вы станете не просто гостем, а участником событий. Вас ждут:
- Хлебосольный квест — прогулка по территории кремля, старинные ребусы и расшифровка послания, а также поиски ключа, который открывает древний ларец
- Тактильный мастер-класс «Хлеб—Соль» — интерактив, в ходе которого вы смелете соль в каменной ступе, почувствуете её вес и ценность. Посолите душистый каравай и заберёте с собой горсточку «счастья» — собственноручно приготовленную соль в холщовом мешочке.
- Душевное чаепитие и игры на подворье с тёплым чаем и ароматной выпечкой — а затем хороводом, и старинными забавами
- Волшебный финал в «Соляном театре теней» — здесь вы одновременно зрители и актёры. От вашей сноровки зависит, каким станет театральное приключение
Организационные детали
- Рекомендованный возраст детей от 7 лет
- В стоимость входит: хлебосольный квест, тактильный мастер-класс «Хлеб-Соль», душевное чаепитие (для тех, кто заранее его выбрал), спектакль в «Соляном театре теней»
- Обед в ресторане «Устынь» после экскурсии можно заказать за доп. плату от 900 ₽ с чел.
- Программу проведёт один из наших гидов в образе купца Баранкина
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Коломенского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Коломне
Наша компания — признанный лидер в туриндустрии Московской области 2024 года. Готовы предложить вам уникальные авторские программы, которые подарят незабываемые мгновения и откроют новые горизонты. Наши аккредитованные гиды с богатым опытом гарантируют увлекательные экскурсии, полные интересных фактов и увлекательных историй. Мы сделаем всё, чтобы ваше путешествие стало комфортным и запоминающимся.
